Sức mạnh của doanh nhân không chỉ thể hiện trong kinh doanh

Năm nay, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức trên phạm vi cả nước. Trước đó - ngày 18/11- là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. Hai sự kiện liền kề hình thành nên chuỗi hoạt động đặc biệt chào mừng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc của toàn dân. Ảnh: Internet

Góp phần đáng kể trong việc nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đội ngũ doanh nhân cho thấy, họ chẳng những làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Làm kinh tế giỏi: Nền tảng của hoạt động an sinh

An sinh xã hội từ lâu đã trở thành một phần của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà nước hoạch định chính sách. Doanh nghiệp thực hiện. Sự hợp lực này tạo ra một thứ sức mạnh: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tất nhiên, không thể làm an sinh bền vững nếu doanh nghiệp không làm kinh tế giỏi. Ngoài nộp thuế, đóng góp ngân sách đầy đủ, con số 82% việc làm mà 1,06 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước (trong đó khu vực tư nhân chiếm tới 96%) mang lại cho người lao động, tính đến giữa năm 2026, chính là con số đóng góp an sinh xã hội căn bản, bền vững nhất của doanh nghiệp.

Từ cho con cá sang cho cần câu

Sự chuyển đổi từ làm từ thiện đơn thuần như: tặng quà tết, quyên tiền bão lũ, khám bênh miễn phí, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo… đến làm an sinh toàn diện ở một tầng cao bằng cách chuyển từ cho tiền sang cho cơ hội, là một bước tiến văn minh và hiện đại của doanh nhân Việt.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã thành lập Ban An sinh riêng với các hoạt động lan tỏa từ lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở, công trình công cộng, chương trình hiến máu nhân đạo thường niên…

Mới đây, tháng 10/2026, tại chương trình "Vì người nghèo" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chủ đề "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào", đã có 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biểu dương vì những đóng góp nổi bật trong hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, chăm lo người nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Đây chính là hình ảnh đẹp nhất của đại đoàn kết. Nó phản ánh thứ đạo lý đã trở thành truyền thống của dân tộc Việt: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Thương người như thề thương thân, lá lành đùm lá rách…”. Từ triết lý sống của một thế hệ doanh nhân đã đi qua thời khó khăn, nghèo đói: "Kinh doanh không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà còn là hành trình phụng sự cộng đồng". Từ tư duy kinh doanh hiện đại: “An sinh là cách xây dựng thương hiệu bền vững nhất, là đầu tư, không phải chi phí”.

Đại đoàn kết là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam

Nhìn ra thế giới, Việt Nam không có thế mạnh về tài nguyên, công nghệ, tài chính, như một số nước, nhưng Việt Nam có lợi thế mà không một quốc gia nào có thể sao chép: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh này được nuôi dưỡng bằng những hoạt động an sinh xã hội của hàng nghìn doanh nhân. Đây chính là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

Hiện nay, để tập hợp và củng cố thêm sức mạnh này, các doanh nhân đang hướng tới việc đưa an sinh vào chiến lược doanh nghiệp, thành lập Ban An sinh chuyên trách, làm việc cùng Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương, giúp cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau.