Từng được tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport mang tới trình diễn đầy kiêu hãnh tại triển lãm hàng không Dubai Airshow, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tự hành Tunguska-M1 của Nga vẫn được giới chuyên gia quân sự đánh giá là bước ngoặt định hình học thuyết tác chiến phòng không lục quân hiện đại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hỏa lực pháo cao tốc và tên lửa dẫn đường chính xác giúp cỗ máy này bịt kín mọi lỗ hổng ở tầm thấp.

Trong lịch sử phát triển khí tài phòng không lục quân của Liên Xô và Liên bang Nga sau này, hiếm có hệ thống nào tạo ra sự thay đổi căn bản về tư duy tác chiến như tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tự hành 2K22 Tunguska, đặc biệt là phiên bản hiện đại hóa Tunguska-M1 từng được giới thiệu rộng rãi tới các đối tác Trung Đông tại triển lãm Dubai Airshow.

Trước khi Tunguska ra đời, các đơn vị cơ giới hành tiến thường phải đối mặt với bài toán nan giải khi pháo phòng không truyền thống như ZSU-23-4 Shilka chỉ hiệu quả ở cự ly rất gần, trong khi các tổ hợp tên lửa tầm trung lại tồn tại vùng chết ngay sát mặt đất, tạo điều kiện cho trực thăng vũ trang và máy bay cường kích bay bám địa hình tập kích bất ngờ.

Tunguska do Phòng thiết kế chế tạo khí cụ KBP ở Tula phát triển chính là lời giải triệt để nhằm xóa bỏ khoảng trống chết người này, bằng việc tích hợp đồng thời hai loại vũ khí trên cùng một khung gầm bánh xích cơ động cao.

Hệ thống 2K22M1 Tunguska-M1 hiện đại của Nga. Nguồn ảnh: Truyền thông Nga/NTC ELINS/Army Recognition

Về kiến trúc công nghệ, điểm làm nên sự khác biệt mang tính cách mạng của Tunguska-M1 nằm ở hệ thống điều khiển hỏa lực hợp nhất hoàn toàn tự động.

Tổ hợp được trang bị đài radar trinh sát cảnh giới vòng tròn hoạt động ở băng tần E với tầm phát hiện mục tiêu lên tới 18 km, kết hợp cùng radar bám bắt và dẫn bắn băng tần J có khả năng theo dõi chính xác mục tiêu ở cự ly 16 km.

Hệ thống radar này không hoạt động độc lập mà liên kết chặt chẽ với khí tài ngắm bắn quang học ổn định con quay hồi chuyển, máy đo xa laser và máy tính đạn đạo kỹ thuật số tốc độ cao.

Nhờ sự giao thoa cảm biến này, kíp trắc thủ của Tunguska-M1 có thể phát hiện, phân loại và khóa mục tiêu ngay cả trong điều kiện đối phương gây nhiễu điện tử mạnh hoặc khi tác chiến ban đêm, thậm chí duy trì khả năng khai hỏa pháo phòng không ngay trong lúc xe đang cơ động với tốc độ lên tới 30 km/h.

Hệ thống Tunguska-M1 của Nga nâng cấp tác chiến điện tử chống UAV. Ảnh: defencesecurityasia.com

Sức mạnh hỏa lực của Tunguska-M1 được phân tầng khoa học nhằm tối ưu hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu từ xa đến gần.

Ở lớp phòng thủ vòng ngoài, tổ hợp mang theo 8 ống phóng sẵn sàng chiến đấu sử dụng tên lửa đất đối không 9M311-M1 dẫn đường bằng lệnh vô tuyến bán tự động theo đường ngắm quang học hoặc radar.

Loại tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn này có tốc độ bay trung bình đạt 600 m/s và vận tốc tối đa lên tới 900 m/s, cho phép đánh chặn hiệu quả các mục tiêu bay ở cự ly từ 2,5 km đến 10 km và độ cao từ 15 mét đến 3.500 mét.

Đầu đạn phân mảnh dạng thanh nặng 9 kg của tên lửa được kích nổ bằng ngòi nổ cận đích laser không tiếp xúc, tạo ra vùng sát thương bán kính 5 mét đủ sức xé toạc các loại trực thăng tấn công, máy bay cường kích, tên lửa hành trình lẫn máy bay không người lái cỡ nhỏ.

Hệ thống pháo - tên lửa 2K22M1 Tunguska-M1 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com

Khi mục tiêu lọt qua lưới lửa tên lửa hoặc xuất hiện đột ngột ở cự ly cực gần trong vùng mù của tên lửa, hệ thống sẽ lập tức chuyển sang phương án đánh chặn bằng hai khẩu pháo tự động nòng kép 2A38M cỡ nòng 30 mm.

Đây là cụm pháo có tốc độ bắn thuộc hàng khủng khiếp nhất trong biên chế lục quân với nhịp bắn tổng hợp từ 4.000 đến 5.000 phát mỗi phút, sơ tốc đầu nòng đạt 960 m/s và cơ số đạn dự trữ lên tới 1.904 viên.

Hai khẩu pháo này tạo ra một bức tường đạn dày đặc bao phủ vùng trời trong bán kính từ 200 mét đến 4.000 mét ở độ cao từ 0 mét đến 3.000 mét, không chỉ tiêu diệt các mục tiêu bay thấp mà còn có thể hạ nòng để chế áp bộ binh, xe thiết giáp hạng nhẹ và các công sự mặt đất của đối phương một cách hiệu quả.

Toàn bộ khối vũ khí và khí tài điện tử đồ sộ của Tunguska-M1 được đặt trên khung gầm xe bánh xích GM-5975 có khả năng việt dã vượt trội, giúp tổ hợp theo sát đội hình xe tăng và thiết giáp trên mọi địa hình phức tạp.

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không 2K22M1 Tunguska-M1 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com

Xe được trang bị động cơ diesel đa nhiên liệu V-46-6 công suất 780 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 65 km/h trên đường nhựa và tầm hoạt động 500 km.

Khung gầm này cũng tích hợp hệ thống treo thủy khí nén cho phép điều chỉnh khoảng sáng gầm xe, hệ thống bảo vệ chống vũ khí hủy diệt lớn NBC cùng bộ nguồn phụ trợ độc lập cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống radar và máy tính khi động cơ chính tắt máy để giảm bộc lộ tín hiệu hồng ngoại.

Dù tại các kỳ triển lãm Dubai Airshow những năm gần đây, Nga đã chuyển trọng tâm quảng bá sang người kế nhiệm trực tiếp là tổ hợp Pantsir-S1 và các biến thể chuyên trị UAV bầy đàn, vị thế lịch sử và giá trị công nghệ của Tunguska-M1 vẫn không hề suy giảm.

Chính những giải pháp kết hợp giữa radar đa băng tần, kênh ngắm quang điện tử và hỏa lực lai ghép pháo - tên lửa trên Tunguska đã đặt nền móng kỹ thuật vững chắc cho toàn bộ thế hệ lá chắn phòng không tầm thấp hiện đại của Nga ngày nay.

(Theo interfax-russia.ru, forbes.ru, sdelanounas.ru)