Sức mạnh quân sự Trung Quốc đặt ra thách thức mới với Australia

Nhận định trên được đưa ra sau khi cựu Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia Chris Barrie cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy Trung Quốc có tham vọng thống trị thế giới như Mỹ, đồng thời kêu gọi Canberra hủy bỏ chương trình tàu ngầm thuộc thỏa thuận hợp tác an ninh AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ.

Quân đội Trung Quốc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Trung Quốc)

Theo ông Van der Schyff, Bắc Kinh đang tập trung mở rộng năng lực quân sự tại Tây Thái Bình Dương, đồng thời gia tăng ảnh hưởng kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Trung Quốc không nhất thiết phải sở hữu sức mạnh quân sự tương đương Mỹ trên toàn thế giới vẫn có thể làm thay đổi cán cân quyền lực khu vực và gây sức ép đối với các nước láng giềng.

Để minh họa, tác giả dẫn việc Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo tại Biển Đông, cũng như những vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines.

Theo ông, đây là những ví dụ về việc sử dụng sức mạnh để tạo sức ép mà không cần trực tiếp tiến hành chiến tranh. Các biện pháp hạn chế thương mại Trung Quốc áp dụng đối với Australia năm 2020 cũng được nhắc đến như một hình thức gây sức ép kinh tế.

Đề cập chương trình AUKUS, chuyên gia Australia thừa nhận kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có chi phí lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và thời gian triển khai kéo dài.

Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, trong đó có phát triển tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân, sẽ tiếp tục bất kể Australia có duy trì chương trình này hay không.

Từ đó, tác giả nhấn mạnh Australia cần tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ, đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước và mở rộng hợp tác với các đối tác trong khu vực.

Bên cạnh việc duy trì liên minh với Mỹ, Canberra cũng cần tính đến khả năng Washington không phải lúc nào cũng có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.

Theo ông Van der Schyff, vấn đề an ninh của Australia không chỉ nằm ở việc Trung Quốc có tham vọng thống trị thế giới hay không, mà còn ở khả năng Bắc Kinh sử dụng sức mạnh ngày càng gia tăng để định hình môi trường an ninh và gây ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia trong khu vực.

(theo TTXVN)