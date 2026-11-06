Sức mạnh động cơ tuốc bin quạt đẩy và hệ thống FADEC trên tiêm kích 'MiG-35'

Sức mạnh cơ động của tiêm kích MiG-35 đến từ cặp động cơ tuốc bin quạt đẩy Klimov RD-33MK. Đây là phiên bản cải tiến sâu của dòng động cơ RD-33 nổi tiếng, được thiết kế để tăng lực đẩy lên khoảng 7% đến 10% so với thế hệ cũ.

Mỗi động cơ đạt lực đẩy tối đa 9.000 kgf khi bật chế độ đốt sau (afterburner), giúp tiêm kích MiG-35 dễ dàng đạt tốc độ tối đa 2.400 km/h (tương đương Mach 2.25) ở độ cao lớn.

Điểm đột phá trên hệ thống động cơ của tiêm kích MiG-35 nằm ở việc tích hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật số toàn quyền (FADEC).

Hệ thống này tự động tính toán và điều chỉnh tối ưu lưu lượng nhiên liệu, áp suất không khí cũng như chế độ hoạt động của động cơ theo từng giai đoạn bay.

Nhờ đó, tiêm kích MiG-35 giảm đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu, triệt tiêu hiện tượng xả khói đen đặc trưng của dòng tiêm kích MiG-29 đời cũ, đồng thời nâng cao độ tin cậy khi vận hành ở các môi trường khí hậu khắc nghiệt.

Tùy theo yêu cầu tác chiến, động cơ của tiêm kích MiG-35 còn có thể tích hợp vòi phun linh hoạt điều hướng lực đẩy toàn hướng (TVC).

Công nghệ này cho phép máy bay chủ động thay đổi hướng lực đẩy của luồng khí phụt, tạo lợi thế tuyệt đối trong các pha rượt đuổi và nhào lộn góc hẹp.

Sự kết hợp giữa động cơ Klimov RD-33MK mạnh mẽ và hệ thống FADEC thông minh giúp tiêm kích MiG-35 duy trì tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng vượt trội, tạo tiền đề vững chắc cho mọi chiến dịch chiếm ưu thế trên không.