Sức mạnh đoàn kết ở thôn Núi Móng

Ở gần khu công nghiệp, Núi Móng sớm phát triển các hoạt động dịch vụ, nhất là kinh doanh nhà trọ, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Hiện thôn có gần 400 hộ với khoảng 1.400 nhân khẩu thường trú, bên cạnh đó là khoảng 3.000 nhân khẩu tạm trú. Sự đa dạng về thành phần dân cư, phong tục, tập quán và nếp sống vừa tạo động lực phát triển, vừa đặt ra thách thức. Làm thế nào để người dân sở tại và người nhập cư cùng gắn bó, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng cộng đồng là vấn đề luôn được cấp ủy, lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận quan tâm.

Câu lạc bộ Khiêu vũ thôn Núi Móng giành giải Nhất tại Giải dân vũ, khiêu vũ trung, cao tuổi thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Đồng chí Lê Văn Trung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Núi Móng cho biết: Ban phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trong đó, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các nhóm dân cư để kịp thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo thôn có giải pháp phù hợp. Không phân biệt người thường trú hay tạm trú, mọi cư dân đều được thông tin về chủ trương, chính sách và vận động tham gia các phong trào chung của thôn.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; vận động 100% hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, Tết và tham gia công tác khuyến học, khuyến tài…

Thôn hiện có khoảng 10 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, các câu lạc bộ còn là nơi giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Nhiều câu lạc bộ tham gia các hội thi và đạt giải ở các cấp. Đặc biệt, Câu lạc bộ Khiêu vũ vừa giành giải Nhất cuộc thi khiêu vũ do Hội Người cao tuổi thành phố tổ chức.

Chị Biện Thị Lý, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đến làm việc tại Khu công nghiệp Tiên Sơn từ năm 2004 và gắn bó với thôn Núi Móng từ bấy đến nay. Tham gia Câu lạc bộ Yoga, Câu lạc bộ Khiêu vũ cùng các hoạt động tập thể, chị có thêm nhiều cơ hội giao lưu, gắn kết với người dân địa phương. Chị Lý chia sẻ: “Thôn nằm sát khu công nghiệp, tôi đi làm rất gần. Người dân vui vẻ, cởi mở, cấp ủy, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể thôn rất quan tâm đến đời sống công nhân nên gia đình tôi yên tâm gắn bó”.

Gần 30 năm song hành với quá trình công nghiệp hóa, thôn Núi Móng phát triển tốt về kinh tế đồng thời luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả ấy khẳng định việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân chính là nền tảng vững chắc để thôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp, chủ động hội nhập và phát triển.