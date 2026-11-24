Lạng Sơn có vị trí chiến lược, là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất khu vực biên giới đường bộ phía Bắc. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp xứ Lạng đã nhận thức sâu sắc, văn hóa doanh nghiệp, sự gắn kết nội bộ, uy tín thương hiệu và trách nhiệm với cộng đồng chính là sức mạnh mềm để hội nhập và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Lương Văn Tri

Ông Lại Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và xây dựng Phú Lộc chia sẻ: Văn hóa doanh nghiệp không tự nhiên sinh ra mà là kết quả tất yếu của một quá trình kiến tạo có chủ đích, bắt nguồn từ tư duy quản trị của người đứng đầu và được tôi luyện qua từng thử thách thực tiễn điều hành doanh nghiệp. Vì thế, tại công ty, chúng tôi coi văn hóa ứng xử và sự cam kết chất lượng với đối tác khách hàng là tôn chỉ sống còn.

Còn tại Công ty TNHH Y tế Thiên Ngọc Lan, một đơn vị chuyên kinh doanh lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp được đơn vị xác định là nền tảng quan trọng, định hướng cho mọi hoạt động và sự phát triển bền vững của đơn vị. Bà Ngọc Lan Hương, Giám đốc công ty chia sẻ: Văn hóa doanh nghiệp ở Công ty TNHH Y tế Thiên Ngọc Lan được xây dựng với phương châm “Cộng đồng sức khỏe - Nhân hạnh phúc” và lấy “Đoàn kết - Trách nhiệm - Trí tuệ - Sáng tạo - Tận tâm” làm những giá trị cốt lõi xuyên suốt trong hoạt động quản trị điều hành và cung cấp dịch vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, công ty luôn lấy người bệnh làm trung tâm, lấy con người làm nền tảng và lấy chất lượng dịch vụ làm thước đo trong quản trị điều hành cũng như cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, trong năm 2026, đơn vị đã khai trương Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Ngọc Lan; thành lập câu lạc bộ "Sống khỏe cùng Ngọc Lan" nhằm đa dạng hoá dịch vụ, phục vụ người dân. “Văn hóa doanh nghiệp không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu tư chính thái độ, lời nói và hành động của mỗi người trong công việc hằng ngày. Khi mỗi cán bộ, nhân viên đều làm việc bằng sự tận tâm, trách nhiệm và lòng tự trọng nghề nghiệp, thì những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tự lan tỏa, tạo nên bản sắc riêng của đơn vị” - Bà Ngọc Lan Hương, Giám đốc công ty nhấn mạnh.

Còn tại Công ty TNHH Một thành viên Xe điện DK Việt Nhật, văn hóa doanh nghiệp của đơn vị được tạo lập một cách tự nhiên và ảnh hưởng rất nhiều từ tư tưởng, tác phong của người sáng lập, từ đó dần hình thành một cấu trúc hoàn thiện chặt chẽ. Vì thế, tại DK Bike, văn hóa được xây dựng từ tâm thức của người đứng đầu và được tích lũy qua sự góp sức của toàn thể nhân viên, tạo một thể thống nhất. Trong hoạt động hằng ngày, tất cả các bộ phận phải luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng để cải tiến sản phẩm. Một môi trường làm việc cởi mở, mọi ý tưởng sáng tạo đều được tôn trọng chính là bệ phóng giúp DK Bike vươn tầm ra thị trường toàn quốc...

Lạng Sơn nằm ở cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương đường bộ giữa Việt Nam và ASEAN với thị trường Trung Quốc, do đó cộng đồng doanh nghiệp Lạng Sơn đang đứng trước những vận hội phát triển thuận lợi đan xen nhiều thách thức. Vì thế, chìa khóa để mở cánh cửa hội nhập sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp Lạng Sơn chính là xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đậm bản sắc riêng, kết hợp hài hòa giữa tư duy quản trị hiện đại và tinh thần kiên cường nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Lắp ráp xe máy điện tại Công ty TNHH Một thành viên DK Việt Nhật (DK Bike)

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn chia sẻ: Một doanh nghiệp muốn đi đường dài thì không thể chỉ nghĩ đến lợi nhuận ngắn hạn. Văn hóa của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Lạng Sơn cũng như cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà trong giai đoạn mới chính là sự minh bạch, tuân thủ pháp luật và tinh thần tương thân tương ái. Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn nỗ lực kết nối các hội viên để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mà ở đó, các doanh nghiệp cùng chia sẻ cơ hội, hỗ trợ nhau vượt qua sóng gió thị trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như hiện nay.

Điển hình rõ nét là trong năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới tư duy quản trị; xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành động lực phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số gắn với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trong 10 tháng của năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 tỷ đồng (tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2025). Ngoài ra, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã tài trợ, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng

Ông La Giang Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Lạng Sơn chia sẻ: Hội Doanh nhân trẻ luôn quan tâm, vận động hội viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị. Theo đó, hội tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm: văn hóa ứng xử; đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm; văn hóa đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh; văn hóa thương hiệu, lấy chất lượng sản phẩm dịch vụ, chữ tín và đạo đức kinh doanh làm nền tảng xây dựng thương hiệu; văn hóa chia sẻ và trách nhiệm xã hội, tập trung quan tâm đời sống người lao động và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Thông điệp của Hội Doanh nhân trẻ đặt ra là “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải để làm đẹp hình ảnh mà phải biến văn hóa thành hành động, thành năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội sinh của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân” - ông La Giang Nam cho biết thêm.

Được biết trong 10 tháng của năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 tỷ đồng (tăng khoảng 200 tỷ đồng so với năm 2025). Ngoài ra, các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã tài trợ, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 25 tỷ đồng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là một quá trình "thấm mồ hôi và tâm huyết" của người đứng đầu. Việc hơn 6.600 doanh nghiệp của tỉnh Lạng Sơn đang hoạt động và cùng chung tay xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập.