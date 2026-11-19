Otokar trưng bày mô hình thu nhỏ của xe bọc thép Arma 8x8 trang bị tháp pháo không người lái Mizrak 30mm bên cạnh nguyên mẫu kích thước thật của xe COBRA II 4x4, sau khi Slovenia hủy bỏ thương vụ mua xe Boxer và các cuộc đàm phán về dòng Patria AMV XP rơi vào bế tắc. Nguồn ảnh: Otokar

Kiến trúc mô-đun linh hoạt và khả năng cơ động vượt trội của xe bọc thép Arma 8x8

Trong cuộc đua giành gói thầu hiện đại hóa lực lượng lục quân trị giá khoảng 700 triệu euro của Slovenia dự kiến chốt vào năm 2027, Tập đoàn Quốc phòng Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra lời giải mang tính thực dụng cao với nền tảng xe chiến đấu bọc thép bánh lốp Arma 8x8 (xe bọc thép Arma 8x8).

Điểm cốt lõi làm nên sức cạnh tranh của dòng xe này nằm ở thiết kế thân liền khối kết hợp kiến trúc mô-đun mở, cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa nhiều cấu hình tác chiến từ xe chiến đấu bộ binh, xe chở quân, trạm chỉ huy lưu động cho đến xe trinh sát hoặc cối tự hành mà không làm thay đổi kết cấu khung gầm cơ bản.

Về thông số kỹ thuật, xe bọc thép Arma 8x8 sở hữu trọng lượng chiến đấu tối đa lên tới 24 tấn với tải trọng hữu ích đạt 8,5 tấn, mang lại không gian rộng rãi cho kíp lái 3 người cùng tối đa 9 binh sĩ trang bị đầy đủ.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp làm mát bằng nước công suất 450 hoặc 600 mã lực, kết hợp hộp số tự động hoàn toàn và hệ thống treo độc lập khí nén thủy lực.

Nhờ tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao cùng hệ thống dẫn động bốn cầu toàn thời gian và lốp run-flat tích hợp điều chỉnh áp suất trung tâm, xe bọc thép Arma 8x8 đạt vận tốc tối đa 105 km/h trên đường nhựa, tầm hoạt động 700 km, vượt hào rộng 2 mét, leo dốc 60% và đặc biệt có khả năng lội nước hoàn toàn với vận tốc 8 km/h nhờ hai chân vịt phía sau.

Sức mạnh xe bọc thép Arma 8x8 của Thổ Nhĩ Kỳ: Vũ khí công nghệ cao thách thức Patria và Boxer. Ảnh: Defence Industry Europe.

Uy lực từ tháp pháo không người lái Mizrak 30mm và hệ thống bảo vệ đa tầng

Cấu hình chủ lực mà Otokar giới thiệu cho thị trường châu Âu được tích hợp tháp pháo không người lái điều khiển từ xa Mizrak-30mm do chính hãng phát triển.

Thiết kế tháp pháo không người lái giúp toàn bộ kíp xe ngồi an toàn bên trong khoang thân bọc thép, tối ưu hóa khả năng sống sót và giải phóng không gian bên trong.

Vũ khí chính của Mizrak-30mm là pháo tự động bắn nhanh cỡ nòng 30mm ổn định hai trục, đi kèm súng máy đồng trục 7,62mm và tùy chọn tích hợp bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường.

Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số hiện đại kết hợp kính ngắm ảnh nhiệt thế hệ mới cho phép tác xạ chính xác cả ngày lẫn đêm ngay khi xe đang cơ động ở tốc độ cao, đồng thời đáp ứng tốt nhiệm vụ đối phó với các mục tiêu bay thấp như máy bay không người lái.

Về năng lực phòng vệ, thân xe bọc thép Arma 8x8 được chế tạo từ thép giáp cường độ cao và có thể gắn thêm các tấm giáp gốm composite mô-đun để nâng cấp mức độ bảo vệ theo chuẩn STANAG 4569 trước đạn xuyên giáp, mảnh pháo cũng như sức công phá của mìn và thiết bị nổ tự chế dưới gầm xe.

Khoang chiến đấu còn được trang bị hệ thống lọc khí chống tác nhân sinh học, hóa học, hạt nhân (CBRN) cùng hệ thống dập lửa tự động tức thời.

Giải mã xe bọc thép Arma 8x8 của Thổ Nhĩ Kỳ: Vũ khí công nghệ cao thách thức Patria và Boxer. Ảnh: Michael Hoang

Lợi thế chi phí và chiến lược nội địa hóa trước Patria và Boxer

Đặt lên bàn cân với hai đối thủ sừng sỏ tại châu Âu là Patria AMV XP của Phần Lan và Boxer của liên doanh Đức - Hà Lan, giải pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả kinh tế và tính sẵn sàng.

Trong khi Boxer sở hữu mức giá đắt đỏ và chuỗi cung ứng kéo dài do cấu trúc mô-đun nhiệm vụ phức tạp, xe bọc thép Arma 8x8 mang lại một nền tảng đã được kiểm chứng thực chiến tại nhiều chiến trường khắc nghiệt với chi phí mua sắm và vận hành tối ưu hơn đáng kể.

Bên cạnh dòng xe 8x8 chủ lực, Otokar còn giới thiệu kèm mẫu xe bọc thép chiến thuật hạng nhẹ Cobra II 4x4 nhằm cung cấp một hệ sinh thái phương tiện đồng bộ cho khách hàng.

Đặc biệt, thay vì chỉ bán sản phẩm đơn thuần, hãng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với công ty công nghệ mô phỏng Guardiaris của Slovenia để phát triển các hệ thống huấn luyện thực tế ảo tại chỗ.

Sự kết hợp giữa thông số kỹ thuật cân bằng, công nghệ tháp pháo tự động hóa cao và cam kết chuyển giao công nghệ địa phương giúp xe bọc thép Arma 8x8 trở thành đối trọng đáng gờm trong các chương trình mua sắm quốc phòng tại châu Âu giai đoạn tới.

(Theo armyrecognition.com, otokar.com.tr, defence-industry.eu)