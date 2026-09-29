Sức mạnh đoàn kết ở đình làng Cống Vị

Chung tay giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp

Công trình chỉnh trang ngõ 518 vốn được thực hiện từ nhiều năm trước, nay tiếp tục được 9 đoàn thể tại khu dân cư 22 chung tay duy trì, bổ sung, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp" do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động năm 2026.

Để có được con ngõ rực rỡ cờ hoa, sạch đẹp có sự đồng lòng từ Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận đến từng đoàn thể và người dân địa bàn số 22, phường Ngọc Hà. Ảnh: Bảo Lâm

Không dừng lại ở việc duy trì nếp dọn dẹp vệ sinh hay trang trí cờ hoa định kỳ như trước, nhân dịp chào mừng Quốc khánh 2-9 năm nay, công trình đã có sự bứt phá mạnh mẽ về cả quy mô lẫn chất lượng.

Hưởng ứng mô hình "Gia đình số - Ngõ phố văn minh, an toàn - Xây dựng tổ dân phố số" do phường Ngọc Hà phát động, các đoàn thể đã chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp nhiều hạng mục, như: Thay mới đồng bộ hệ thống cờ hoa, sơn sửa lại các mảng tường hoa, chỉnh trang cảnh quan và lắp đặt hệ thống mã QR chuyển đổi số tại khu vực công cộng. Sự đầu tư bài bản, đồng bộ này đã biến tuyến ngõ quen thuộc thành một không gian văn minh, hiện đại và tràn đầy sức sống mới.

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 22 Trương Thị Ngoãn cho biết: "Khi phường phát động triển khai mô hình, tất cả các đoàn thể đều hưởng ứng nhiệt tình bởi ai cũng hiểu rằng, ngôi đình cổ có lượng lớn du khách trong cũng như ngoài nước tìm đến tham quan, chụp ảnh. Việc trang trí cờ hoa và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn tạo nên điểm nhấn văn hóa cho khu dân cư".

Ngõ 518 Đội Cấn khoác lên mình diện mạo mới sáng, xanh, sạch, đẹp sau khi được nâng cấp, chỉnh trang đồng bộ. Ảnh: Bảo Lâm

Ban đầu khi thực hiện công trình cũng có khó khăn về kinh phí, nhưng khi Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và các đoàn thể cùng tập trung kêu gọi "mỗi người một chân một tay", phong trào đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của toàn thể nhân dân. "Công trình có 9 đoàn thể cùng tham gia, hưởng ứng 100% và chủ động đóng góp kinh phí, trong đó cựu thanh niên xung phong là nòng cốt", bà Ngoãn cho biết thêm.

Nói về "bài toán" vận động sức dân, Tổ trưởng Tổ dân phố 22 Trương Thị Nhàn chia sẻ: "Do quỹ của tổ dân phố và các hội đoàn thể không có nhiều, việc vận động kinh phí chủ yếu trông vào sự chung tay của cộng đồng. Mỗi người, mỗi nhà góp một ít, người góp công, người góp của. Chúng tôi đã vận động được tổng kinh phí gần 17 triệu đồng; bổ sung khoảng hơn 120m cờ dây, cờ chuối, cờ Tổ quốc cùng 11 chiếc đèn lồng cỡ lớn rực rỡ trang hoàng cho đoạn ngõ. Ngoài ra Chi hội Cựu chiến binh còn ủng hộ camera an ninh để con đường thêm an toàn".

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 22 Trương Thị Ngoãn giới thiệu về QR Hanoi. Ảnh: Bảo Lâm

Không chỉ đóng góp nguồn kinh phí, các cựu thanh niên xung phong còn là lực lượng đi đầu, trực tiếp xắn tay vào từng phần việc chỉnh trang. Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Ngọc Hà, kiêm Chi hội trưởng Chi hội 3 Vũ Đức Toàn bày tỏ: "Con đường hoàn thành khiến diện mạo tổ dân phố văn minh, xanh - sạch - đẹp hơn, được người dân đón nhận nồng hậu, và lực lượng thanh niên xung phong rất tự hào vì đã góp phần công sức vào công trình. Sau khi hoàn thành, các hội viên vẫn chủ động phân công nhau thường xuyên kiểm tra, gia cố lại hệ thống cờ hoa, quyết tâm giữ vững tiêu chí ngõ phố văn minh, sạch đẹp lâu dài".

