Sức mạnh 'hạt nhân' cơ sở - Kỳ 2: Người 'khơi dậy' sức dân trong xây dựng nông thôn mới

LTS: Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc ở cơ sở cũng tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ trưởng thôn, xóm, khối tại Nghệ An. Với lợi thế gần dân, hiểu dân và có uy tín trong cộng đồng, họ trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền với người dân, góp phần đưa các chủ trương, dự án trọng điểm và phong trào thi đua đi vào thực tế, tạo những chuyển biến tích cực tại địa phương.

Trưởng thôn bỏ công, chi tiền làm sân bóng cho xóm

Phải hẹn rất nhiều lần, chúng tôi mới gặp được ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng thôn khối 21 Nghi Kim, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, vào buổi trưa. Bởi đây là thời điểm duy nhất mà vị trưởng thôn này có thời gian rảnh rỗi khi phải liên tiếp tham gia các cuộc họp, hội nghị trong những ngày qua.

Vị trưởng thôn đã vận động nhân dân và con em quê hương xã hội hóa hàng trăm triệu đồng để đầu tư nhiều công trình phục vụ cộng đồng.

Sau sáp nhập, khối 21 Nghi Kim có 450 hộ, với 1486 nhân khẩu, trong đó có 280 hộ dân (chiếm hơn 60%) theo đạo Công giáo.

Chỉ vào sân bóng rộng hơn 1.000 m2, khang trang, sạch sẽ trước cổng nhà, ông Chính cho biết, nơi đó từng là một khu vực thường xuyên ngập lụt, bùn lầy. Năm 2019, ông Chính tìm mua xỉ than, gạch vỡ để đổ làm nền. Gia đình ông có sẵn máy ủi, máy xúc nên mỗi lúc rảnh rỗi là vị trưởng thôn tranh thủ làm. Cứ như vậy suốt 2 năm ròng rã, ông Chính cùng với nhân dân đã nâng nền sân bóng lên gần 1 m.

Không tính công sức, riêng kinh phí ông Chính bỏ ra để làm sân bóng là hơn 200 triệu đồng. Khi mặt bằng đã xong, ông Chính vận động nhân dân, con em trong xóm đi làm ăn xa ủng hộ để hoàn thiện hệ thống tường rào, khán đài... Sân bóng giờ đây là nơi vui chơi cho các cháu nhỏ và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của bà con trong xóm.

Khu đất từng là bãi bùn lầy, nay đã được cải tạo thành sân vận động của khối xóm.

Bằng uy tín, sự gương mẫu và tinh thần "nói đi đôi với làm", vị trưởng thôn đã vận động nhân dân và con em quê hương xã hội hóa hàng trăm triệu đồng để đầu tư nhiều công trình phục vụ cộng đồng.

Ông cho biết, khi trưởng thôn gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, sự vận động sẽ có sức thuyết phục lớn hơn. Từ đó, mỗi người dân chủ động đóng góp công sức, kinh phí phù hợp với điều kiện gia đình, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.

"Muốn bà con tin tưởng, ủng hộ, mình phải làm gương trước tiên. Vì vậy, mỗi tuyến đường được xây dựng, gia đình tôi thường ủng hộ 10 - 20% kinh phí để hoàn thiện. Đặc biệt, trong khi Nhà nước hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới, quá trình xây dựng liên quan đến máy móc, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm bởi trong nhà có sẵn", ông nói.

Phát huy sức mạnh của nhân dân, chung tay xây dựng quê hương

Hiện nay, diện mạo nông thôn tại khối 21 Nghi Kim đã có những thay đổi ngoạn mục, với hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, sạch, đẹp, các thiết chế văn hóa không ngừng được hoàn thiện, mở rộng...

Hiện nay, diện mạo nông thôn tại khối 21 Nghi Kim đã có những thay đổi ngoạn mục.

Cũng bởi vậy, năm 2018, ông Nguyễn Văn Chính được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương điển hình trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tháng 6/2023, vị trưởng thôn này là một trong 6 tấm gương điển hình của tỉnh Nghệ An được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, diễn ra ở Hà Nội.

Trước những kết quả được xây dựng bằng sự uy tín và trách nhiệm, ông Nguyễn Văn Chính tiếp tục làm nhiệm vụ trưởng thôn lần thứ 7. Với ông, đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân và gia đình, mà những đóng góp của mình đối với cộng đồng, với làng xóm và công cuộc xây dựng quê hương được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận.

"Khi bà con tin tưởng, tín nhiệm, thì tôi vẫn sẽ làm!", ông Chính cười. Địa bàn rộng, dân số nhiều hơn trước, chiếc điện thoại cá nhân của ông gần như hoạt động 24/7.

Bởi vậy, để đáp ứng công việc ngày càng thay đổi, người trưởng khối 56 tuổi cũng học cách sử dụng điện thoại thông minh, cập nhật thông tin và trao đổi công việc qua mạng xã hội Zalo. Dù thừa nhận bản thân còn hạn chế về công nghệ, nhưng ông cho rằng đã làm công việc chung thì phải cố gắng học hỏi để theo kịp.

Nhưng dù là những mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, sự cố hạ tầng, việc hiếu - hỷ hay những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chỉ cần người dân gọi là ông có mặt. Cũng vì vậy, thời gian ông ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà.

Nhiều năm làm trưởng thôn, ông Chính xem đó là vinh dự khi được đóng góp công sức cho quê hương.

Ông Chu Hữu Bằng, Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Hưng, cho hay, trưởng thôn khối 21 Nghi Kim luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, là người công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, là trung tâm kết nối sự đoàn kết của bà con theo đạo Thiên Chúa và lương dân ở địa phương.

"Trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Nguyễn Văn Chính cũng luôn là người tiên phong trong đóng góp công sức và tài chính. Vai trò của ông Chính trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được chính quyền ghi nhận và đánh giá cao", Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Hưng cho biết.

Trong suốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn phường Vinh Hưng đã huy động nhân dân đóng góp được hơn 28,6 tỷ đồng, hiến 1.841 m2 đất và huy động 9.816 ngày công góp phần cải tạo, xây dựng 21,3 km đường, 17,2 km mương thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng 9,734 km, lắp đặt 26 cụm thiết bị thể dục, thể thao, thiết bị vui chơi…

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