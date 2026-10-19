Sức mạnh đại đoàn kết từ sự đồng hành của các tôn giáo tại Cà Mau

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được củng cố nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của nhân dân.

Duy trì sinh hoạt tôn giáo và củng cố khối đại đoàn kết

Cà Mau hiện có 973 cơ sở tín ngưỡng dân gian đang hoạt động sôi nổi, bao gồm 55 Đình, 06 Đền, 865 Miếu, 22 Nhà thờ dòng họ và 25 cơ sở tín ngưỡng khác, trong đó có 38 cơ sở đã vinh dự được xếp hạng di tích (gồm 09 cơ sở là di tích cấp Quốc gia và 29 cơ sở là di tích cấp tỉnh). Bên cạnh hệ thống tín ngưỡng dân gian phong phú, trên địa bàn tỉnh hiện có 07 tôn giáo lớn được nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp, cụ thể gồm Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Tịnh độ Cư sĩ, Phật giáo Hòa Hảo và Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Toàn tỉnh hiện duy trì 342 cơ sở thờ tự (tăng 02 cơ sở so với đầu năm), với sự hành đạo của 2.184 chức sắc, 3.085 chức việc và quy tụ 749.896 tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 32,5% tổng dân số toàn tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã trải qua nhiều sự kiện, ngày lễ trọng của các tôn giáo và hoạt động lễ hội truyền thống diễn ra vô cùng sôi động. Điển hình có thể kể đến như Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo, lễ Thượng Ngươn và Trung ngươn của các hệ phái Cao Đài, lễ Phục sinh của đồng bào Công giáo và Tin Lành, tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tết Nguyên tiêu của đồng bào Hoa, lễ Phật đản, lễ Tuyên phong Chân Phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Đại hội đại biểu Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ I, Đại hội Nhơn sanh nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các hệ phái Cao Đài, lễ kỷ niệm khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, các khóa An cư Kiết hạ cùng Đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Nhìn chung, tất cả các hoạt động lễ nghi đều được các cấp chính quyền hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức trang trọng, an toàn theo đúng quy định pháp luật. Đồng bào các tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Tỉnh Cà Mau có 12 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Thách thức và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý

Dù đạt được nhiều thành tựu quan trọng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn phải đối mặt với một số khó khăn nhất định. Khối lượng công việc chuyên môn ngày càng gia tăng, đòi hỏi yêu cầu tham mưu sâu sát đối với lĩnh vực tôn giáo ngày càng cao, trong khi đó biên chế và nguồn nhân lực thực tế còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng triển khai một số nhiệm vụ. Công tác phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo tiến độ giữa một số cơ quan, địa phương đôi khi chưa thật sự đồng bộ và kịp thời.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đất đai cơ sở thờ tự, công tác quản lý các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, hay việc xử lý một số vụ việc liên quan đến việc dựng tượng và sinh hoạt tín ngưỡng tự phát tại cơ sở đòi hỏi sự tập trung cao độ. Những vấn đề này nếu không được theo dõi sát sao và giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở có thể phát sinh những điểm phức tạp, đòi hỏi đội ngũ làm công tác quản lý phải luôn bám sát địa bàn và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành.

Tăng cường toàn diện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy nguồn lực tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Cà Mau đã đề ra các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Địa phương tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh; tổ chức thăm hỏi các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân các dịp lễ trọng như Hạ Ngươn, Giáng sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026; tăng cường nắm địa bàn từ sớm, từ xa để giải quyết kịp thời các khiếu nại, vấn đề phát sinh về đất đai tôn giáo. Tỉnh cũng chú trọng bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về tôn giáo trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ vai trò nòng cốt, tham mưu hoàn thiện chính sách, triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chuẩn bị giải ngân ngay khi được phân bổ vốn.

Cà Mau bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đại biểu vùng dân tộc, tôn giáo (tháng 10/2026). Ảnh: Nguyễn Đạt

Các sở, ban, ngành chủ động lồng ghép nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc. UBND cấp xã bố trí cán bộ phù hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị cần nhanh chóng cụ thể hóa chỉ đạo thành kế hoạch hành động, tăng cường phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2026 và các năm tiếp theo./.