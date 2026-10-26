Sức mạnh mới ở chi bộ lớn(kỳ 3): 'Chìa khóa' công nghệ trong đổi mới hoạt động chi bộ

Đảng viên trẻ tại nhiều chi bộ phát huy tinh thần xung kích, hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quản lý đảng viên, tổ chức sinh hoạt và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Từ tài liệu giấy đến môi trường số

Với những chi bộ đông đảng viên, việc chuẩn bị tài liệu, thông báo lịch họp, quản lý thông tin và tổng hợp ý kiến theo phương thức thủ công tốn nhiều thời gian, công sức. Sau sáp nhập, số lượng đảng viên và phạm vi địa bàn tăng lên càng đặt ra yêu cầu đổi mới cách thức quản lý.

Là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, Thái Nguyên đến nay đã cơ bản tạo lập tài khoản trên ứng dụng và hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu đảng viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Việc này giúp nâng cao hiệu quả quản lý, cập nhật thông tin, tổng hợp số liệu và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đảng viên.

Thông qua Sổ tay đảng viên điện tử, việc tiếp cận chủ trương, nghị quyết và thông tin chính thống cũng thuận tiện hơn, giảm sự phụ thuộc vào tài liệu giấy trong học tập, nghiên cứu.Tuy nhiên, tỷ lệ tạo tài khoản cao chưa đồng nghĩa với việc mọi đảng viên sử dụng ứng dụng thường xuyên, thành thạo.

Trang Facebook của thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan được xây dựng nhằm cập nhật thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách và phản ánh các hoạt động tại địa phương.

Ở khu vực nông thôn, miền núi, không ít đảng viên tuổi cao, ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ nên còn hạn chế khi thao tác trên ứng dụng. Những phần việc như điểm danh hay nộp đảng phí trực tuyến vẫn cần người hỗ trợ. Việc sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi công việc cũng có thể khiến một số đảng viên chủ quan, xem nhẹ việc nghiên cứu văn bản gốc hoặc hạn chế thảo luận trực tiếp tại buổi sinh hoạt. Vì vậy, mỗi chi bộ cần lựa chọn cách vận dụng công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế.

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ xã Đồng Hỷ là một ví dụ về đổi mới phương thức quản lý khi quy mô đảng viên tăng lên. Sau khi sáp nhập hai xóm Tam Thái và An Thái, chi bộ có 209 đảng viên, địa bàn gồm 502 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Quy mô này đòi hỏi cấp ủy đổi mới cách tổ chức, điều hành, bảo đảm thông tin được chuyển tải đầy đủ và đảng viên có điều kiện tham gia sinh hoạt. Các nhóm Zalo theo tổ đảng và cụm dân cư được duy trì để thông báo lịch họp, gửi tài liệu, giữ liên hệ với những đảng viên thường xuyên đi làm xa.

Bí thư Chi bộ Vũ Đình Bảy chia sẻ: “Chúng tôi kết hợp gửi tài liệu, văn bản cần triển khai trên cả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và nhóm Zalo. Nhờ nghiên cứu tài liệu từ trước, đảng viên có thêm thời gian nghiên cứu, cấp ủy thuận lợi hơn trong tổng hợp những vấn đề cần trao đổi. Khi bước vào cuộc họp trực tiếp, bí thư chi bộ chỉ cần tóm tắt các nhóm vấn đề trọng tâm khoảng 10-15 phút, thời gian còn lại dành trọn vẹn cho đảng viên phát biểu thảo luận và hiến kế”.

Tại nhiều chi bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đang hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận các ứng dụng phục vụ công tác Đảng. Qua hướng dẫn trực tiếp, đảng viên cao tuổi dần làm quen với việc tra cứu tài liệu, điểm danh và sử dụng các tiện ích trực tuyến.

Chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Thanh Quang, thông tin: “Chi đoàn được giao là lực lượng nòng cốt hỗ trợ kỹ năng số. Chúng tôi kiên trì hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cài đặt, đăng nhập và sử dụng các ứng dụng để các đảng viên cao tuổi có thể tự thực hiện, chủ động tiếp cận thông tin và tài liệu sinh hoạt Đảng”.

Sáng tạo cách làm, đưa công nghệ đến từng địa bàn

Trên cơ sở hỗ trợ đảng viên làm quen với ứng dụng số, nhiều địa phương tiếp tục đưa công nghệ vào hoạt động chi bộ theo hướng đồng bộ, phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế. Dù cách làm khác nhau, mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tăng cường kết nối giữa tổ chức Đảng với đảng viên, nhân dân.

Cuối tháng 8-2026, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng triển khai mô hình “Chi bộ số” tại 10 chi bộ khu dân cư là 3, 9, 14, 22, 24, 28, 32, 36, 49 và 52. Kế hoạch tập trung vào 5 nội dung gồm: Số hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai các nền tảng số phục vụ công tác Đảng; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và xây dựng “đảng viên số”.

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhấn mạnh: Mục tiêu của kế hoạch hướng tới là hình thành môi trường làm việc số trong các chi bộ khu dân cư; nâng cao kỹ năng số và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chuyển đổi số. Cùng với hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, Đảng ủy phường chú trọng hỗ trợ kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Xã Vô Tranh trao máy tính, máy in cho các xóm để bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận và những người được phân công cùng quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ chung.

