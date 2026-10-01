Sức mạnh từ những người lính “hai vai”

Từ tiếp nhận quân, hành quân tập kết đến thực hành chiến đấu, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Trung đoàn 753 và Ban CHQS các địa phương góp phần khẳng định sự gắn kết chặt chẽ, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Đất Tổ.

Thực hành bắn đạn thật của lực lượng dự bị động viên tại thao trường Trung đoàn 753.

Khi làng quê gửi gắm niềm tin

Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, lực lượng dự bị động viên (DBĐV) giữ vị trí quan trọng, là nguồn sức mạnh sẵn sàng chuyển hóa thành sức mạnh chiến đấu khi Tổ quốc cần. Những người lính DBĐV là hiện thân sinh động của thế trận chiến tranh nhân dân: Bình thường là những người lao động trên ruộng đồng, trong nhà máy; khi có lệnh điều động, họ nhanh chóng trở thành những chiến sĩ trên thao trường.

Toàn cảnh lễ bàn giao, tiếp nhận quân nhân dự bị.

Thao trường Trung đoàn 753 những ngày cuối tháng 9 sôi động bởi bước chân hành quân khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập. Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, công tác chuẩn bị được Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn triển khai bài bản, từ sớm.

Thượng tá Trần Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 753 cho biết: “Xác định diễn tập động viên là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, Trung đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS các xã Thọ Văn, Tam Nông, Hiền Quan, Vạn Xuân, Liên Minh, Chí Tiên để rà soát, nắm chắc từng nguồn dự bị động viên.

Cùng với xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập đúng quy định, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, thao trường, hệ thống hầm hào, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật. Các phương án bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc được kết nối đồng bộ và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hành. Nhờ làm tốt công tác khảo sát thực địa và chuẩn bị mô hình căn cứ chiến đấu, khu vực thực binh được triển khai chặt chẽ, sát với điều kiện thực tế địa bàn trung du, tạo tiền đề vững chắc cho các lực lượng bước vào diễn tập”.

Rèn bản lĩnh giữa nắng gió thao trường

Với đề mục “Trung đoàn bộ binh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; làm công tác tổ chức, chuẩn bị và thực hành chiến đấu tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập được tổ chức chặt chẽ qua 4 giai đoạn trọng tâm.

Vận hành cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ngay từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tiếp nhận quân nhân dự bị, tác phong nhanh gọn, chính xác của khung tập đã thể hiện năng lực tổ chức, chỉ huy. Mang trên mình “hai vai” trách nhiệm - một bên là gia đình, sản xuất, một bên là nghĩa vụ với Tổ quốc - các chiến sĩ DBĐV gác lại công việc thường nhật, nhanh chóng tập trung, hội quân, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Lực lượng thực hành bắn đạn thật trên địa hình trung du.

Vừa gạt mồ hôi sau giờ thực hành bắn đạn thật, chiến sĩ Trần Văn Quang - Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 100, chia sẻ: “Trước đây tôi là lính của Sư đoàn 306, xuất ngũ trở về địa phương năm 2004, công tác Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã Tam Nông. Khi nhận lệnh huấn luyện, tôi xác định đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của người quân nhân dự bị. Những ngày đầu trở lại đơn vị tuy có chút bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chúng tôi nhanh chóng bắt nhịp, chấp hành nghiêm kỷ luật và hoàn thành tốt nội dung diễn tập”.

Lực lượng thực hành bắn đạn thật trên địa hình trung du.

Cùng chung cảm xúc, chiến sĩ Nguyễn Văn Cương, lực lượng DBĐV xã Thọ Văn, cho biết: “Tôi xuất ngũ năm 2010, trở về địa phương tham gia sản xuất nông nghiệp. Lần này khoác lên mình bộ quân phục, trở lại thao trường, trong tôi lại dâng lên niềm tự hào. Dù công việc sản xuất bận rộn, khi có lệnh điều động, chúng tôi luôn thu xếp việc riêng để lên đường”.

Khẩu đội DKZ thực hành bắn đạn thật.

Chiến sĩ Đoàn Đức Lộc - Trung đội Hỏa lực, Đại đội BB1, Tiểu đoàn BB1, bày tỏ: “Tham gia diễn tập dự bị động viên, được ôn luyện, đặc biệt là hoạt động thực binh giúp chúng tôi củng cố kỹ năng tác chiến, nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi Tổ quốc cần”.

Trên thao trường thực binh, các hình thái chiến thuật được tái hiện sinh động. Điểm nhấn của cuộc diễn tập là phần thực hành chiến thuật có bắn đạn thật. Các khẩu đội, tiểu đội phối hợp nhịp nhàng, tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị.

Sức mạnh từ thế trận lòng dân

Thành công của cuộc diễn tập không chỉ thể hiện ở kết quả bắn đạn thật và sự chính xác trong thực hành các phương án tác chiến, mà còn khẳng định chất lượng tổng hợp, tinh thần trách nhiệm của lực lượng DBĐV tỉnh nhà. Những người lính “hai vai” đã góp phần củng cố thế trận lòng dân trên vùng đất Cội nguồn.

Sự chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng diễn tập góp phần quan trọng tạo nên thành công chung của đợt diễn tập.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Chính ủy Trung đoàn 753, chia sẻ: “Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn tập, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ; tập trung nâng cao chất lượng thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng DBĐV. Kết quả thực binh cho thấy cán bộ, chiến sĩ nắm chắc ý định diễn tập, nâng cao khả năng hiệp đồng chỉ huy và xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây cũng là dịp để đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện công tác huấn luyện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho quân nhân dự bị về vị trí, vai trò chiến lược của công tác xây dựng lực lượng DBĐV trong tình hình mới”.

Trao thưởng, biểu dương, khen thưởng các đơn vị sau diễn tập.

Cuộc diễn tập động viên tại Trung đoàn 753 khép lại thắng lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng “tinh, gọn, mạnh”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước trong mọi tình huống.