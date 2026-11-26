Infographic về hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1M. Ảnh: Defense Express

Bước tiến hóa từ kinh nghiệm thực chiến của dòng Pantsir

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung Pantsir-S1M (ADMGS) do Cục Thiết kế Khí cụ KBP (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec) chế tạo và công ty Rosoboronexport giới thiệu ra thị trường quốc tế là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của dòng Pantsir-S1 trứ danh.

Khác với các gói nâng cấp mang tính chắp vá, Pantsir-S1M được tái thiết kế dựa trên những dữ liệu thực chiến thu thập tại Trung Đông và Đông Âu, nơi các tổ hợp phòng không lục quân liên tục phải đối mặt với đòn tập kích hỗn hợp từ UAV trinh sát cỡ nhỏ, đạn lượn cảm tử, tên lửa hành trình bay bám địa hình cho tới pháo phản lực dẫn đường.

Về kiến trúc cơ khí, điểm cải tiến rõ nét nhất của Pantsir-S1M là tính mô-đun hóa cao. Toàn bộ tháp chiến đấu tự động nặng khoảng 12 tấn có thể lắp đặt linh hoạt trên nhiều loại khung gầm bánh lốp (như xe tải bọc thép 8x8 KamAZ-53958 Tornado với cabin chống đạn và chống mìn) hoặc khung gầm bánh xích tùy theo điều kiện địa hình của từng quốc gia.

Khả năng tác chiến tự chủ hoàn toàn trên hành trình giúp xe phóng Pantsir-S1M có thể khai hỏa ngay cả khi đang di chuyển, bảo vệ trực tiếp các đoàn xe cơ giới hành quân hoặc các mục tiêu trọng yếu như sở chỉ huy, sân bay và cầu cống.

Tổ hợp Pantsir-S1M được trang bị khung gầm xe bọc thép thế hệ mới, mang lại tính việt dã (khả năng vượt địa hình) và khả năng bảo vệ vượt trội hơn. Ảnh: Quân đội Nga

Hệ thống radar mảng pha mới và năng lực bắt mục tiêu tàng hình của Pantsir-S1M

Để đối phó với các mục tiêu có diện tích phản xạ radar (RCS) cực nhỏ như UAV cảm tử hay tên lửa hành trình thế hệ mới, Pantsir-S1M được trang bị tổ hợp radar trinh sát và dẫn bắn thế hệ mới sử dụng ăng-ten mảng pha chủ động tiên tiến.

Nhờ nâng cấp công suất phát và thuật toán xử lý tín hiệu số, cự ly phát hiện mục tiêu của radar cảnh giới tăng từ 36-40 km trên bản cũ, lên tới 75-80 km đối với mục tiêu có diện tích phản xạ radar 2 mét vuông.

Hệ thống điều khiển hỏa lực tự động của Pantsir-S1M có khả năng theo dõi đồng thời tới 40 mục tiêu trên không và dẫn bắn cùng lúc vào 4 mục tiêu riêng biệt bằng kênh dẫn đường vô tuyến kết hợp trạm quang - điện tử ảnh nhiệt độ phân giải cao.

Sự bổ trợ giữa kênh radar bước sóng milimet và kênh quang - điện tử thụ động giúp tổ hợp duy trì khả năng bám bắt chính xác ngay cả trong môi trường bị chế áp điện tử mạnh, hoặc khi mục tiêu bay ở độ cao cực thấp sát ngọn cây.

Tên lửa 57E6M-E được phóng từ hệ thống Pantsir-S1M - Ảnh: Defense Express

Hỏa lực đánh chặn ba tầng: Từ tên lửa siêu tốc 30 km tới đạn mini trị UAV

Sức mạnh sát thương của Pantsir-S1M nằm ở cấu trúc hỏa lực kết hợp giữa tên lửa dẫn đường đa chủng loại và pháo tự động cao tốc, tạo nên lưới lửa phòng không khép kín không có "vùng chết".

Thay vì chỉ sử dụng một loại đạn tiêu chuẩn như trước, cụm 12 ống phóng trên tháp pháo của Pantsir-S1M có thể nạp linh hoạt ba dòng tên lửa khác nhau.

Ở tầng phòng thủ ngoài cùng, tổ hợp sử dụng dòng tên lửa đánh chặn tốc độ siêu vượt âm thế hệ mới 57E6M-E (dễ nhận biết qua kích thước ống phóng lớn hơn).

Với vận tốc tối đa lên tới 1.700 m/s (khoảng Mach 5), đạn 57E6M-E mở rộng cự ly tiêu diệt mục tiêu từ 20 km lên tới 30 km và trần bay đánh chặn đạt 18 km, đủ sức hạ gục các mục tiêu bay tốc độ cao tới 2.000 m/s như tên lửa đạn đạo chiến thuật và bom lượn chính xác, trước khi chúng kịp cắt bom.

Ở tầng trung gian, tổ hợp vẫn duy trì khả năng phóng dòng tên lửa tiêu chuẩn 57E6-E với tầm bắn 20 km và trần bay 15 km để tối ưu hóa chi phí tác chiến trước máy bay chiến đấu, trực thăng và tên lửa hành trình.

Điểm đột phá mang tính thực dụng cao nhất trên Pantsir-S1M là việc tích hợp dòng tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ TKB-1055 chuyên trị UAV và đạn lượn giá rẻ.

Mỗi ống phóng tiêu chuẩn có thể lắp cụm 4 quả đạn mini này, nâng tổng cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu của một xe lên tới 48 quả tên lửa.

Với tầm bắn hiệu quả từ 500 mét đến 7 km và trần bay 5 km, tên lửa TKB-1055 giải quyết triệt để bài toán "lấy tên lửa đắt tiền bắn UAV giá rẻ", giúp tổ hợp duy trì sức chiến đấu bền bỉ trước các cuộc tập kích bầy đàn số lượng lớn.

Cuối cùng, ở cự ly gần từ 200 mét đến 4 km và độ cao dưới 3 km, cặp pháo tự động hai nòng 2A38M cỡ nòng 30 mm với tốc độ bắn tổng cộng lên tới 5.000 phát/phút (cơ số 1.400 viên đạn) đóng vai trò chốt chặn cuối cùng, tạo ra bức tường mảnh đạn dày đặc để tiêu diệt các mục tiêu lọt qua vòng ngoài hoặc uy hiếp các mục tiêu mặt đất bọc thép nhẹ.

(Theo roe.ru, united24media.com)