Sức mạnh tầm xa giúp oanh tạc cơ B-24 Liberator trở thành 'át chủ bài' ở Thái Bình Dương

Khác với chiến trường châu Âu, nơi nhiều mục tiêu công nghiệp nằm trong phạm vi tương đối gần các căn cứ không quân, Thái Bình Dương đặt ra bài toán về khoảng cách.

Các đảo cách nhau hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilômét. Một loại máy bay có thể mang nhiều bom nhưng không đủ tầm bay sẽ khó đáp ứng yêu cầu tác chiến tại khu vực này.

B-24 Liberator được sử dụng rộng rãi tại Thái Bình Dương nhờ khả năng mang nhiên liệu lớn và hoạt động đường dài. Máy bay tham gia ném bom các căn cứ Nhật Bản, sân bay, cảng biển, kho nhiên liệu và những cơ sở hậu cần.

Khi quân đồng minh tiến dần qua các đảo, B-24 giúp tấn công mục tiêu ở xa tiền tuyến và gây sức ép lên mạng lưới vận tải của Nhật Bản.

Chiếc Liberator không chỉ thực hiện nhiệm vụ ném bom. Những phiên bản và cấu hình tuần tra biển còn được sử dụng để trinh sát, tìm kiếm tàu đối phương và hỗ trợ các chiến dịch chống vận tải đường biển.

Trong một chiến trường mà tiếp tế phụ thuộc nhiều vào tàu thuyền, việc phát hiện đoàn tàu vận tải Nhật Bản có thể giúp lực lượng đồng minh lựa chọn thời điểm và phương án tấn công phù hợp.

Khả năng bay xa cũng giúp B-24 đảm nhận các nhiệm vụ trên những khu vực mà máy bay chiến thuật có tầm hoạt động ngắn khó tiếp cận.

Từ các căn cứ tại Australia và những đảo do đồng minh kiểm soát, Liberator tham gia các chiến dịch tại New Guinea và những khu vực khác ở Tây Nam Thái Bình Dương.

Máy bay còn được sử dụng trong các hoạt động chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ phi công hoặc thủy thủ gặp nạn trên biển.

Tuy nhiên, khoảng cách lớn đồng nghĩa mỗi phi vụ đều đặt ra yêu cầu cao về nhiên liệu, dẫn đường, liên lạc và bảo dưỡng. Máy bay phải đối mặt với thời tiết nhiệt đới, những cơn giông mạnh, độ ẩm cao và nguy cơ hỏng hóc khi hoạt động xa các cơ sở sửa chữa.

Nếu bị hư hại trong chiến đấu, tổ bay có thể phải tìm cách hạ cánh khẩn cấp hoặc nhảy dù trên vùng biển rộng, nơi cơ hội được cứu hộ không phải lúc nào cũng bảo đảm.

B-24 không thể tự mình quyết định kết quả chiến tranh tại Thái Bình Dương. Hiệu quả tác chiến còn phụ thuộc vào căn cứ, lực lượng tiêm kích, tình báo và hoạt động của hải quân.

Nhưng với tầm bay xa, tải trọng đáng kể và khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, Liberator đã trở thành một công cụ hữu ích trong chiến lược tiến công từng bước của Đồng minh.