Sức mạnh đại đoàn kết từ những khu dân cư nghĩa tình

Sáng 7/11, tại phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau) đã diễn ra Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao; đồng chí Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau và đông đảo người dân khóm Tân Hưng.

Các đại biểu tham quan quầy trưng bày sản phẩm của địa phương.

Khóm Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm có diện tích tự nhiên 430,1ha, với 1.052 hộ, 4.812 nhân khẩu. Sau sáp nhập từ khóm Xóm Lớn và khóm Tân Hưng, cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện KSND Tối cao phát biểu chào mừng ngày hội.

Năm 2026, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Trong phát triển kinh tế, nhiều hộ mạnh dạn cải tạo vườn tạp, trồng hoa màu, chăn nuôi, mở rộng ngành nghề, kinh doanh, có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, khóm hiện không còn hộ nghèo, chỉ còn 2 hộ cận nghèo, chiếm 0,19%.

Người dân trên địa bàn tham dự ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, địa phương duy trì nhiều mô hình thiết thực như “Tuyến đường cờ”, “Trồng hoa kiểng” với diện tích khoảng 2.000m², “Tổ heo đất tiết kiệm” với số tiền 75 triệu đồng/năm và mô hình “20ha lúa sạch ST25” có 19 hội viên tham gia.

Công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cũng được chú trọng. Ban Công tác Mặt trận vận động hơn 600 hộ cài đặt, sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh; triển khai mô hình “Thùng rác hộ gia đình - Chung tay bảo vệ môi trường”, trao tặng 92 thùng rác cho người dân với kinh phí gần 14 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến tặng quà gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến biểu dương những kết quả khóm Tân Hưng đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi mái nhà ấm áp, mỗi khu dân cư bình yên đều có sự đóng góp của nhiều người. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng dân”.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân trong sản xuất, việc làm và tác động của biến đổi khí hậu, đồng chí Nguyễn Huy Tiến mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - An toàn - Ấm no - Hạnh phúc - Chuyển đổi số”.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến tặng quà Chi bộ, Ban Công tác mặt trận khóm Tân Hưng.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương quan tâm bảo vệ, phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tân Hưng; giữ gìn bản sắc văn hóa, nếp sống văn minh; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

“Dù quê hương có đổi thay, phát triển đến đâu, chúng ta vẫn luôn giữ trọn cái tình, cái nghĩa, vẫn thương yêu, đùm bọc, tối lửa tắt đèn có nhau, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Đại diện Agribank Việt Nam tặng 5 tỷ đồng cho tỉnh Cà Mau làm công tác an sinh xã hội.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Huy Tiến tặng tập thể Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khóm Tân Hưng 20 triệu đồng và một phần quà; trao 20 phần quà cho gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, nghệ nhân, mỗi phần trị giá 2,5 triệu đồng. Agribank trao tặng tỉnh Cà Mau 5 tỷ đồng; Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ngày hội không chỉ là dịp biểu dương những kết quả đạt được mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục vun đắp sức mạnh đại đoàn kết trong hành trình xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp, nghĩa tình.