Cùng với lực lượng thanh niên xung phong, Chi hội Phụ nữ là hạt nhân giữ cho tuyến ngõ luôn sạch đẹp. Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 22 Hà Thị Mỹ Hoa cho biết: "Chúng tôi hiện đang đẩy mạnh các phong trào "Xanh - sạch - đẹp", "Tuyến phố văn minh", "Gia đình ngõ phố văn minh’"và ‘Tổ dân phố số’, đồng thời đảm nhận quản lý tuyến đường tự quản kéo dài từ đình làng Cống Vị qua ngõ 518 ra phố Linh Lang. Đều đặn vào sáng thứ bảy hằng tuần, chị em hội viên cùng các nữ cựu thanh niên xung phong lại duy trì nếp tổng vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tuyến đường”.

Chi hội phụ nữ số 22 thường xuyên giữ gìn đoạn đường sạch đẹp. Ảnh: Bảo Lâm

Song hành cùng phong trào là sự đóng góp bền bỉ của các hội viên cao tuổi. Đó là bà Hoàng Thị Xuân suốt nhiều năm qua vẫn giữ thói quen quét dọn ngõ vào Đình làng từ 5h30’ mỗi sáng. Hai cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Đãi và Nguyễn Thị Tuất vẫn thường xuyên quét dọn Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ, góp sức chăm chút, giữ gìn cảnh quan Đình làng.

Gắn chỉnh trang đô thị với chuyển đổi số cộng đồng

Người dân hào hứng cài đặt iHanoi. Ảnh: Bảo Lâm

Không dừng lại ở công tác vệ sinh môi trường hay trang trí cờ hoa, khu dân cư 22 đang chủ động bước vào giai đoạn mới: gắn chỉnh trang đô thị với chuyển đổi số cộng đồng, thực hiện hiệu quả mô hình "Gia đình số - Ngõ phố văn minh, an toàn - Xây dựng tổ dân phố số".

Bà Trương Thị Nhàn cho biết, công trình ngõ phố cờ hoa gắn liền với mục tiêu tuyên truyền, vận động 100% người dân trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng iHanoi. “Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân và du khách thập phương, tại hai bức tường trong khuôn viên đình làng Cống Vị đã được gắn mã QR tiện lợi để quét và cài đặt ứng dụng ngay tại chỗ. Mọi phản ánh về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hay chỉnh trang đô thị đều được chia sẻ tức thì, giúp chính quyền địa phương tiếp nhận và xử lý kịp thời, thực chất hơn”, bà Trương Thị Nhàn cho hay.

Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Ngọc Hà, kiêm Chi hội trưởng Chi hội 3 Vũ Đức Toàn chia sẻ niềm tự hào sau khi thực hiện công trình. Ảnh: Bảo Lâm

Là người quản lý di tích lâu năm tại đình Cống Vị, ông Nguyễn Minh Trần chia sẻ: “Công trình ngõ phố cờ hoa gắn với mô hình chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi diện mạo cảnh quan toàn khu vực, mà còn đem lại vẻ đẹp tôn nghiêm, văn minh cho khuôn viên đình làng Cống Vị. Nhân dân và du khách thập phương khi ghé thăm đều đánh giá cao sự chủ động và sáng tạo của địa phương”.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của các lực lượng cơ sở, Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư 22 Nguyễn Khang ghi nhận sự nỗ lực chung của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân với mô hình "Gia đình số - Ngõ phố văn minh, an toàn - Xây dựng tổ dân phố số", trong đó nổi bật là vai trò nòng cốt của Chi hội Cựu thanh niên xung phong số 3.

Bên cạnh các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, Chi bộ mong muốn lực lượng cựu thanh niên xung phong dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác Mặt trận sẽ tiếp tục giữ lửa phong trào, đóng góp tích cực hơn nữa vào các nhiệm vụ chung.

Tuyến ngõ 518 Đội Cấn vừa được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Ảnh: Bảo Lâm

Có thể thấy, thành công của ngõ phố văn minh, an toàn tại ngõ 518 Đội Cấn bắt nguồn từ việc lấy người dân làm chủ thể, lấy cộng đồng dân cư làm nền tảng. Ông Vũ Đức Toàn cho biết thêm: "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, gắn công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự với chuyển đổi số, để không gian quanh đình làng Cống Vị ngày càng an toàn, văn minh và hiện đại hơn".

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc con ngõ đình làng Cống Vị vì thế không chỉ là hình ảnh xanh, sạch, đẹp, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, nơi nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện, tạo nên một điểm sáng đáng tự hào của phường Ngọc Hà.