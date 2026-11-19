Những nhịp sóng bị xé toạc bởi dàn jetski như phim 007, hàng trăm kiện pháo hoa nối đuôi nhau ra khơi xa và không gian ẩm thực ven biển với thực đơn gần 100 món… Chỉ còn ít ngày trước cột mốc chính thức ra mắt, toàn bộ vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn đang chạy đua cho phiên bản hoành tráng nhất từ trước tới nay của show diễn Symphony of the Sea.