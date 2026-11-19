Sức mạnh Việt Nam: Tôn vinh văn hóa, gắn kết cộng đồng
Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình giao lưu chính luận - nghệ thuật “Sức mạnh Việt Nam” vừa được diễn ra, mở ra không gian đối thoại sâu sắc và giàu cảm xúc. Sự kiện cũng gợi mở cách thức để di sản và sức mạnh cộng đồng hòa nhịp cùng hơi thở thời đại, tạo nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/suc-manh-viet-nam-ton-vinh-van-hoa-gan-ket-cong-dong-2462611182241524.htm