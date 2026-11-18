Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trao tài trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn liên khu dân cư ba ấp Tân Tiến, Tân Phú và Chí Thành, xã Tân Hội.

Chăm lo đời sống

Ở ấp Phước Thạnh, xã An Phú, người dân đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 khá đông đảo. Ông La Văn Tồn - Trưởng ấp Phước Thạnh nói: “Ấp có câu lạc bộ đờn ca tài tử và 2 điểm sinh hoạt văn nghệ hoạt động thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ban nhân dân ấp vận động người dân tham gia các phong trào, hội thi góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Những việc làm này góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và giàu bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Tại xã Tân Hội, đời sống người dân từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được thể hiện qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại khu dân cư. Năm 2026, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức liên khu dân cư ba ấp Tân Tiến, Tân Phú và Chí Thành, tạo điều kiện để người dân giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc và các thế hệ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hội Bùi Quốc Du cho biết: “Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự tham gia, hưởng ứng các hoạt động chung tại khu dân cư. Việc tập hợp người dân, vận động các gia đình tham gia phong trào, giữ gìn tình làng nghĩa xóm là nội dung quan trọng trong công tác Mặt trận ở cơ sở”.

Tại ngày hội ở ấp Vĩnh Đằng, xã Bình An, Đảng ủy, UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng 23 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn (40 triệu đồng/căn), trong đó nhà hảo tâm hỗ trợ 33 triệu đồng/căn, phần còn lại được đối ứng từ quỹ vì người nghèo của xã.

Năm 2026, ấp Vĩnh Đằng giới thiệu 229 hộ tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các chương trình tín dụng; có 93,33% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ấp còn phối hợp với xã, vận động nhà hảo tâm tặng hơn 300 suất quà, 1,3 tấn gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát huy sức dân

Gắn với ngày hội, Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Đằng thực hiện công trình tuyến đường cờ Tổ quốc, dài khoảng 2km tại tổ 7, tổ 8 và tổ 21, tổng kinh phí 4 triệu đồng. Tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội, chị Thị Diệp, ngụ ấp Vĩnh Đằng nói: “Mỗi phần việc đều có sự chung tay của người dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng. Tuyến đường cờ Tổ quốc không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức của người dân trong việc treo, giữ gìn và bảo quản cờ Tổ quốc”.

Người dân tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hóa Việt Nam liên khu dân cư ba ấp Tân Tiến, Tân Phú và Chí Thành, xã Tân Hội.

Ấp Phước Thạnh có 895 hộ, với hơn 3.762 nhân khẩu, trong đó 98,31% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Người dân trong ấp tiếp tục duy trì tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, người dân đóng góp 23 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng một căn nhà cho hộ cận nghèo, kinh phí 60 triệu đồng; vận động gần 5 tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Võ Thị Kim Liên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Thạnh cho biết: “Việc vận động người dân được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ. Các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của các hộ dân đều được đưa ra trao đổi để người dân thống nhất. Khi hiểu rõ công việc và lợi ích chung, người dân sẵn sàng góp công, góp của thực hiện”.

Tại liên khu dân cư ba ấp Tân Tiến, Tân Phú và Chí Thành, người dân đóng góp 76,5 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo, vận động xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết, tặng hàng trăm suất quà, tổng kinh phí hơn 89,5 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Người dân ba ấp còn đóng góp 65,5 triệu đồng sửa chữa, xây dựng hệ thống đèn đường, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của cộng đồng.

Tham gia ngày hội, bà Lê Ngọc Duyên, ngụ ấp Tân Tiến, nói: “Văn hóa hiện diện trong chính cách chúng ta ứng xử với nhau, nhất là việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, lòng nhân ái và tinh thần tương trợ. Tôi luôn cố gắng xây dựng nếp sống gia đình văn minh, gìn giữ phong tục tốt đẹp và các giá trị truyền thống được các thế hệ gìn giữ, trao truyền”. Bà Duyên mong địa phương sớm đầu tư sửa chữa đoạn đường giao thông nông thôn bị sụt lún; quan tâm hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm và tìm đầu ra cho nông sản, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.