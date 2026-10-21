Sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch châu Âu

PSG đang duy trì phong độ khá ấn tượng, đặc biệt tại Champions League, nơi họ đã ghi 10 bàn sau hai lượt trận. Đó là chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava và 4-2 trước Man City ngay tại Etihad. Qua đó khẳng định sức mạnh của nhà ĐKVĐ dù đó là bất cứ đối thủ nào. Đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước đội bóng dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh, PSG gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ không cần đẩy đội hình lên tấn công liên tục nhưng vẫn có thể đưa bóng vượt qua sức ép của đối phương bằng những pha phối hợp nhanh, với khả năng di chuyển linh hoạt của các tiền vệ, cùng khả năng dứt điểm cực tốt của hàng tiền đạo. Bàn thắng đến khá sớm ở phút thứ 13 của Désiré Doué đã tạo ra một thế trận không thể tốt hơn đối với đoàn quân của HLV Luis Enrique đã khiến cho Man City phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải 2026/27 trên mọi đấu trường, một cách tâm phục khẩu phục.

Tuy nhiên, đối thủ lần này của PSG là Barcelona lại hoàn toàn khác biệt. Đội bóng của HLV Hansi Flick đang thể hiện phong độ cực kỳ xuất sắc, bằng những chiến thắng cực kỳ thuyết phục. “Gã khổng lồ” xứ Catalan đang phá hàng loạt kỷ lục của bóng đá tại La Liga và hướng tới các kỷ lục khác của bóng đá châu Âu ở cấp CLB. Cuối tuần qua, Barcelona đã có màn chạy đà hoàn hảo trước trận đại chiến với nhà ĐKVĐ châu Âu, khi đè bẹp Betis 5-2 trên sân khách. Qua đó nâng thành tích La Liga lên 9 trận toàn thắng, giành trọn 27 điểm và ghi tới 39 bàn. Điều khiến Barca nguy hiểm là họ không còn phụ thuộc vào một vài cá nhân trên hàng công. Dù Lamine Yamal vẫn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất bên cánh phải, nhưng Gabriel Jesus, Anthony Gordon, Rodri hay Dani Olmo đều có thể trực tiếp mang lại sự khác biệt trước mọi đối thủ. Tuy nhiên, trong màn đối đầu với nhà ĐKVĐ châu Âu, Barcelona đã tiếp bước Man City khi phải nhận thất bại cùng tỉ số 2-4.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG lập tức đẩy cao đội hình, dồn ép Barca và tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 2 với cú dứt điểm của Kvaratskhelia đưa bóng dội cột dọc. Barcelona cũng có những tình huống nguy hiểm, tuy nhiên thế trận áp đảo vẫn thuộc về PSG. Đến phút 38, đội chủ nhà cụ thể hóa thế trận vượt trội cùng hàng loạt cơ hội tạo ra bằng bàn thắng mở tỉ số của Doue. Đến cuối hiệp 1, PSG có thêm 1 cơ hội nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm hiểm hóc của Kvaratskhelia vẫn không thể khuất phục Joan Garcia. Qua đó khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-0 nghiêng về “Gã nhà giàu” nước Pháp.

Bước sang hiệp 2, Barcelona phần nào lấy lại thế trận ở đầu hiệp đấu. Và tới phút 55, trong một pha tấn công, Fermin Lopez kiến tạo để Xavi Espart băng vào vòng cấm, ghi bàn quân bình tỉ số. Đại diện Tây Ban Nha suýt chút có bàn thắng vươn lên, nhưng cả Raphinha lẫn Gavi đều bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt. Và “Gã khổng lồ” xứ Catalan đã phải trả giá vào phút thứ 72. Từ 1 quả phạt góc của PSG, Gordon không thể theo kèm Lucas Hernandez, để hậu vệ người Pháp bật cao đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-1. Phút 79, Barca một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát, khi Zaïre-Emery mắc lỗi trong pha tranh chấp tay đôi với Yamal, tạo điều kiện để tiền đạo 19 tuổi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà ĐKVĐ La Liga làm được, bởi trong những phút còn lại PSG liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Vitinha (phút 82) và Ruiz (phút 86), ấn định chiến thắng 4-2 cho PSG. Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép của nhà ĐKVĐ châu Âu trước mọi đối thủ có thể ngáng đường họ trên hành trình bảo vệ ngôi vương.