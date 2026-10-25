Sức mạnh mới của chi bộ lớn (kỳ 2): Việc của dân, nghị quyết của chi bộ

Với những chi bộ có quy mô lớn sau sắp xếp, chất lượng lãnh đạo được thể hiện qua khả năng lựa chọn đúng việc, ban hành nghị quyết sát thực tế và đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể ở khu dân cư.

Dự án mở rộng tuyến đường ở tổ dân phố Thanh Quang, phường Vạn Xuân, được triển khai trên cơ sở thống nhất trong chi bộ, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong hiến đất, tháo dỡ công trình, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đưa thực tế vào nghị quyết

Tại một số địa bàn sau sáp nhập, số lượng đảng viên đông, thời gian sinh hoạt có hạn khiến các cuộc họp chi bộ đôi khi còn nặng về đọc báo cáo, chưa dành nhiều thời gian cho trao đổi, thảo luận.

Trước thực tế đó, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy Đảng tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết.

Sự chuyển biến được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại khu dân cư, các chi ủy chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để đưa ra thảo luận hằng tháng.

Tại cuộc họp, đảng viên cùng phân tích tình hình, đề xuất giải pháp và thống nhất cách giải quyết những vấn đề cụ thể. Qua đó, sinh hoạt chi bộ từng bước phát huy vai trò là diễn đàn dân chủ, nơi tập hợp trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên, góp phần đưa nghị quyết sát thực tế, có tính khả thi.

Chi bộ xóm 1, xã Đồng Hỷ, huy động Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng chữ ký số.

Tại xóm Thống Nhất 2 (xã Thành Công), được sáp nhập từ 4 xóm Tơm 1, Tơm 2, Chùa và Đặt, với hơn 500 hộ dân và 45 đảng viên, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ở thời điểm này.

Trên địa bàn xóm đang triển khai nhiều dự án lớn như: Khu công nghiệp Tây Phổ Yên, Trung tâm đô thị, dịch vụ và tái định cư; Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Thành Công… Tổng cộng có gần 50 hộ có nhà và ruộng vườn bị ảnh hưởng.

Trước những băn khoăn của người dân về đơn giá bồi thường, vị trí tái định cư và sinh kế sau thu hồi đất, Chi bộ Thống Nhất 2 đã đưa công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng vào nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Thay vì dành nhiều thời gian đọc văn bản, chi bộ tập trung trao đổi về chính sách bồi thường, lắng nghe ý kiến và phân tích những vấn đề người dân quan tâm. Các đảng viên cao tuổi, cán bộ xã nghỉ hưu có nhiều kinh nghiệm được giao làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giải thích; đảng viên trẻ cùng đoàn viên thanh niên hỗ trợ di chuyển đồ đạc và xây dựng lại các công trình.

Bí thư Chi bộ Thống Nhất 2 Dương Văn Sang chia sẻ: Chúng tôi ban hành nghị quyết chuyên đề, giao nhiệm vụ cho từng chi ủy viên và đảng viên phụ trách các cụm dân cư, đến từng nhà phân tích rõ lợi ích lâu dài của dự án đối với sự phát triển của quê hương. Nhờ cách làm bài bản, công khai, cơ bản các hộ thuộc diện ảnh hưởng đều tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Nếu tại Thống Nhất 2, nghị quyết tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thì Chi bộ Thanh Quang thuộc Đảng bộ phường Vạn Xuân lựa chọn cải thiện hạ tầng giao thông làm khâu đột phá.

Sau khi sáp nhập 3 tổ dân phố cũ là Đình, Giữa và Chiến Thắng, Chi bộ có 45 đảng viên, 356 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu. Nhiều đoạn đường nội bộ đã được làm từ lâu, rộng chỉ 2,5 đến 3m, hệ thống mương thoát nước xuống cấp. Trước thực trạng này, chi ủy đưa vấn đề cải tạo giao thông, thoát nước vào nội dung sinh hoạt để bàn bạc, xác định giải pháp cụ thể.

Bí thư Chi bộ Thanh Quang Phạm Thị Huệ, từng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Tiến cũ, nhấn mạnh: Nếu nghị quyết chỉ nêu nhiệm vụ chung chung thì rất khó triển khai vào thực tế. Trong cuộc hội ý chi ủy tháng 8 vừa qua, chúng tôi thống nhất chủ trương xin ý kiến chi bộ việc mở rộng đường lên 5m đối với 2 tuyến nhánh vào khu dân cư khu vực tổ dân phố Giữa cũ, đồng thời tiếp tục thống kê các tuyến còn nhỏ hẹp hoặc xuống cấp để đầu tư nâng cấp.

Sinh hoạt chi bộ để bàn việc, giải quyết việc

Từ định hướng đó, cuộc họp tháng 9 của Chi bộ Thanh Quang thực sự trở thành diễn đàn sôi nổi. Các đảng viên tập trung phân tích tính khả thi, mức đóng góp tài chính của người dân và phương án vận động các hộ gia đình hiến đất, tháo dỡ công trình phụ.

Sau khi nghị quyết chuyên đề được Chi bộ biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao, phương án triển khai được thống nhất theo hướng bài bản, minh bạch. Chi bộ chủ trương huy động sự đóng góp chung của toàn thể hộ dân trong tổ để lần lượt thực hiện từng tuyến đường, thay vì để các hộ trên từng tuyến tự gánh chi phí.

Đồng thời, Chi bộ thành lập “Ban Xây dựng công trình”, gồm đại diện chi ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và những hộ gia đình trực tiếp thụ hưởng. Ban có nhiệm vụ công khai tài chính, đôn đốc tiến độ và giám sát chất lượng thi công.

