Sức mạnh từ dân chủ cơ sở

Những ngày này, đi trên con đường dân sinh mới hoàn thành, niềm vui rạng rỡ hiện rõ trên từng gương mặt của bà con thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt. Trước đây, nơi con đường chạy qua từng là diện tích rừng trồng tràm của người dân, địa hình đồi núi chia cắt khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của các hộ dân gặp rất nhiều trở ngại.

Khi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Ban công tác Mặt trận thôn đưa chủ trương mở đường ra bàn bạc công khai, nhận thấy lợi ích lâu dài, 9 hộ dân có diện tích đất trồng tràm đã đồng thuận hiến đất, giải phóng mặt bằng. Con đường mới mở ra đã gỡ khó cho việc giao thương, thuận tiện cho người dân đi lại, học sinh đến trường, là con đường tránh lũ khi mùa mưa bão đến.

Ông Hồ Văn Say, Trưởng thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt chia sẻ: “Khi được tuyên truyền, vận động về lợi ích của việc mở đường để thuận tiện đi lại, không còn lo tình trạng bị chia cắt qua các ngầm, tràn vào mùa mưa lũ, bà con trong thôn đã đồng lòng hưởng ứng ngay”.

Bên cạnh hạ tầng, sinh kế cũng được địa phương chú trọng thực hiện. Nhờ triển khai bài bản qua các bước bàn bạc dân chủ, mô hình trồng chuối lùn bản địa ở thôn A Đăng đã trở thành vùng sản xuất tập trung rộng 7ha. “Từ 2ha thử nghiệm ban đầu đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và bà con đồng lòng tham gia. Việc thành lập tổ hợp tác để hỗ trợ kỹ thuật và đầu ra đã giúp cây chuối lùn thực sự mở ra hướng đi mới, mang lại thu nhập ổn định và bền vững cho người dân địa phương”, chị Hồ Thị Xở, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng chuối lùn bản địa xã Tà Rụt phấn khởi cho biết.

Người dân thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt đồng thuận hiến đất làm đường dân sinh - Ảnh: T.T

Theo ông Hồ Văn Lương, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn A Đăng, việc thành lập tổ hợp tác sản xuất gắn với dân chủ bàn bạc đã khơi dậy tinh thần tự lực trong Nhân dân. Bà con không còn sản xuất manh mún, nhỏ lẻ mà biết liên kết lại với nhau, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung hiệu quả.

Ông Hồ Văn Bước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Tà Rụt cho biết: “Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện minh bạch phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, quyền làm chủ của Nhân dân đã được phát huy tối đa. Sự phối hợp chặt chẽ trong tiếp dân, đối thoại và cải cách hành chính không chỉ giữ vững ổn định địa bàn mà còn mang lại sự hài lòng cho người dân với tỉ lệ đạt trên 97,11%”.

Bám sát Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Quy định số 23/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân dân đều được thực hiện công khai, minh bạch. Hệ thống chính quyền 78 xã, phường, đặc khu đã chủ động cụ thể hóa cơ chế dân chủ thông qua các nhiệm vụ quan trọng như công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phương án phát triển không gian kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư hạ tầng thiết yếu và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng và đầy đủ nhất, các địa phương đã đa dạng hóa phương thức truyền thông như duy trì hiệu quả các buổi họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở UBND và phát qua hệ thống truyền thanh cơ sở, đẩy mạnh số hóa dữ liệu. Các văn bản pháp lý, dự án đầu tư đều được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử cấp xã. Đặc biệt, việc triển khai chiến lược định danh địa bàn số phục vụ chuyển đổi số toàn diện đã tạo bước đột phá trong minh bạch hóa quản lý quy hoạch, giúp người dân dễ dàng tra cứu, giám sát.

Đáng chú ý, chính quyền cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia bàn bạc, hiến kế và quyết định các vấn đề tự quản. Sự đồng thuận xã hội được thể hiện sinh động thông qua phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng đô thị văn minh.

Từ khi sáp nhập đến nay, Nhân dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến trên 6.000m² đất ở và đất nông nghiệp, huy động hàng chục nghìn ngày công đóng góp, bê tông hóa và kiên cố hóa thêm hàng chục km đường giao thông liên thôn, liên xã. Nguồn sức mạnh nội sinh này cũng giúp các địa phương hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô thôn, tổ dân phố sau sáp nhập một cách ổn định, không phát sinh điểm nóng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Dơi cho biết: “Nhờ thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, công khai và tôn trọng ý kiến bàn bạc của Nhân dân, việc sắp xếp, sáp nhập các thôn trên địa bàn xã diễn ra rất thuận lợi. Bà con đều đồng thuận, thông suốt từ khâu chọn tên gọi đến việc kiện toàn bộ máy, giúp các thôn nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, không phát sinh bất kỳ điểm nóng hay vướng mắc nào”.

Quyền kiểm tra, giám sát của người dân cũng được thể chế hóa chặt chẽ thông qua vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được củng cố, kiện toàn, đảm bảo giám sát sát sao từ tiến độ các công trình đầu tư công đến chính sách giảm nghèo. Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt thông qua công tác đối thoại trực tiếp. Nhờ phát huy dân chủ tự quản từ cơ sở, tình hình xã hội luôn giữ vững ổn định, tỉ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền vượt cấp giảm xuống dưới mức 6%, các vụ việc phức tạp tồn đọng cơ bản được giải quyết dứt điểm.

Thành quả của dân chủ cơ sở khẳng định rõ nhất qua các chính sách an sinh xã hội ngày càng thực chất. Thực hiện chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh đã huy động các nguồn lực hợp pháp để xây mới và sửa chữa gần 10.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, về đích sớm 2 tháng so với thời hạn Chính phủ giao.

Việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở không chỉ giải quyết triệt để các mâu thuẫn nội bộ ngay từ khi mới phát sinh mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong thiên tai, bão lụt, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.