Sự chủ động của cấp ủy phường tạo động lực để các chi bộ trực thuộc đổi mới cách làm. Tại Chi bộ tổ dân phố 32, 100% đảng viên đã cài đặt, sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử và duy trì trao đổi qua nhóm Zalo. Cán bộ, đảng viên cũng sử dụng thành thạo các ứng dụng trên môi trường điện tử như thu, nộp đảng phí, chuyển sinh hoạt Đảng, nhận xét đảng viên nơi cư trú.

Bí thư Chi bộ Giang Thị Kim Quy chia sẻ: Thực hiện mô hình “chi bộ số”, bản thân tôi và các thành viên trong chi ủy thấy nhàn hơn rất nhiều khi triển khai các công việc, hiệu quả và chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên thấy rõ”.

Nếu ở đô thị, công nghệ hỗ trợ chuẩn hóa quy trình và mở rộng tương tác, thì tại thôn vùng cao Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, cách làm sáng tạo thể hiện ở việc truyền tải thông tin bằng các sản phẩm trực quan, sinh động. Sau khi sáp nhập thôn Khuổi Ún và Khâu Tậu, địa bàn có 176 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Nùng, Tày sinh sống phân tán, nơi xa nhất cách trung tâm xóm gần 10km. Đặc điểm này đòi hỏi phương thức truyền thông linh hoạt, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về hoạt động của chi bộ và cộng đồng.

Thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền của chi bộ, Bí thư Chi bộ Hoàng Thị Siên (30 tuổi, là cử nhân sư phạm chuyên ngành giáo dục chính trị), đã xây dựng trang Facebook “Xóm Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên”. Các thành viên chi ủy được phân công tự quay, dựng video về sinh hoạt chi bộ, các hoạt động đoàn thể và nét đẹp văn hóa địa phương để đăng tải. Trang hiện có hơn 1.000 người theo dõi, một số video đạt hơn 7.000 lượt xem. Qua đó, người dân dù đi làm xa hay đang trên nương rẫy vẫn có thể cập nhật thông tin, theo dõi hoạt động chung và hiểu hơn những việc chi bộ, các đoàn thể đang triển khai.

Bí thư Hoàng Thị Siên chia sẻ: “Khi nội dung gần gũi, hình ảnh chân thực, người dân xem thấy chính mình và xóm làng trong đó thì thông tin sẽ tự tìm được đường vào lòng dân, góp phần đưa nghị quyết của Chi bộ đi vào cuộc sống một cách tự nhiên nhất”.

Công nghệ hỗ trợ, chi bộ giữ vai trò chủ thể

Ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện để các chi bộ đổi mới phương thức quản lý, điều hành và tổ chức sinh hoạt. Hiệu quả chuyển đổi số trong công tác Đảng không thể chỉ đo bằng số lượng tài khoản được kích hoạt, thiết bị được trang bị hay văn bản được chuyển lên môi trường mạng, mà phải thể hiện ở việc cấp ủy xử lý công việc thuận lợi hơn, đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu, phát huy dân chủ và cùng bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để công nghệ phát huy hiệu quả, điều kiện thiết bị tại cơ sở cũng cần được quan tâm. Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh như: Đại Phúc, Vô Tranh, Phúc Lộc, Yên Thịnh, Lam Vỹ… đã chủ động nguồn lực và vận động xã hội hóa để bổ sung máy tính, máy in cho các thôn, xóm. Cùng với trang bị thiết bị, các địa phương chú trọng hướng dẫn sử dụng, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở.

Sau khi bàn giao máy tính, máy in, cán bộ các xóm được hướng dẫn khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến và nộp đảng phí qua dịch vụ công trên máy tính. Các địa phương cũng yêu cầu xây dựng quy chế quản lý, sử dụng thiết bị, bảo đảm phục vụ đúng mục đích, đáp ứng công việc chung.

Trang bị phương tiện mới chỉ là điều kiện ban đầu. Công nghệ là công cụ hỗ trợ, còn trao đổi trực tiếp và trí tuệ tập thể giữ vai trò quyết định đối với chất lượng lãnh đạo. Gửi trước tài liệu giúp rút ngắn thời gian báo cáo nhưng không thể thay thế thảo luận dân chủ tại buổi sinh hoạt trực tiếp. Bí thư chi bộ phải gợi mở vấn đề, tôn trọng ý kiến đảng viên để tổng hợp thành nghị quyết. Các nhóm Zalo và ứng dụng quản lý cũng không thể thay thế việc thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, giải quyết vướng mắc trong đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ đòi hỏi tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và quản lý tài khoản đảng viên. Cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra hiệu quả sử dụng thiết bị, hỗ trợ người gặp khó khăn, tránh đầu tư nhưng ít khai thác hoặc sử dụng sai mục đích. Với những địa bàn hạn chế về đường truyền và kỹ năng số, phương thức triển khai cần linh hoạt để đảng viên vẫn tiếp cận được thông tin, thực hiện đầy đủ trách nhiệm.

Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư: “…thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quản lý chặt chẽ nội dung sinh hoạt chi bộ trên môi trường số”.

Dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố Quyết Thắng, phường Phúc Thuận (tháng 9-2026), đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, khẳng định: “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là chìa khóa quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị chi bộ trong giai đoạn mới. Nhưng dù công nghệ có hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế được không khí sinh hoạt dân chủ, tình đồng chí gắn kết và vai trò chủ thể của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ ở cơ sở phải thực sự là diễn đàn để đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp trí tuệ trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

(Còn nữa)