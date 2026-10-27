Sức mạnh mới của chi bộ lớn(kỳ 4): Đưa tiêu chí 'bốn tốt' vào từng phần việc

Với các chi bộ khu dân cư được kiện toàn sau sắp xếp, việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò tổ đảng và tăng cường kết nghĩa, hỗ trợ giữa các chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố đoàn kết, phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, đưa phong trào đi vào thực chất.

Chi bộ tổ dân phố 21, phường Linh Sơn, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần đưa các tiêu chí "Chi bộ bốn tốt" đi vào thực chất.

Cụ thể hóa các tiêu chí

Tháng 5-2026, Thái Nguyên phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2026-2030, với 4 tiêu chí gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TU để cụ thể hóa các tiêu chí theo từng loại hình tổ chức đảng, tạo cơ sở để triển khai, theo dõi và đánh giá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Để phong trào đạt hiệu quả, yêu cầu đặt ra là gắn từng tiêu chí với nhiệm vụ chính trị và kết quả hoạt động cụ thể. Đối với các chi bộ khu dân cư mới được kiện toàn sau sắp xếp, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi tổ chức, địa bàn và số lượng đảng viên có những thay đổi, đòi hỏi cấp ủy nhanh chóng ổn định hoạt động, phát huy trách nhiệm của từng người trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Tại xã Đại Từ, việc xây dựng “Chi bộ bốn tốt” được gắn với những công việc cụ thể ở địa bàn. Điển hình là Chi bộ xóm Phú Nghĩa, dù mới kiện toàn tổ chức, chi ủy và đảng viên đã tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng trên 300m đường bê tông, trên 500m kè suối chống sạt lở; tập trung phát triển sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, thành lập tổ hợp tác nông sản và kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu được giao.

Đảng ủy xã Bạch Thông tổ chức Chương trình ký kết thực hiện mô hình “Kết nghĩa chi bộ - gắn kết cơ sở” nhiệm kỳ 2025-2030 giữa các tổ chức đảng khối cơ quan, đơn vị với các chi bộ thôn trên địa bàn.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Từ, đúc rút: Qua thực tiễn tại Phú Nghĩa, chúng tôi rút ra kinh nghiệm là xây dựng chi bộ bốn tốt phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể ở cơ sở. Chất lượng chi bộ được đo bằng năng lực lãnh đạo tháo gỡ vướng mắc địa phương, sự thống nhất trong hành động và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Từ thực tế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho đảng viên trở thành khâu quan trọng. Mỗi người có điều kiện, kinh nghiệm và sở trường khác nhau. Đảng viên có uy tín, kinh nghiệm phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, hòa giải; đảng viên trẻ có thể đảm nhận những phần việc phù hợp với sức khỏe, chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ.

Với những người thường xuyên đi làm ăn xa, chi bộ cần có cách thức liên hệ, giao nhiệm vụ phù hợp để duy trì sự gắn kết với tổ chức. Điều quan trọng là nhiệm vụ phải rõ ràng, có theo dõi, đánh giá kết quả, tránh để công việc tập trung vào một số đồng chí trong cấp ủy.

Tại xã Bằng Thành, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được gắn với trách nhiệm nêu gương, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2026-2030; đồng thời chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công tác, điều kiện thực tế của từng cá nhân.

Đồng chí Cà Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Thành, nhấn mạnh: Cụ thể hóa phong trào bằng tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể giúp các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt; cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu giải pháp, đổi mới phương pháp làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin. Việc nêu gương không còn là khẩu hiệu chung chung mà thể hiện qua kết quả hoàn thành phần việc được giao.

Rõ người, sát việc từ mỗi tổ đảng

Ở những chi bộ có đông đảng viên, việc duy trì nền nếp sinh hoạt mới là một phần yêu cầu; quan trọng hơn là nắm chắc tình hình từng đảng viên, phân công nhiệm vụ phù hợp và theo dõi kết quả thực hiện. Trong đó, tổ đảng và tổ trưởng tổ đảng giữ vai trò cầu nối trực tiếp giữa chi ủy với đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên nắm tình hình thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức sinh hoạt đảng, đảng viên tại Chi bộ Quang Phong, xã Côn Minh.

Tại Chi bộ 13, phường Linh Sơn, 109 đảng viên được tổ chức thành 4 tổ đảng, do 4 đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Chi bộ quản lý địa bàn gồm 429 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Với quy mô này, tổ chức các tổ đảng theo cụm dân cư giúp việc nắm tình hình, tập hợp ý kiến và triển khai nhiệm vụ thuận lợi hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Quỳnh, Tổ trưởng tổ đảng 4 (Chi bộ 13), chia sẻ: Vai trò của tổ trưởng tổ đảng thể hiện trước hết ở việc duy trì liên lạc thường xuyên với đảng viên, nắm tình hình tư tưởng và mức độ tham gia các hoạt động chung. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, Tổ đảng họp trước để ghi nhận những ý kiến phát sinh từ khu dân cư, phản ánh kịp thời với chi ủy. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt chi bộ sát thực tế hơn, tránh được tình trạng xuôi chiều hay bỏ sót việc.

