Sức mạnh tên lửa Kh-39 LMUR Nga dùng ở Ukraine 'nhỏ nhưng có võ'

Tên lửa Kh-39 LMUR (Izdeliye 305) của Nga, vũ khí đa năng phóng từ trực thăng đang được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, mang đầu đạn 25kg, tầm dẫn đường khoảng 14,5km và khả năng tấn công mục tiêu di động với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường quang điện tử hai chiều.

Tên lửa Kh-39 LMUR, còn được biết đến với tên gọi nội bộ Izdeliye 305, là tên lửa không đối đất đa năng hạng nhẹ do Nga phát triển, chủ yếu được thiết kế để phóng từ các trực thăng tấn công như Mi-28NM và Ka-52M.

Đây là loại vũ khí đã được quân đội Nga triển khai rộng rãi trên chiến trường Ukraine kể từ năm 2022, thể hiện vai trò thực tế trong các nhiệm vụ tấn công chính xác ở khoảng cách trung bình ngắn.

Theo các nguồn mở, tên lửa có chiều dài khoảng 1,945 mét, đường kính thân 200mm và khối lượng phóng khoảng 105kg, thuộc nhóm vũ khí gọn nhẹ giúp trực thăng mang được nhiều quả cùng lúc mà không ảnh hưởng nhiều đến khả năng cơ động.

Tên lửa Kh-39 LMUR mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 25kg. Ảnh: FT

Về công nghệ dẫn đường, tên lửa Kh-39 LMUR sử dụng đầu dò quang điện tử kết hợp liên kết dữ liệu hai chiều, cho phép người điều khiển từ trực thăng theo dõi hình ảnh thời gian thực và điều chỉnh quỹ đạo trong suốt quá trình bay.

Hệ thống này kết hợp dẫn đường quán tính ở giai đoạn giữa chặng, giúp tên lửa duy trì độ chính xác cao ngay cả khi mục tiêu di chuyển.

Tốc độ bay tối đa khoảng 230 mét/giây, với độ cao bay điển hình từ 100 đến 600 mét, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công tầm thấp nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện sớm bởi hệ thống radar phòng không đối phương.

Tầm bắn dẫn đường được công bố khoảng 14,5km ở phiên bản cơ bản, đủ để trực thăng phóng từ khoảng cách an toàn hơn so với các tên lửa không dẫn đường truyền thống, dù một số thông tin chưa chính thức đề cập đến khả năng nâng cấp lên khoảng 25km.

Phiên bản cơ sở của tên lửa Kh-39 LMUR có chiều dài 1.945mm, đường kính thân 200mm và trọng lượng phóng 105kg.. Ảnh: FT

Đầu đạn của tên lửa Kh-39 LMUR là loại nổ mạnh phân mảnh nặng khoảng 25kg, được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu như xe bọc thép nhẹ, phương tiện cơ giới, công sự và lực lượng bộ binh tập trung.

Khả năng tấn công cả mục tiêu cố định lẫn di động là điểm mạnh rõ rệt, nhờ sự linh hoạt của hệ thống dẫn đường điều khiển từ xa.

Việc tích hợp trên bệ phóng APU-L cho phép mỗi giá mang hai quả tên lửa, tăng mật độ hỏa lực cho một lần xuất kích của trực thăng.

Gần đây, Nga còn thử nghiệm phiên bản phóng từ mặt đất trên xe tải (Izdeliye 347), mở rộng khả năng triển khai ngoài không gian trên không.

Cả hai loại bệ phóng đều được thiết kế để sử dụng với tên lửa Kh-39 LMUR (Izdeliye 305). Ảnh: FT

Ưu điểm nổi bật của tên lửa Kh-39 LMUR nằm ở sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn, độ chính xác cao và khả năng điều khiển thời gian thực.

So với các tên lửa không đối đất hạng nặng hơn, nó cho phép trực thăng mang nhiều đạn hơn và hoạt động linh hoạt hơn trong môi trường bị đe dọa.

Việc sử dụng liên kết dữ liệu hai chiều giúp giảm thiểu sai số khi mục tiêu di chuyển hoặc môi trường thay đổi, đồng thời hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống dẫn đường vệ tinh vốn dễ bị nhiễu.

Trên chiến trường Ukraine, tên lửa đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc tấn công chính xác chống lại các mục tiêu được bảo vệ nhẹ, góp phần hỗ trợ lực lượng mặt đất mà không cần tiếp cận quá gần.

Bệ phóng APU-L gắn trên trực thăng Nga mang tên lửa Kh-39 LMUR. Nguồn ảnh: t.me/milinfolive/militarnyi.com

Tuy nhiên, nhược điểm cũng khá rõ ràng. Tầm bắn khoảng 14,5km vẫn tương đối ngắn so với nhiều tên lửa không đối đất hiện đại khác, buộc trực thăng phải hoạt động trong phạm vi có thể bị đe dọa bởi hệ thống phòng không tầm trung của đối phương.

Đầu đạn 25kg dù đủ mạnh với mục tiêu nhẹ nhưng hạn chế khi đối mặt với xe tăng hạng nặng hoặc công sự kiên cố.

Tốc độ bay không quá cao cũng làm tăng thời gian tiếp cận mục tiêu, tạo cơ hội cho đối phương phản ứng.

Ngoài ra, sự phụ thuộc vào liên kết dữ liệu hai chiều có thể bị ảnh hưởng trong môi trường nhiễu điện tử mạnh, làm giảm hiệu quả dẫn đường.

Tên lửa Kh-39 LMUR. Ảnh: FT

Khả năng sản xuất và cung cấp cũng chịu áp lực từ nhu cầu chiến trường, ảnh hưởng đến việc xuất khẩu.

Nhìn tổng thể, Kh-39 LMUR thể hiện triết lý thiết kế của Nga hướng tới vũ khí chính xác, giá thành hợp lý và dễ tích hợp trên nền tảng hiện có.

Việc Nga đồng ý cung cấp 90 bệ phóng cho đối tác nước ngoài như Iran cho thấy tên lửa này không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn trở thành công cụ hợp tác quân sự.

Dù vẫn còn hạn chế về tầm bắn và sức công phá so với các hệ thống tầm xa hơn, sự kết hợp giữa độ chính xác, tính linh hoạt và kinh nghiệm thực chiến đã giúp Kh-39 LMUR trở thành một trong những vũ khí không đối đất hạng nhẹ đáng chú ý trong kho vũ khí Nga hiện nay.

(Theo theguardian.com, militarnyi.com, sofx.com, foxnews.com, firstpost.com, leparisien.fr)