Đảng viên Chi bộ Thống Nhất 2, xã Thành Công, phát biểu ý kiến, tập trung thảo luận những vấn đề thực tế tại địa phương.

Nghị quyết đi vào cuộc sống nhờ tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Tổ trưởng Nguyễn Bá Văn, thành viên chi ủy, đã tự nguyện phá bỏ toàn bộ bức tường rào kiên cố và hiến hàng chục mét vuông đất mặt đường. Việc làm này tạo sức lan tỏa, khích lệ người dân đồng thuận, tự nguyện đóng góp vì lợi ích chung của cộng đồng.

Gia đình chị Tạ Thị Tấm cũng tự nguyện phá bỏ một phần căn nhà kiên cố đang sử dụng để nhường không gian mở rộng góc cua. Chị Tạ Thị Tấm bộc bạch: Ban đầu thấy đập một phần ngôi nhà kiên cố đang ở tôi cũng đắn đo, nhưng góc cua này chật quá, xe cộ đi lại rất nguy hiểm. Thấy các đồng chí đảng viên tiên phong hiến đất, mọi người cũng cần đồng lòng vì việc chung.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp vui vẻ tháo dỡ toàn bộ dãy nhà trọ đang cho thuê, mang lại thu nhập ổn định, để bàn giao mặt bằng cho công trình. Đứng trước dãy nhà trọ vừa tháo dỡ, bà Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ: Mình chịu thiệt chút lợi ích riêng mà đường xá rộng rãi, con cháu mình được hưởng lâu dài thì có tiếc gì.

Nhờ sự đồng lòng, phát huy tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”, chỉ trong một thời gian ngắn, tổ dân phố Thanh Quang đã mở rộng gần 400m đường bê tông từ 2,5m lên 5m, xây dựng hệ thống mương thoát nước kiên cố và tiến hành thảm bê tông như áp phan trên 3 tuyến đường dân sinh, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Tại thôn Thanh Phong (xã Bạch Thông), hiệu quả sinh hoạt chi bộ cũng được thể hiện qua những vấn đề gắn trực tiếp với sản xuất và đời sống. Sau khi sáp nhập xóm Khuổi Cò và Bản Mún, địa bàn thôn rộng 22,6km2, dân cư sinh sống phân tán, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bí thư Chi bộ thôn Thanh Phong Đặng Văn Hoàng chia sẻ: Dân cư sinh sống phân tán, nông nghiệp là chủ đạo nên nội dung nghị quyết phải rất gần gũi. Chi bộ Thanh Phong dành thời gian bàn việc tu sửa kênh mương nội đồng, thống nhất lịch gieo cấy và phòng dịch bệnh cho gia súc. Khi đảng viên thấy việc bàn sát với nồi cơm, thửa ruộng nhà mình thì việc tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng trở nên rất thuận lợi.

Từ những vấn đề cụ thể được đưa ra thảo luận, chi bộ thống nhất việc ưu tiên, xác định hướng giải quyết và phân công trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết gắn với nhu cầu thực tế của người dân, tạo điều kiện để đảng viên thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân cùng tham gia giải quyết công việc chung tại địa phương.

Giao rõ trách nhiệm, đo đếm bằng sản phẩm

Nghị quyết chỉ phát huy hiệu quả khi mỗi nhiệm vụ được giao cụ thể, có người chịu trách nhiệm và kết quả thực hiện được kiểm chứng bằng sản phẩm thực tế. Đây cũng là cách các chi bộ ở Thái Nguyên từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn nội dung sinh hoạt với những công việc cụ thể tại khu dân cư.

Tại Chi bộ Nam Tiến, phường Vạn Xuân, trước yêu cầu cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố sau sáp nhập, chi bộ đã đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết tháng 10.

Thay vì giao nhiệm vụ chung chung, chi bộ phân công đồng chí Hoàng Văn Cương, cấp ủy viên kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, chịu trách nhiệm chính về xây dựng dự toán và giám sát công trình.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, với Phó Bí thư Chi đoàn Chu Tuấn Anh là thành viên cấp ủy làm nòng cốt, đảm nhận việc huy động lực lượng đóng góp ngày công sơn sửa, dọn dẹp và chỉnh trang khuôn viên.

Nhờ phân công rõ người, rõ việc, công trình hoàn thành đúng tiến độ, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang cho người dân.

Chi bộ Nam Tiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa tổ dân phố.

Tương tự, tại Chi bộ 1, xã Đồng Hỷ, việc cụ thể hóa nghị quyết được thể hiện qua những công trình dân sinh gắn với trách nhiệm của từng cá nhân. Trong quá trình triển khai làm đường bê tông, kè mở rộng thêm 120m đường tại cụm dân cư số 3, Tổ trưởng Diệp Văn Luận trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện, phối hợp vận động người dân cùng chung tay.

Việc xác định rõ người phụ trách giúp nhiệm vụ được triển khai cụ thể, thuận lợi cho việc theo dõi tiến độ và kiểm tra kết quả. Qua đó, nghị quyết được cụ thể hóa bằng công trình phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tạo chuyển biến rõ nét tại khu dân cư.

Những kết quả tại các chi bộ sau sáp nhập ở Thái Nguyên cho thấy chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở được thể hiện qua khả năng tập hợp đảng viên, phát huy dân chủ và giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực của nhân dân.

Khi nghị quyết sát thực tế, nhiệm vụ được giao rõ ràng và kết quả được chứng minh bằng sản phẩm cụ thể, chi bộ sẽ củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân.

(Còn nữa)