Không dừng ở việc trao đổi thông tin, hoạt động tổ đảng còn gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên. Trên cơ sở nhiệm vụ chi bộ phân công, tổ trưởng theo dõi tình hình triển khai, kịp thời trao đổi khi có vướng mắc và phản ánh kết quả với cấp ủy.

Việc theo dõi thường xuyên giúp chi bộ nắm rõ hơn mức độ tham gia, tinh thần trách nhiệm của mỗi người, qua đó có căn cứ nhắc nhở, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn và ghi nhận những đảng viên tích cực.

Để làm tốt vai trò này, tổ trưởng tổ đảng không chỉ truyền đạt yêu cầu mà còn phải gần gũi, lắng nghe và nắm được điều kiện thực tế của đảng viên.

Việc phân công, đôn đốc cũng cần gắn với nhiệm vụ cụ thể, tránh dừng ở việc phổ biến chung hoặc chỉ kiểm điểm khi đến kỳ sinh hoạt. Khi thông tin được trao đổi hai chiều, những vấn đề phát sinh có thể được phản ánh kịp thời; trách nhiệm của đảng viên cũng được thể hiện rõ hơn qua phần việc được giao và kết quả thực hiện.

Đánh giá về giải pháp này, đồng chí Ngô Thị Mùi, Phó Trưởng Phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên), nhận định: Tổ đảng không thay thế vai trò lãnh đạo của chi bộ, nhưng là cánh tay nối dài giúp chi ủy nắm chắc địa bàn và quản lý đảng viên chặt chẽ. Đây là giải pháp hiệu quả để cụ thể hóa tiêu chí “chi bộ bốn tốt”, nhất là trong khâu nâng cao chất lượng sinh hoạt và giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

Kết nghĩa chi bộ, gần dân, sát dân để cùng tiến bộ

Bên cạnh việc phát huy nội lực, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức đảng cũng mở thêm điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Các chi bộ cơ quan, đơn vị có điều kiện hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác; chi bộ khu dân cư trực tiếp nắm địa bàn, hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân và những vấn đề đặt ra trong đời sống.

Kết nối hai phía trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức có thể giúp công tác xây dựng Đảng gắn chặt hơn với yêu cầu thực tế.

Thành viên trong Chi ủy và Ban Công tác Mặt trận thôn Nà Lồm, xã Phong Quang, nắm tình hình đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn. Ảnh: T.C

Đầu tháng 10-2026, Đảng ủy xã Bạch Thông tổ chức ký kết thực hiện mô hình “Kết nghĩa chi bộ - gắn kết cơ sở” nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 12 chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị kết nghĩa với 11 chi bộ nông thôn. Nội dung phối hợp tập trung vào việc hỗ trợ nghiệp vụ công tác Đảng, chia sẻ kinh nghiệm điều hành sinh hoạt và phối hợp giải quyết các bài toán phát sinh từ cơ sở.

Tại xã Cẩm Giàng, mô hình kết nghĩa giữa chi, đảng bộ khối cơ quan với chi bộ khu dân cư cũng được triển khai từ đầu tháng 10-2026. Các chi bộ khối cơ quan trực tiếp đồng hành, hỗ trợ bí thư chi bộ nông thôn xây dựng quy chế làm việc, lập kế hoạch công tác và nâng cao kỹ năng điều hành thảo luận.

Song song với đó, Đảng ủy xã xây dựng mô hình chi bộ “gần dân, sát dân” trong phát triển kinh tế, phân công đảng viên bám sát từng nhóm hộ để hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Ma Nhật Hoài, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giàng, chia sẻ: Việc kết nghĩa và triển khai mô hình gần dân, sát dân tạo điều kiện để cán bộ cơ quan sâu sát cơ sở, cán bộ thôn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác. Qua đó, các chi bộ nắm bắt sát hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.

CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “CHI BỘ BỐN TỐT”

(Theo Hướng dẫn số 04-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên)

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Bám sát nghị quyết cấp trên, lãnh đạo giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở; hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Chất lượng sinh hoạt tốt: Duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và Sổ tay đảng viên điện tử.

- Đoàn kết, kỷ luật tốt: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật hoặc có biểu hiện suy thoái.

- Cán bộ, đảng viên tốt: 100% đảng viên đăng ký cam kết nêu gương; phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp năng lực; tích cực vận động nhân dân và hoàn thành tốt phần việc được giao.

Xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” ở Thái Nguyên hướng tới củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với chi bộ khu dân cư, việc thực hiện các tiêu chí có ý nghĩa trực tiếp trong tổ chức, vận động nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn và đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Mỗi chi bộ cụ thể hóa tiêu chí bằng nhiệm vụ phù hợp, phân công rõ trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, giữ vững đoàn kết, kỷ luật và tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

Khi chi bộ thực sự gần dân, sát dân, lãnh đạo giải quyết những việc thiết thực và được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể, phong trào thi đua sẽ trở thành động lực củng cố tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

(Còn nữa)