Năm 2026, trước yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai đồng bộ các mặt CTĐ, CTCT, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trọng tâm không chỉ là nâng cao nhận thức mà còn xây dựng bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tá Bùi Đại Hải trao danh hiệu “Tổ chức Đoàn vững mạnh tiên tiến” năm 2026 tặng các tập thể.

Với những kết quả đạt được, năm 2026, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao danh hiệu “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu”, “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” năm 2026 tặng các cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Đại Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Tập trung xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống IUU. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, dân vận, chính sách; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, quyết tâm xây dựng Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao năm 2027.