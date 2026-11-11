Sức mạnh đại đoàn kết lan tỏa từ những khu dân cư

Đồng bộ từ chủ trương đến thực tiễn

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa sâu sắc mà còn là dịp để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân; phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng dân cư được tiếp tục vun đắp, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường Dĩ An trao quà cho các hộ dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: PV

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ở các phường Tam Bình, Dĩ An và Đông Hòa được triển khai bài bản, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Nội dung triển khai được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam các phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, các địa phương chú trọng bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí tổ chức ngày hội, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15-11-2017 của Bộ Tài chính. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Điểm nhấn của ngày hội là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân thông qua phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ những việc làm cụ thể như đóng góp xây dựng, chỉnh trang đường hẻm, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến tham gia các hoạt động an sinh xã hội, người dân ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm đối với cộng đồng và địa bàn cư trú.

Không dừng lại ở các hoạt động tổng kết, biểu dương, ngày hội còn tạo không gian giao lưu, gắn kết thông qua các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực và những “Bữa cơm đoàn kết”. Việc kết nối với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Phường Dĩ An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: PV

Sáng tạo từ cơ sở, lan tỏa nghĩa tình

Tại phường Dĩ An, Khu phố Tân Long được lựa chọn tổ chức ngày hội điểm vào sáng 30-10 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”, thu hút hơn 200 đại biểu và người dân tham dự. Những kết quả được báo cáo tại ngày hội cho thấy sức mạnh đoàn kết được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Nổi bật, nhân dân Tổ 4 tự nguyện đóng góp hơn 400 triệu đồng nâng cấp tuyến hẻm. Người dân Tổ 27 hiến đất, đóng góp 560 triệu đồng để thảm nhựa 70m đường và xây dựng hệ thống cống thoát nước. Khu phố vận động người dân treo 310 cột cờ, lắp đặt hơn 50 bảng cam kết “Khu nhà trọ không ma túy”, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị và bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng với các công trình dân sinh, công tác chăm lo đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Hơn 500 phần quà nhu yếu phẩm cùng xe lăn, thẻ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế đã được trao tặng, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Sau ngày hội điểm, ngày 5-11, phường Dĩ An tổ chức họp rút kinh nghiệm, hướng tới nhân rộng những cách làm hiệu quả tại các khu phố, bảo đảm tổ chức ngày hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thiết thực.

Ở phường Tam Bình, ngày hội được triển khai từ ngày 1-11 đến hết ngày 24-11 tại 39 khu phố. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, địa phương tạo điểm nhấn bằng hội thi “Vì Thành phố xanh - sạch - đẹp” theo hình thức sân khấu hóa, vận động nhân dân xây dựng “Vườn cây Đại đoàn kết” và hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.

Một trong những nét mới đáng chú ý tại Tam Bình là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với các hoạt động cộng đồng. Địa phương chú trọng biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong “Tổ công nghệ số cộng đồng”, những người tích cực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận các tiện ích số và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” cũng được lồng ghép, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Trong khi đó, phường Đông Hòa hướng tới mở rộng không gian đoàn kết, đưa tinh thần ngày hội đến với các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn, thay vì chỉ giới hạn trong khu dân cư. Tại các trường học, hoạt động được gắn với giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản văn hóa và trò chơi dân gian. Ở các doanh nghiệp, trọng tâm là xây dựng môi trường lao động hài hòa, phát triển văn hóa doanh nghiệp và tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” cho công nhân tại các khu nhà trọ.

Phường Tam Bình tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về xây dựng tuyến đường số 10 đạt tiêu chí "Văn minh - Mỹ quan, đô thị". Ảnh: PV

Phường lựa chọn khu phố Bình Thung 1 tổ chức ngày hội điểm cấp phường vào ngày 14-11. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội được xác định là một nội dung trọng tâm. Từ Quỹ “Vì người nghèo”, địa phương dự kiến trao 150 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm, dành tặng các gia đình chính sách, hộ cận nghèo tại 15 khu phố. Tổng kinh phí dự kiến là 150 triệu đồng.

Có thể thấy, từ những tuyến đường được mở rộng bằng sự chung sức của nhân dân, những khu nhà trọ an toàn, văn minh đến các hoạt động chăm lo người nghèo và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, tinh thần đại đoàn kết đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Mỗi khu dân cư có cách làm riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng cộng đồng gắn bó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao chất lượng đời sống.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của hệ thống chính trị, sự chủ động của MTTQ và sự hưởng ứng tích cực của người dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Tam Bình, Dĩ An và Đông Hòa không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước. Từ mỗi khu phố, sức mạnh đoàn kết tiếp tục được bồi đắp, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.