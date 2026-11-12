Sức mạnh đại đoàn kết giúp thôn Lai Xá xóa trắng hộ nghèo

Ngày 12/11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Lai Xá (xã Hoài Đức). Sự kiện là dịp ôn lại truyền thống 96 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và nhìn nhận các kết quả phát triển cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa và quà của thành phố Hà Nội cho thôn Lai Xá. Ảnh: UBND xã Hoài Đức

Báo cáo tại ngày hội, bà Lê Thị Thu Huyền, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Lai Xá, cho biết địa phương nằm ở phía Nam xã Hoài Đức và là vùng đất giàu truyền thống. Trong năm 2026, nhờ tích cực mở rộng ngành nghề và chuyển dịch sản xuất, thôn hiện không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Đáng chú ý, người dân và cán bộ thôn đã đồng lòng đóng góp hơn 600 triệu đồng để xây dựng cổng chào làng nghề. Địa phương cũng vận động được 56,31 triệu đồng cho các quỹ an sinh, chi hơn 50 triệu đồng chăm lo quà Tết, đối tượng chính sách và người ốm đau. Trong phong trào môi trường, Lai Xá đã xuất sắc giành 2 giải đặc biệt và 1 giải nhất cuộc thi "Sáng – xanh – sạch – đẹp" cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng bày tỏ ấn tượng với chiều sâu văn hóa của Lai Xá – nơi sở hữu Di chỉ khảo cổ Vườn Chuối, làng nghề Nhiếp ảnh truyền thống cùng hai bảo tàng tư nhân nổi bật là Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá và Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.

Nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Lai Xá (xã Hoài Đức). UBND xã Hoài Đức

Theo ông Dũng, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Tây Hà Nội giữ vai trò trọng tâm gắn với Đại lộ Thăng Long, các tuyến vành đai và các trung tâm công nghệ, dịch vụ. Với lợi thế này, thôn Lai Xá cần nắm bắt cơ hội để phát triển du lịch trải nghiệm và dịch vụ văn hóa từ hệ thống di sản, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị địa phương tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết, bảo vệ cảnh quan môi trường và quan tâm chăm lo cho các đối tượng yếu thế; đồng thời yêu cầu chính quyền xã Hoài Đức luôn sát dân, công khai minh bạch thông tin quy hoạch để hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Đỗ Thị Bích Khương, Bí thư Chi bộ thôn Lai Xá, khẳng định sẽ đưa các định hướng trên vào nghị quyết công tác, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đảng viên nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp.