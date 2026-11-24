Sự bùng nổ của tác chiến máy bay không người lái (UAV) giá rẻ với chiến thuật tấn công bầy đàn đang buộc các cường quốc quân sự phải viết lại học thuyết phòng không.

Với sự ra đời của biến thể Pantsir-SMD-E mang tới 48 quả tên lửa mini trên một bệ phóng, công nghiệp quốc phòng Nga đã đưa ra lời giải thực dụng và đầy uy lực cho bài toán kinh tế trong phòng thủ tầm thấp hiện đại.

Trong suốt nhiều thập kỷ, dòng tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir của Nga vốn nổi tiếng với cấu hình kết hợp hai khẩu pháo tự động 30mm cùng 12 ống phóng tên lửa cỡ lớn.

Tuy nhiên, thực tiễn chiến trường hiện đại đã bộc lộ một nghịch lý nan giải về chi phí và mật độ hỏa lực khi đối phương tung ra hàng chục chiếc máy bay không người lái cảm tử cùng lúc.

Việc sử dụng những quả tên lửa phòng không đắt đỏ vốn dùng để bắn hạ tiêm kích hay tên lửa hành trình để đối phó với một chiếc UAV giá rẻ không chỉ gây lãng phí ngân sách nghiêm trọng mà còn khiến tổ hợp phòng không nhanh chóng cạn kiệt cơ số đạn sau vài đợt tập kích.

Hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E sử dụng tên lửa TKB-1055. Ảnh: Rostec

Để phá vỡ thế bế tắc này, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng High Precision Systems thuộc Rostec đã phát triển và cho ra mắt biến thể hoàn toàn mới mang định danh Pantsir-SMD-E.

Thay đổi mang tính cách mạng và gây bất ngờ lớn nhất trên Pantsir-SMD-E chính là việc các kỹ sư Nga đã quyết định loại bỏ hoàn toàn hai khẩu pháo phòng không tự động 30mm truyền thống cùng hệ thống tiếp đạn cồng kềnh đi kèm.

Việc cắt giảm cụm pháo giúp giảm đáng kể trọng lượng tổng thể của tháp chiến đấu, giải phóng không gian và tải trọng để tập trung tối đa cho hỏa lực tên lửa dẫn đường chính xác.

Nhờ cấu trúc mô-đun hóa thông minh, Pantsir-SMD-E trở thành một hệ thống phòng không thuần tên lửa gọn nhẹ, có thể dễ dàng lắp đặt trên nhiều loại khung gầm xe bánh lốp hạng nhẹ, đặt cố định trên nóc các tòa nhà cao tầng, hoặc bố trí tại các khu công nghiệp, nhà máy lọc dầu và căn cứ quân sự trọng yếu mà không cần xe vận tải hạng nặng chuyên dụng.

Sức mạnh cốt lõi làm nên thương hiệu "khắc tinh UAV bầy đàn" của Pantsir-SMD-E nằm ở cấu hình bệ phóng linh hoạt kết hợp hai dòng tên lửa có kích thước khác nhau.

Bên cạnh việc vẫn duy trì khả năng sử dụng các tên lửa tầm trung tiêu chuẩn 57E6-E có tầm bắn lên tới 20 km để tiêu diệt máy bay chiến đấu, trực thăng và tên lửa hành trình, tổ hợp này được tích hợp thêm dòng tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ chuyên dụng TKB-1055.

Với thiết kế thu gọn, mỗi cụm ống phóng tiêu chuẩn của Pantsir có thể nhồi vừa tới 4 quả tên lửa mini TKB-1055 thông qua các giá phóng chuyên biệt.

Điều này cho phép một xe chiến đấu hoặc bệ phóng Pantsir-SMD-E mang theo cơ số đạn kỷ lục lên tới 48 quả tên lửa mini sẵn sàng khai hỏa, gấp bốn lần sức chứa của các phiên bản tiền nhiệm.

Tên lửa TKB-1055. Ảnh: Rostec

Về tính năng kỹ chiến thuật, tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ TKB-1055 được tối ưu hóa riêng cho nhiệm vụ săn đuổi các mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ và có diện tích phản xạ radar cực thấp như UAV trinh sát, UAV cảm tử góc nhìn thứ nhất FPV hay đạn tuần kích.

Loại tên lửa mini này có tầm bắn hiệu quả từ 500 mét đến 7km và trần bay đạt khoảng 5km, lấp đầy hoàn toàn khoảng trống hỏa lực mà cụm pháo 30mm để lại nhưng với độ chính xác và xác suất tiêu diệt mục tiêu cao hơn nhiều lần.

Nhờ kích thước nhỏ gọn và đầu đạn tối ưu, chi phí sản xuất mỗi quả TKB-1055 chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa phòng không truyền thống, giúp lực lượng phòng không có thể khai hỏa liên tục mà không lo ngại bài toán hao hụt kinh tế trước chiến thuật lấy số lượng đè chất lượng của đối phương.

Để điều khiển đồng thời tới 48 quả tên lửa trong một trận đánh cường độ cao, Pantsir-SMD-E được trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới sử dụng ăng-ten mảng pha chủ động tích hợp các thuật toán xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến.

Đài radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu bay cỡ siêu nhỏ ở cự ly hàng chục kilômet, tự động phân loại mức độ nguy hiểm và bám bắt hàng chục mục tiêu cùng lúc ngay cả trong môi trường nhiễu địa vật dày đặc ở khu vực đô thị.

Kết hợp với khí tài ngắm bắn quang điện tử đa kênh có độ phân giải cao, hệ thống có thể tự động hóa gần như hoàn toàn quy trình từ phát hiện, khóa mục tiêu đến phóng tên lửa đánh chặn chỉ trong vài giây.

Sự xuất hiện của Pantsir-SMD-E đánh dấu một bước chuyển mình thực dụng của công nghiệp quốc phòng Nga trong kỷ nguyên tác chiến không người lái.

Thay vì chạy theo những hệ thống vũ khí đa năng cồng kềnh nhưng đắt đỏ, việc chuyên biệt hóa hỏa lực với mật độ tên lửa thu nhỏ dày đặc đã biến biến thể này thành một tấm lá chắn kinh tế, linh hoạt và cực kỳ hiệu quả, hoàn thiện mảnh ghép phòng thủ tầm thấp bên cạnh các dòng Tunguska và Pantsir-S1 truyền thống.

(Theo roe.ru, interfax-russia.ru, forbes.ru, sdelanounas.ru)