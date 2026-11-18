Sức mạnh đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết đã trở thành giá trị bền vững, hun đúc bản lĩnh và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong mọi bước ngoặt của lịch sử, chính sự đồng lòng, chung sức của toàn dân đã tạo nên những thắng lợi vĩ đại. Hôm nay, trước yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/suc-manh-dai-doan-ket-trong-su-nghiep-xay-dung-va-phat-trien-dat-nuoc-246261118184110866.htm