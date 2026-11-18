Đại đoàn kết gắn với cơ hội phát triển từ sân bay Long Thành

Ngày 18/11, tại Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cùng nhân dân khu phố Thanh Bình, phường Long Thành, TP Đồng Nai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tặng hoa và quà chúc mừng khu phố Thanh Bình.

Khu phố Thanh Bình được hình thành trên cơ sở sáp nhập các khu dân cư Thanh Bình, An Bình và Suối Trầu trước đây. Hiện khu phố có diện tích tự nhiên hơn 1.400ha, với hơn 3.200 hộ gia đình và trên 9.200 nhân khẩu. Phần lớn các hộ dân trước đây đã nhường đất để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Toàn khu phố hiện có 3 trường học từ bậc mầm non đến THCS cùng 5 phân hiệu, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng gồm 1 ngôi chùa, 2 giáo xứ cùng hệ thống đình, miếu tiếp tục phát huy vai trò trong sinh hoạt văn hóa, gìn giữ bản sắc và gắn kết cộng đồng.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Minh Trí ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết và những nỗ lực của cộng đồng dân cư khu phố Thanh Bình trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển địa phương; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Ông Lê Minh Trí đề nghị khu phố chủ động khai thác lợi thế từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hỗ trợ người dân thích ứng với quá trình đô thị hóa, nâng cao kỹ năng lao động và khả năng tiếp cận các cơ hội kinh doanh, dịch vụ. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương cần chú trọng gìn giữ bản sắc con người Đồng Nai văn minh, nghĩa tình...

Đồng bào dân tộc tham dự ngày hội ở Long Thành.

Khu phố cần tập trung xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, giữ gìn trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, tiếp tục phát huy mô hình "Nhà văn hóa khu phố thông minh - Kết nối nhân dân", đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử.

Ông Lê Minh Trí cũng đề nghị Thành ủy, UBND TP Đồng Nai rà soát, cân đối nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và các thiết chế văn hóa, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Chuyển đổi công năng điểm trường cũ thành không gian sinh hoạt cộng đồng

Cũng trong ngày ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 1, xã Nha Bích và khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Dịp này, lãnh đạo thành phố và địa phương cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng 3 thiết chế văn hóa trên địa bàn xã.

Một trong những công trình được đưa vào sử dụng là khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao tại điểm trường cũ thuộc Trường Tiểu học Nha Bích. Công trình có diện tích khoảng 2.500m², tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, được hình thành từ cơ sở từng bỏ hoang gần 7 năm.

Lãnh đạo TP Đồng Nai và xã Nha Bích cắt băng khánh thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao tại ấp 1.

Điểm trường ngừng hoạt động từ năm 2019, sau khi học sinh chuyển về cơ sở chính. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nha Bích rà soát các cơ sở công không còn sử dụng để tìm phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Qua khảo sát, nhận thấy ấp 1 có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và vui chơi lớn, UBND xã quyết định chuyển đổi công năng điểm trường cũ. Công trình khởi công ngày 27/5, gồm nhà văn hóa cộng đồng, sân bóng chuyền, khu vực chơi bóng bàn, cầu lông và các hạng mục phụ trợ.

Khác với mô hình nhà văn hóa truyền thống chủ yếu phục vụ hội họp, công trình được bố trí theo hướng đa chức năng, tạo điều kiện để người dân thường xuyên đến sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể chất. Hai thiết chế văn hóa còn lại được cải tạo, nâng cấp từ các nhà văn hóa cũ.

Bà Lâm Thị Tuyết, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 1, cho biết sau khi sáp nhập ba ấp Suối Ngang, ấp 1 và ấp 2, khu dân cư hiện có 1.239 hộ với 3.192 nhân khẩu. Năm 2026, toàn ấp có 1.226 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,9%.

Dịp này, lãnh đạo thành phố và xã Nha Bích trao bảng tượng trưng tặng 3 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương 11 gia đình văn hóa tiêu biểu tại ấp 1.

Lãnh đạo TP Đồng Nai và xã Nha Bích trao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn và tham gia hoạt động tại Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố tại ấp Thuận Tùng, xã Định Quán.

Theo ông Nguyễn Kim Long, tinh thần đoàn kết và văn hóa được vun đắp từ những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày, từ sự sẻ chia khi khó khăn đến việc mỗi gia đình cùng chung tay giữ gìn xóm ấp bình yên, sạch đẹp.

Năm 2026, xã Định Quán được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân, trong đó có đóng góp của người dân ấp Thuận Tùng.

Theo ông Nguyễn Kim Long, giá trị của xây dựng nông thôn mới không chỉ thể hiện qua hạ tầng giao thông, sản xuất mà còn ở chất lượng cuộc sống, điều kiện học tập của trẻ em và sự ấm no, hạnh phúc của mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai dự ngày hội tại Định Quán.

Lãnh đạo UBND thành phố ghi nhận những nỗ lực bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Châu Mạ tại địa phương. Các lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa tại Nhà văn hóa Châu Mạ là những hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.