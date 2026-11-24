Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, không ít quốc gia, dân tộc từng tồn tại rực rỡ nhưng rồi lặng lẽ biến mất trên bản đồ thế giới sau những cuộc xâm lăng và đồng hóa kéo dài. Quy luật khắc nghiệt ấy từng khiến nhiều nhà nghiên cứu lịch sử trên thế giới từng nhận định rằng: một dân tộc bị đô hộ chừng hai trăm năm rất dễ đánh mất tiếng nói, phong tục và bản sắc để hòa tan vào kẻ thống trị. Ấy vậy mà dân tộc Việt Nam đã làm nên một kỳ tích hiếm có: Trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc và gần một thế kỷ chịu ách thống trị của thực dân phương Tây, người Việt không những không bị xóa tên mà còn kiên cường đứng dậy, giành lại độc lập và không ngừng phát triển. Cội nguồn làm nên sức sống mãnh liệt ấy nằm ở chính nền văn hóa Việt Nam - một nền văn hóa giàu bản lĩnh, được kết tinh từ tư tưởng trọng dân lấy dân làm gốc, đạo lý làm người sâu sắc, lòng khoan dung rộng mở và tinh thần yêu nước nồng nàn.

Tiết mục trong Chương trình “Thanh âm quê hương” tổ chức tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) vào tối 22-11 hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trước hết, nền văn hóa trọng dân, dân là gốc đã tạo nên bệ đỡ vững chắc cho sự sinh tồn của cả cộng đồng. Ngay từ buổi đầu dựng nước, người Việt đã sớm gắn kết trong không gian làng xã với ý thức cộng đồng bền chặt, khiến mọi quyền lực áp đặt từ bên ngoài khó lòng bẻ gãy được sợi dây liên kết từ bên trong. Lịch sử dân tộc từng ghi dấu những tư tưởng vượt thời đại như lời căn dặn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: "Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc", hay chân lý mà Nguyễn Trãi đã đúc kết: "Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân". Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Chính vì lấy dân làm gốc, mọi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của Việt Nam đều mang tính chất toàn dân. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh; mỗi lũy tre làng là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Kẻ thù có thể đánh bại một triều đình, nhưng vĩnh viễn không thể khuất phục được một dân tộc mà từng người dân đều mang trong mình ý chí làm chủ vận mệnh đất nước.

Song hành với tư tưởng trọng dân là nền văn hóa trọng đạo lý làm người, thứ kỷ cương tinh thần giữ cho xã hội Việt Nam không bị tha hóa trước mọi biến động. Trước khi học chữ thánh hiền, người Việt học cách làm người "Tiên học lễ, hậu học văn". Đạo lý ấy được xây đắp từ chữ "hiếu", chữ "nghĩa", từ lòng biết ơn cội nguồn "Uống nước nhớ nguồn" và tình làng nghĩa xóm thủy chung "Tối lửa tắt đèn có nhau". Trong suốt hơn nghìn năm Bắc thuộc hay dưới chế độ thực dân tìm cách chia rẽ và nô dịch tinh thần, mạch ngầm văn hóa ấy vẫn không hề đứt gãy; chính đạo lý gia đình, tình làng nghĩa xóm và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - từ giỗ Tổ Hùng Vương đến bàn thờ gia tiên trong mỗi nếp nhà - đã neo giữ tâm hồn người Việt với cội nguồn. Tiếng Việt vẫn được truyền từ đời này sang đời khác qua lời ru, câu ca dao, tục ngữ; sau này lại được kết tinh rực rỡ trong chữ Nôm qua Truyện Kiều của Nguyễn Du hay Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Nhờ giữ được phần "hồn" ấy, người Việt không bao giờ quên đi nguồn cội của mình dù trong bất cứ giai đoạn nào của lịch sử.

Hơn thế nữa, sức mạnh văn hóa Việt Nam còn tỏa sáng mang nét đẹp ở lòng khoan dung. Khoan dung giúp người Việt biết dung hòa cái riêng với cái chung, biến sự giao lưu văn hóa thành cơ hội làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Khi tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa hay văn minh phương Tây, cha ông ta tiếp nhận theo cách "gạn đục khơi trong", Việt hóa những yếu tố ngoại sinh để phục vụ cho đời sống và cuộc đấu tranh của dân tộc. Lòng khoan dung ấy còn sáng ngời trong tinh thần nhân đạo đối với ngay cả kẻ thù chiến bại. Trong Bình Ngô đại cáo, khi quân Minh đã cùng đường, Lê Lợi và Nguyễn Trãi vẫn mở đường hiếu sinh: "Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh", cấp thuyền, cấp ngựa cho tàn quân giặc trở về nước để giữ hòa khí muôn đời cho hai dân tộc. Chính sự cởi mở, nhân hậu nhưng vững vàng ấy đã giúp văn hóa Việt bền bỉ gắn kết 54 dân tộc anh em trong một khối thống nhất.

Không chỉ tỏa sáng trong những trang sử hào hùng, văn hóa khoan dung ấy còn được Việt Nam kế thừa và phát huy rực rỡ trong thời đại ngày nay qua đường lối đối ngoại nhân văn: "Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai". Dù từng phải gánh chịu biết bao đau thương, mất mát từ các cuộc chiến tranh xâm lược, dân tộc Việt Nam không hề nuôi dưỡng hận thù hay khép mình trong định kiến. Thay vào đó, với trái tim nhân hậu rộng mở và khát vọng hòa bình cháy bỏng, Việt Nam sẵn sàng khép lại những vết thương lịch sử, chủ động bình thường hóa quan hệ, bắt tay hợp tác và nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện với chính những quốc gia từng ở bên kia chiến tuyến. Hình ảnh một Việt Nam bao dung, sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới đã làm bạn bè quốc tế vô cùng khâm phục. Chính sự vị tha cao cả ấy không làm dân tộc ta yếu đi, mà trái lại, đã biến thù thành bạn, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế và khẳng định tầm vóc văn hóa của một dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Và bao trùm lên tất cả, xuyên suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, kết nối mọi giá trị thành một khối sức mạnh phi thường chính là nền văn hóa yêu nước nồng nàn, bất khuất. Ở Việt Nam, yêu nước không phải là một khái niệm trừu tượng mà là một chuẩn mực đạo đức thiêng liêng, bắt nguồn từ tình yêu gia đình, yêu mảnh vườn, thửa ruộng, yêu tiếng nói cha ông. Khi Tổ quốc lâm nguy, tình yêu ấy kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Từ lời thề non nước của Hai Bà Trưng, khí phách lẫm liệt của Bà Triệu, hào khí Đông A của quân dân nhà Trần ba lần đánh tan quân Nguyên Mông, đến áng thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi và chân lý bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tất cả đều chứng minh rằng văn hóa yêu nước chính là vũ khí tối thượng giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh nhất.

Nền văn hóa trọng dân, trọng đạo lý, khoan dung và yêu nước chính là báu vật vô giá mà cha ông ta đã đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu để trao truyền lại. Tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng ấy, mọi thế hệ người Việt cùng chung một nhịp đập, cùng nắm chặt tay nhau để vừa hội nhập phát triển, vừa kiên định giữ gìn cội nguồn, bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam trường tồn vững bước cùng thời đại.