Sức mạnh phần cứng Xiaomi 18 Pro Series: Đột phá chip 2nm, camera 200MP cùng pin 8.500mAh

Xiaomi chính thức trình làng bộ đôi flagship Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển mình lớn về thông số phần cứng trong phân khúc điện thoại cao cấp. Thế hệ thiết bị mới giải quyết triệt để hai bài toán cốt lõi của người dùng smartphone hiện đại: thời lượng pin và hiệu năng xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo kéo dài thông qua việc nâng cấp cấu trúc phần cứng toàn diện.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra mắt

Kiến trúc phần cứng: Sức mạnh 2nm từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Dòng sản phẩm mới này là những chiếc điện thoại đầu tiên trên thị trường tích hợp dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, chế tác hoàn toàn trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của Qualcomm. Cụ thể, phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn sử dụng bản chip Elite thông thường, trong khi biến thể Xiaomi 18 Pro Max được trang bị phiên bản Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp hơn.

Dòng Xiaomi 18 Pro dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series mạnh mẽ

Kiến trúc CPU trên chip đạt mức xung nhịp kỷ lục 5GHz. Theo công bố kỹ thuật, hiệu suất đồ họa của GPU tăng thêm 35% đồng thời mức tiêu thụ năng lượng giảm tới 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Khả năng vận hành các mô hình máy học và tác vụ AI thông qua bộ xử lý thần kinh NPU cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội lên đến 80%.

Để giải quyết bài toán tản nhiệt khi duy trì xung nhịp cao, phiên bản Pro Max trang bị cấu trúc tản nhiệt phối hợp giữa công nghệ đóng gói OFFSET PoP và hệ thống bơm lạnh hình vòng độc quyền. Giải pháp phần cứng này duy trì độ ổn định nhiệt, cho phép máy duy trì các ứng dụng đồ họa nặng ở tốc độ khung hình tối đa trong suốt một giờ đồng hồ liên tục mà không gặp tình trạng nghẽn cổ chai hay sụt giảm hiệu năng.

Công nghệ pin Jinshajiang và giải pháp năng lượng kỷ lục 8.500mAh

Dung lượng năng lượng là bước nhảy vọt quan trọng nhất trên dòng flagship này. Phiên bản Xiaomi 18 Pro được trang bị viên pin 7.000mAh, trong khi phiên bản Xiaomi 18 Pro Max chạm mốc 8.500mAh. Cả hai đều áp dụng công nghệ pin Jinshajiang thế hệ mới nhất, trong đó phiên bản tiêu chuẩn có tỷ lệ silicon trong cell pin đạt tới 32%, giúp tăng đáng kể mật độ năng lượng trong một không gian vật lý giới hạn.

Xiaomi 18 Pro Series có pin khủng

Cả hai máy đều hỗ trợ chuẩn công nghệ sạc nhanh công suất 100W, tối ưu thời gian nạp đầy cho khối pin dung lượng lớn. Bên cạnh đó, độ bền vật lý của máy được hoàn thiện bằng chuẩn kháng nước và kháng bụi đa tầng bao gồm IP66, IP68 và IP69, kết hợp cùng động cơ rung tuyến tính mã hiệu 7514 có khả năng giảm rung tức thời 75% nhằm tăng cường phản hồi xúc giác.

Hệ thống quang học Leica 200MP kép và màn hình SuperPixel 4.000 nits

Xiaomi trang bị cho thế hệ flagship mới công nghệ tấm nền SuperPixel dùng hệ thống vật liệu phát sáng M11 phối hợp vật liệu phát quang màu xanh lá cây cải tiến. Tấm nền này hỗ trợ độ sáng cục bộ tối đa 4.000 nits, đảm bảo độ tương phản dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Phiên bản Pro sử dụng kích thước màn hình 6.4 inch, còn bản Pro Max sở hữu không gian hiển thị 6.9 inch. Cả hai đều có viền màn hình siêu mỏng 0.99mm đồng đều ở bốn cạnh và tích hợp cơ chế bảo mật quyền riêng tư cấp độ phần cứng.

Xiaomi 18 Pro Series có cấu hình khủng

Về phần cứng quang học, bộ đôi sở hữu cụm camera hợp tác cùng Leica với hệ thống cảm biến kép 200MP:

Camera chính: Cảm biến Leica 200MP, kích thước quang học 1/1.28 inch.

Camera tele tiềm vọng: Cảm biến Leica 200MP kích thước 1/1.56 inch, hỗ trợ zoom quang học 3.2x, khả năng lấy nét cận cảnh ở khoảng cách tối thiểu 12cm chuyên dụng cho nhiếp ảnh macro.

Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50MP tinh chỉnh bởi Leica.

Phần cứng chụp ảnh được điều phối bởi hệ thống thuật toán trí tuệ nhân tạo "Khoảnh khắc huyền thoại", đảm nhiệm việc phân tích và tối ưu hóa hình ảnh đồng thời trên chip xử lý nội bộ và nền tảng điện toán đám mây.

Màn hình phụ mặt lưng và nền tảng HyperOS 4

Mặt sau của thiết bị tiếp tục duy trì màn hình phụ hiển thị đa chức năng. Màn hình phụ này được tích hợp sâu với các mô hình trí tuệ nhân tạo, tự động tạo hình nền từ ảnh chụp cá nhân, hiển thị thông báo động theo thời gian thực và tương thích sẵn với hơn 100 thẻ tiện ích ứng dụng khác nhau.

Dòng Xiaomi 18 Pro có màn hình phụ ở mặt sau

Hệ thống vận hành dựa trên giao diện người dùng HyperOS 4 kết hợp trợ lý thông minh Super Xiao Ai 2.0. Trợ lý này xây dựng trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn MiMo, cho phép ghi nhớ hành vi, suy luận ngữ cảnh và đồng bộ luồng công việc liên tục giữa điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân.

So sánh thông số và mức giá chi tiết các phiên bản

Dưới đây là bảng thông số so sánh kỹ thuật cốt lõi giữa hai phiên bản trong dòng Xiaomi 18 Pro Series:

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, mức giá công bố cho từng tùy chọn cấu hình được chia rõ rệt theo dung lượng bộ nhớ.

Xiaomi 18 Pro Series có giá hấp dẫn

Mức giá niêm yết cho phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn:

Bản 12GB RAM + 256GB ROM: 5.999 CNY (khoảng 23.3 triệu đồng).

Bản 12GB RAM + 512GB ROM: 6.999 CNY (khoảng 27.18 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 512GB ROM: 7.999 CNY (khoảng 31.07 triệu đồng).

Bản 16GB RAM + 1TB ROM: 8.999 CNY (khoảng 34.95 triệu đồng).

Đối với phiên bản Xiaomi 18 Pro Max cấu hình cao hơn:

Bản 12GB RAM + 256GB ROM: 6.999 CNY (khoảng 27.18 triệu đồng).

Bản 12GB RAM + 512GB ROM: 7