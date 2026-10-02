Sức mạnh của thế trận an ninh chủ động và bài học cảnh tỉnh

Tối 18/9, tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Biên phòng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy và Thái Công Trường Sơn khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các lớp vỏ bọc nhân thân giả nhằm qua mặt cơ quan chức năng: Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả cùng 1 hộ chiếu Na Uy; Hồ Phạm Hiệp Huy mang hộ chiếu Australia mang tên Trần Hiệp; cùng đối tượng Thái Công Trường Sơn.

Qua điều tra, 3 đối tượng khai nhận là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, xâm nhập nội địa nhằm chuẩn bị thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại. Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 đối tượng về tội “Khủng bố” theo Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341, Bộ luật Hình sự. Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Chặn đứng kế hoạch gây tội ác

Phía sau 3 cái tên, những tấm căn cước giả và một tuyến xâm nhập đường bộ tưởng như riêng lẻ ấy là một câu chuyện lớn hơn về phương thức chống phá của Việt Tân. Sau nhiều năm tìm cách tác động từ xa bất thành, tổ chức này lại liều lĩnh đưa người trở lại nội địa để thực hiện hành vi manh động. Kế hoạch tội ác đã bị chặn đứng ngay từ cửa ngõ biên giới.

Vụ việc tại Mỹ Quý Tây tuy mới về thời điểm nhưng phương thức thì hoàn toàn không mới. Nhìn lại lịch sử hình thành và hoạt động của Việt Tân từ khi Hoàng Cơ Minh lập ra “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” năm 1981, lập “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” năm 1982 đến khi bị Bộ Công an chính thức công bố là tổ chức khủng bố năm 2016, cho thấy rõ bản chất bạo lực xuyên suốt chưa bao giờ thay đổi. Từ các chiến dịch vũ trang “Đông Tiến” đẫm máu, việc lập “Đội sát thủ K9” để thủ tiêu những nhà báo gốc Việt tại Mỹ dám vạch trần trò lừa đảo của chúng cho đến các khóa đào tạo chế tạo vũ khí, vật liệu nổ sau này, bạo lực và nỗi sợ hãi luôn là bản năng cốt lõi của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Khi bước vào kỷ nguyên số, không gian mạng từng mở ra cho chúng một địa bàn hoạt động mới với những vỏ bọc tinh vi mang danh “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự”. Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh đã chứng minh không gian mạng không thay thế không gian thực mà thường trở thành nơi chuẩn bị cho những hành vi ngoài đời thực. Giữa tác động nhận thức và hoạt động khủng bố không hề tồn tại một ranh giới tuyệt đối: Một chiến dịch tuyên truyền bẩn tạo ra môi trường nhận thức sai lệch, một hội nhóm trực tuyến trở thành kênh kết nối, tuyển mộ, để rồi từ tác động tư tưởng chuyển hóa thành công cụ hành động bạo lực. Không gian mạng là nơi gieo mầm mưu mô còn không gian thực là nơi chúng toan tính để hậu quả xuất hiện.

Khi các phương thức tác động tâm lý, các chiêu bài xuyên tạc trên mạng xã hội lẫn các đường dây buôn người núp bóng “tị nạn chính trị” lần lượt bị bóc gỡ và mất hoàn toàn chỗ đứng trong đời sống chính trị - xã hội, chúng buộc phải quay lại con đường cũ: Dùng giấy tờ giả để che giấu nhân thân, tìm kiếm đường biên nhập cảnh trái phép và chuẩn bị hoạt động phá hoại như cách chúng đã làm những năm cuối 1990 và đầu thế kỷ XXI. Một tổ chức khi không thể lừa bịp thêm bằng những luận điệu giả hiệu cách mạng nữa thì tìm đến mạng lưới ngầm; khi không thể tạo ảnh hưởng bằng công khai thì tái diễn bạo lực. Chiếc áo choàng giả tạo về “dân chủ” không thể che đậy được bản chất bạo lực ngông cuồng.

Hành vi tự lột sạch mọi lớp vỏ bọc của Việt Tân

Trong suốt nhiều năm qua, Việt Tân và những cá nhân, tổ chức phản động lưu vong như “Ủy ban Cứu người vượt biển”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt” hay “Hội Anh em dân chủ”… tìm mọi cách khoác lên mình những danh nghĩa đẹp đẽ về “dân chủ”, “nhân quyền”, rêu rao rằng hoạt động của chúng là “vì dân”. Thế nhưng, nếu thực sự vì người dân, cớ sao chúng lại tổ chức làm giả căn cước, hộ chiếu, lén lút đưa người vượt biên trái phép vào Tổ quốc để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại? Đó là một sự mâu thuẫn đến mức trơ trẽn, hành vi tự lột sạch mọi lớp vỏ bọc mỹ miều mà chúng dày công tô vẽ.

Cần phải khẳng định dứt khoát rằng: Khủng bố không bao giờ bảo vệ nhân quyền, khủng bố không mở rộng tự do và càng không mang lại dân chủ. Khủng bố chỉ gieo rắc sự sợ hãi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của người dân. Nếu kế hoạch phá hoại của 3 đối tượng vừa bị bắt giữ không được ngăn chặn kịp thời, đối tượng chịu tổn hại nặng nề đầu tiên không phải là một khái niệm trừu tượng nào đó, mà chính là những người dân lao động trên đường mưu sinh, những gia đình bình dị, những công xưởng sản xuất, trường học, bệnh viện hay các không gian công cộng thanh bình. Bản chất của khủng bố là tạo ra nỗi sợ hãi vượt ra ngoài phạm vi hành vi phạm tội, chà đạp lên quyền sống, quyền an toàn căn bản nhất của con người.

