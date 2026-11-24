Cuộc đua bắt đầu từ ruộng lúa

Trước mùa giải năm nay, chị Thị Mỹ Hạnh, ở xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau, tranh thủ ra đồng sớm, làm cả buổi trưa để chiều kịp tập cùng đội ghe Ngo nữ chùa Kos Thum. Trong phóng sự đăng ngày 11.11 của Báo Văn Hóa, chị kể về lịch hẹn lúc 16 giờ của những phụ nữ Khmer cùng luyện kỹ thuật, thể lực, chiến thuật để dự giải tại Cần Thơ.

Các nữ vận động viên phối hợp theo hiệu lệnh của người điều khiển ghe trong ngày thi đấu 23.11.2026 trên sông Maspero, TP. Cần Thơ. Ảnh: Thạch Pích/Báo Cần Thơ

Chi tiết thu xếp giờ làm đồng thời giúp ta hiểu thêm về những cuộc đua thường chỉ được nhìn qua vài phút gay cấn trên mặt nước. Trước khi có tiếng reo hò là thời gian người dân tự nguyện dành cho đội, là việc riêng phải lo cho xong để có mặt đúng hẹn. Chiếc ghe chưa xuống đường đua, trách nhiệm với nhau đã bắt đầu.

Chiều 23.11, trên sông Maspero, đoạn qua phường Sóc Trăng và phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ, 17 đội ghe Ngo nữ tranh tài vòng loại ở cự ly 1.000m. Những mái dầm cùng vung lên sau hiệu lệnh xuất phát đưa sự chuẩn bị ấy vào cuộc thử sức thực sự.

Ở đây, người phụ nữ có vị trí của vận động viên: phải rèn sức, nắm kỹ thuật, phối hợp và góp phần quyết định kết quả. Cơ hội tham gia đời sống văn hóa, thể thao hiện ra bằng vị trí cụ thể trên chiếc ghe, bằng phần việc không ai có thể làm thay. Niềm vui được thuộc về tập thể cũng gắn với yêu cầu rất rõ: mình phải cố gắng để xứng với sự cố gắng của người bên cạnh.

Mạnh lên nhờ biết phối hợp

Ông Sơn Tân Nhất, huấn luyện viên đội ghe Ngo chùa Rạch Giồng, cho biết đội có khoảng 90 vận động viên. Việc tập luyện chú trọng sức bền, kỹ thuật, nhịp bơi và khả năng tăng tốc, hướng đến sự đồng bộ của cả đội.

Sức mạnh tập thể, nhìn từ công việc ấy, có những đòi hỏi rất thực tế. Người khỏe phải biết giữ nhịp, người có kinh nghiệm phải biết phối hợp, quyết tâm cần được chuyển thành động tác đúng. Muốn đi nhanh cùng nhau, chỉ cố sức riêng mình chưa đủ. Điều đáng quý là những yêu cầu ấy được học bằng luyện tập, bằng sự điều chỉnh hằng ngày, đến khi từng người biết đặt sức mình đúng chỗ.

Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 diễn ra ngày 23 và 24.11, quy tụ 84 đội nam, nữ. Đáng chú ý, mùa giải ghi nhận 17 chùa thành lập mới hoặc tái lập đội ghe Ngo, 20 chùa đóng ghe mới. Những con số này cho thấy sự chuẩn bị và tham gia của cộng đồng đã có thêm lực lượng, phương tiện cụ thể.

Có đội mới, có đội trở lại là có thêm cơ hội để người dân bước vào sinh hoạt chung. Giá trị của phong trào vì thế cần được nhìn cả ở khả năng tập hợp con người, duy trì niềm yêu thích vận động và làm cho bản sắc quê hương trở thành điều có thể cùng thực hành. Thành tích trên đường đua rất đáng mong đợi, sự hình thành và trưởng thành của đội ngũ cũng xứng đáng được ghi nhận.

Văn hóa được tiếp nối theo cách ấy có sức thuyết phục riêng. Người tham gia hiểu rằng truyền thống cần công sức của mình, còn người xem có thể nhận ra đằng sau vẻ đẹp của chiếc ghe là kỷ luật, kỹ năng và tinh thần đồng đội. Sự tự hào có căn cứ từ những việc đã làm.

Chăm lo cho người làm nên ngày hội

Tại lễ khai mạc ngày 23.11, Ban tổ chức trao tiền hỗ trợ các đội ghe. Trước giải, chính quyền địa phương cũng tổ chức thu gom rác, lục bình trên sông, làm thông thoáng đường đua.

Đó là những phần việc thiết thực để sự nhiệt tình của người dân có điều kiện trở thành cuộc thi được tổ chức bài bản. Khi cộng đồng đã dành thời gian, công sức, nguồn lực cho đội ghe, sự đồng hành của cơ quan quản lý cần đến đúng những nhu cầu giúp họ tham gia thuận lợi và an toàn.

Từ câu chuyện này, có thể nghĩ đến cách chăm lo lâu dài cho thể thao truyền thống: nơi tập phù hợp, hướng dẫn chuyên môn, bảo quản phương tiện, điều kiện cho người mới tham gia. Với những người còn phải lo đồng áng, làm thuê, buôn bán, việc duy trì phong trào luôn gắn với nhịp mưu sinh. Hiểu nhịp sống ấy mới có thể hỗ trợ sát thực, để lòng yêu thích không phải gánh thêm quá nhiều khó nhọc.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm nay trùng với ngày thi đấu thứ hai của giải. Trên đường đua sẽ có đội thắng, đội thua; nhưng điều làm nên sức sống của ngày hội đã hiện diện từ trước lúc phân định thứ hạng: người dân tự thu xếp công việc, đến với nhau và cùng tập luyện vì màu áo của đội mình.

Nhớ đến chị Thị Mỹ Hạnh tranh thủ làm đồng cho kịp buổi tập, ta có thêm cách nhìn về những nhịp chèo. Trong đó có sức lực, có niềm vui, có phần thời gian dành cho việc chung giữa bao lo toan riêng. Chăm lo cho những con người ấy cũng chính là chăm lo cho sức bền của văn hóa.