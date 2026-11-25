Văn hóa là trụ cột, "hệ điều tiết" phát triển đất nước

Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, đó là văn hóa. Văn hóa Việt Nam được hun đúc từ thuở Vua Hùng dựng nước, làm nên cốt cách dòng dõi con Lạc cháu Hồng và được bồi đắp trong thời đại Hồ Chí Minh. Văn hóa không chỉ là sáng tạo văn học, nghệ thuật, mà còn là hệ giá trị, lối sống, cách ứng xử và những chuẩn mực làm nên phẩm chất con người Việt Nam.

Du khách Mỹ tìm hiểu về tranh Đông Hồ. Ảnh: Lê Kham.

Để nhân lên những nét đẹp truyền thống ấy, chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được Đảng ta tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 80) ban hành ngày 7/1/2026 mang tầm tư duy mới, coi phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, là trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Để đất nước vững vàng trước mọi thử thách, văn hóa phải là một trong những trụ cột của phát triển. Không thể có nền kinh tế hưng thịnh bền lâu, xã hội tiến bộ, văn minh nếu thiếu nền tảng văn hóa tương xứng; càng không thể xây dựng một quốc gia hùng cường chỉ bằng những chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà xem nhẹ việc hoàn thiện con người và các giá trị tinh thần khác.

Một người tài giỏi thành đạt càng dễ gục ngã nếu thiếu lối sống chuẩn mực - cốt lõi của văn hóa. Một gia đình có nhiều tiền của với cuộc sống sung túc, nhưng không bao giờ hạnh phúc nếu tự đánh mất nền nếp, gia phong. Ở tầm quốc gia cũng vậy, sức mạnh không chỉ đo bằng quy mô, tiềm lực kinh tế, quốc phòng hay khoa học, công nghệ, mà còn là sự hấp dẫn của các giá trị văn hóa, tạo nên sức mạnh mềm trong thời đại mới.

Không chỉ là trụ cột, văn hóa còn có vai trò điều tiết các quyết sách và quan hệ xã hội. Trong chính trị, văn hóa điều tiết hành vi để cán bộ tránh lạm quyền, sách nhiễu. Trong kinh tế, đó là văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân; không chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá. Khi các giá trị văn hóa thấm sâu vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và môi trường, nó sẽ chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh, bảo đảm cho phát triển nhanh mà bền vững.

Xây dựng, lan tỏa để văn hóa trong Đảng thấm sâu vào xã hội

Con người sáng tạo ra văn hóa và chính văn hóa lại giúp con người hoàn thiện nhân cách của mình. Nếu pháp luật tạo ra khuôn khổ điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng những quy định bắt buộc, thì văn hóa điều chỉnh bằng lương tâm, đạo đức ở mỗi người. Hai phương thức ấy bổ sung cho nhau, cùng xây dựng xã hội kỷ cương, nhân văn và phát triển hài hòa.

Nghị quyết 80 nêu, lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm để định hướng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Theo đó, cần bắt đầu từ xây dựng văn hóa trong Đảng và làm cho các chuẩn mực về tác phong công tác, lối sống của cán bộ, đảng viên lan tỏa, thấm vào toàn xã hội. Khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu xây dựng bộ máy thực sự của dân, do dân và vì dân càng cấp thiết, vì đó là nơi văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ được thể hiện rõ nhất.

Lễ hội Xương Giang. Ảnh: Thành Sơn.

Gần một năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 80 đã được thể chế hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ; ngày 24/11 hằng năm được lấy làm “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối dữ liệu về di sản, bảo tàng, lễ hội, sự kiện và các điểm đến văn hóa tại 34 tỉnh, thành phố. Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; từng bước xây dựng sự kiện này trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia. Bởi vậy, xây dựng văn hóa trong Đảng là một giải pháp động lực cho việc hiện thực hóa Nghị quyết 80.

Ở đó không chỉ xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ mà còn hình thành văn hóa lãnh đạo, văn hóa thực thi công vụ, nhằm hòa quyện giữa trách nhiệm chính trị với đạo đức, lối sống; giữa quyền hạn với tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Đó là một quá trình lâu dài để đạo đức công vụ trở thành chuẩn mực và ý thức tự thân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nền công vụ có văn hóa phải lấy sự hài lòng, niềm tin và lợi ích chính đáng của người dân làm thước đo; cách ứng xử chân thành, nghĩa tình của đảng viên là tấm gương để mọi người noi theo.

Xây dựng văn hóa trong Đảng còn là bồi đắp tình đồng chí, đồng nghiệp, cùng chia sẻ khó khăn, chịu trách nhiệm trước công việc chung, giúp đỡ nhau tiến bộ. Việc biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, giữ gìn danh dự và trách nhiệm của người đảng viên sẽ tạo nên sức thuyết phục trong tổ chức đảng và trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Với hạt nhân ấy, những giá trị văn hóa nơi công sở, trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ được mọi người tiếp nhận như một lẽ tự nhiên, lan tỏa thành nếp sống đẹp trong xã hội.

Đích đến của phát triển văn hóa là làm cho các giá trị tốt đẹp hiện diện trong từng tổ chức, gia đình và mỗi con người. Xây dựng văn hóa trong Đảng góp phần tạo dựng hạt nhân tinh thần, lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đối với Bắc Ninh - vùng đất văn hiến, giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc xây dựng và phát triển văn hóa theo Nghị quyết 80 càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Giữa dòng chảy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc kết hợp phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế đô thị với bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là không gian văn hóa quan họ và các làng nghề truyền thống là bài toán có nhiều cách giải. Biến di sản thành tài sản phục vụ du lịch bền vững, đồng thời xây dựng môi trường sống văn minh ở từng khu dân cư, để người dân Kinh Bắc vừa là chủ thể thụ hưởng thành quả hiện đại, vừa là người “gác cổng” gìn giữ bản sắc văn hiến quê hương.