Đó chính là nghịch lý trong cái gọi là “lý tưởng” mà những kẻ khủng bố thường rêu rao. Chúng nhân danh nhân dân nhưng lại nhẫn tâm đặt nhân dân vào vòng nguy hiểm; nhân danh tương lai nhưng lại toan tính phá hủy sự bình yên hiện tại; nhân danh các giá trị phổ quát nhưng lại lựa chọn phương thức bạo lực đi ngược hoàn toàn với tiến trình văn minh nhân loại. Sự việc này thêm một lần nữa chứng minh: Mọi luận điệu “đấu tranh” của Việt Tân thực chất chỉ là chiếc mặt nạ che đậy tâm địa phá hoại, coi sinh mạng và sự an lành của đồng bào như công cụ để phục vụ những mưu đồ chính trị đê hèn.

Sự lạc lõng và phi nhân tính của các đối tượng Việt Tân càng hiện rõ khi đặt cạnh những chuyển động lớn của vận mệnh dân tộc trong thời đại mới. Tối 21/9/2026, trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại New York và truyền đi thông điệp lay động lòng người: “Khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc”. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc, là nguồn lực quý báu đóng góp vào khát vọng phát triển đất nước thông qua tri thức, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày trước đó, một bên là lời mời gọi khép lại đau thương của lịch sử để đồng bào cùng nhìn về tương lai, biến sự khác biệt thành đối thoại, biến tình cảm cội nguồn thành nguồn lực kiến tạo non sông phồn vinh. Một bên là nhóm nhỏ tàn dư cực đoan vẫn cố bấu víu vào hận thù, lén lút mang căn cước giả, hộ chiếu giả vượt biên nhằm phá hoại sự bình yên của chính đồng bào mình. Khép lại quá khứ không phải là quên đi lịch sử, mà là lựa chọn không để những đau thương cũ trói buộc bước chân phát triển của dân tộc.

Trước dòng chảy thời đại ấy, Việt Tân hoàn toàn không thể và không đủ tư cách nhân danh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hơn 6 triệu kiều bào với nhiều thế hệ, hoàn cảnh đang sinh sống, cống hiến và hội nhập sâu rộng nơi xứ người không thể bị đánh đồng với bất kỳ tổ chức chính trị cực đoan nào. Tình cảm hướng về quê hương của bà con là thiêng liêng, không thuộc về quyền sở hữu của bất kỳ đảng phái lưu vong nào. Việc lợi dụng danh nghĩa kiều bào để toan tính bạo lực thực chất là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với chính cộng đồng người Việt yêu chuộng hòa bình.

Sức mạnh của thế trận an ninh chủ động và bài học cảnh tỉnh sâu sắc

Chiến công triệt phá vụ xâm nhập tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sự vận hành liên hoàn của một cơ chế bảo vệ an ninh chủ động được tổ chức chặt chẽ từ sớm, từ xa. Một người vượt biên trái phép thoạt nhìn có thể chỉ là một sự vụ biên giới đơn thuần, nhưng giấy tờ giả, nhân thân bất minh, hành trình di chuyển và mối liên hệ với tổ chức phản động bên ngoài chính là chuỗi dấu hiệu nghiệp vụ được kết nối chuẩn xác. Từ việc phát hiện, bắt giữ tại thực địa của lực lượng Biên phòng, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan An ninh điều tra tỉnh Tây Ninh và Bộ Công an đến các quyết định khởi tố, tạm giam được Viện KSND tối cao phê chuẩn chỉ trong 10 ngày, tất cả đã phản ánh năng lực kiểm soát, sự tinh nhuệ và tính nghiêm minh của pháp luật.

Đằng sau thắng lợi ấy là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Trong môi trường an ninh hiện đại, nguy cơ không chỉ xuất hiện bằng quả bom hay khẩu súng hữu hình mà có thể bắt đầu từ một tài khoản mạng xã hội, một dòng tiền tài trợ, một khóa huấn luyện trực tuyến cho đến một chuyến đi bất thường xuyên biên giới. Tư duy an ninh chủ động của Việt Nam đã được định hình sâu sắc, đó là luôn đi trước một bước: Không để bạo lực xảy ra mới chống khủng bố, không để hậu quả xuất hiện mới truy tìm nguyên nhân mà phải nhận diện, bóc gỡ nguy cơ ngay từ khi nó còn đang trên đường định hình qua các lớp bảo vệ liên hoàn từ biên giới, con người, thông tin đến pháp lý.

Vụ án vừa được triệt phá vì thế mang lại bài học cảnh tỉnh sâu sắc. Một mặt, đó là lời cảnh cáo đối với những kẻ vẫn còn nuôi ảo vọng dùng bạo lực để áp đặt ý chí chính trị: Mọi lớp vỏ bọc nhân thân giả tạo, mọi giấy tờ ngụy tạo hay những đường dây bí mật từ bên ngoài đều không thể che giấu được bản chất tội ác và chắc chắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật. Mặt khác, đây là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân, đặc biệt là đồng bào ta ở nước ngoài, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ mưu đồ đen tối của các tổ chức phản động để không trở thành mắt xích hay bị lợi dụng phục vụ cho các mục tiêu bạo lực, phá hoại.

Kế hoạch tội ác tại cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bị ngăn chặn, khẳng định thế và lực của một đất nước Việt Nam tự tin hội nhập, mở rộng vòng tay hòa hợp với kiều bào và bạn bè quốc tế, nhưng đồng thời luôn kiên quyết, đủ bản lĩnh để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Hòa bình và ổn định không tự nhiên mà có, đó là thành quả được bồi đắp và gìn giữ mỗi ngày bằng sự chủ động, tinh nhuệ của lực lượng Công an, Quân đội, sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân.