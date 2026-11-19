Chương trình giao lưu chính luận – nghệ thuật "Sức mạnh Việt Nam" với chủ đề "Tôn vinh cội nguồn – Kết nối thời đại" mang đến nhiều dấu ấn nghệ thuật. Qua đó, chương trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc và những giá trị văn hóa Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình như NSƯT Đăng Dương, Ca sĩ Phan Đình Tùng, Hoàng Thùy Linh, Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, Quang Anh, An Thu An và các Vũ đoàn đã mang lại những tiết mục đặc sắc, góp phần tạo thành công cho sự kiện.

Mở đầu chương trình là ca khúc "Việt Nam gấm hoa" nhạc sĩ Minh Châu, do Đỗ Tố Hoa và Lê Xuân Hảo thể hiện. Sự kết hợp giữa dàn nhạc dân tộc, ban nhạc điện tử Mùn Gỗ, hợp xướng và nghệ thuật múa tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc. Qua đó, tiết mục tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh văn hóa Việt Nam.

Tiếp nối chương trình, NSƯT Đăng Dương cùng Vũ đoàn PL thể hiện ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" của nhạc sĩ Hoàng Hà. Giai điệu hào hùng gợi nhắc những dấu mốc lịch sử, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Sức mạnh văn hóa kết nối muôn miền

Qua phần thể hiện của Quang Anh, An Thu An và Vũ đoàn PL, ca khúc "Con cháu vua Hùng toàn cầu" gửi gắm thông điệp hướng về nguồn cội. Đồng thời, tiết mục tôn vinh tinh thần đoàn kết, kết nối những người con đất Việt trên khắp thế giới.

Hoàng Thùy Linh cùng Vũ đoàn Xtream mang đến bản mashup "Để Mị nói cho mà nghe – See tình" do DTAP sáng tác. Bằng sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc đương đại, tiết mục góp phần đưa bản sắc văn hóa Việt đến gần hơn với giới trẻ.

Phát huy sức mạnh cộng đồng trong gìn giữ di sản

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có phần giao lưu với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng và PGS.TS Lê Bá Trình. Hai vị khách mời đã trao đổi về vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy giá trị di sản và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Đặc biệt, những chia sẻ về ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đã mở ra những phương thức tiếp cận di sản trong đời sống đương đại.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng cùng Vũ đoàn PL mang đến tiết mục "Hào khí Việt Nam" do chính nam ca sĩ sáng tác. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật múa, tiết mục khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển đất nước.

Ca khúc "Việt Nam hướng về tương lai" của nhạc sĩ Đặng Thuận được nhóm OPlus thể hiện cùng hợp xướng, ban nhạc điện tử Mùn Gỗ và Vũ đoàn PL. Tiết mục gửi gắm niềm tin vào chặng đường

Thông qua những dấu ấn nghệ thuật, "Sức mạnh Việt Nam" khẳng định vai trò của văn hóa trong hành trình phát triển đất nước. Đồng thời, chương trình đánh dấu bước phát triển mới của VTV8 – Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch.