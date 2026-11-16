Sức mạnh công nghệ tiêm kích thế hệ 4++ hiện đại nhất thế giới F-15EX Mỹ đưa tới Nhật Bản

Hai chiếc tiêm kích F-15EX Eagle II đầu tiên vừa chính thức hạ cánh xuống căn cứ Kadena ở Okinawa, mở đầu kế hoạch triển khai 36 máy bay tối tân nhất thế giới tại Nhật Bản nhằm thiết lập lá chắn phòng không tiền phương cho Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Sáng 15/11/2026, Không quân Mỹ đã tiếp nhận hai chiếc tiêm kích đa năng thế hệ mới F-15EX Eagle II đầu tiên hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ triển khai tiêm kích F-15EX tối tân nhất tới Okinawa, Nhật Bản: Ảnh: news.sbs.co.kr

Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc triển khai biên chế thường trực dòng tiêm kích tối tân nhất họ nhà 'Đại bàng -Eagle' bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ.

Theo lộ trình hiện đại hóa lực lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng cộng 36 chiếc F-15EX sẽ được điều động tới đóng quân vĩnh viễn tại Kadena để thay thế cho phi đội 48 chiếc F-15C/D, đã phục vụ suốt nhiều thập kỷ và bắt đầu được rút biên chế từ cuối năm 2022.

Việc lựa chọn Okinawa làm điểm đến nước ngoài đầu tiên của F-15EX cho thấy vai trò then chốt của căn cứ chiến lược này trong việc duy trì ưu thế làm chủ bầu trời và năng lực răn đe tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chiếc tiêm kích F-15EX Eagle II biên chế thường trực đầu tiên của Không quân Mỹ thuộc Phi đội Tiêm kích số 67 hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kadena, Nhật Bản, ngày 15/11/2026, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tiêm kích của căn cứ. Ảnh: Nathaniel Jackson/Không quân Mỹ.

Giải mã công nghệ cốt lõi biến F-15EX thành "pháo đài tên lửa bay"

Dù mang diện mạo bên ngoài tương đồng với dòng F-15 truyền thống, F-15EX Eagle II thực chất là một cuộc cách mạng toàn diện về cấu trúc khung thân, hệ thống điện tử hàng không và kiến trúc phần mềm.

Máy bay sở hữu chiều dài 19,45 mét, sải cánh 13,05 mét, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 36.700 kg và được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt đẩy đốt tăng lực General Electric F110-GE-129.

Nhờ sức đẩy khổng lồ này, F-15EX có thể đạt vận tốc tối đa Mach 2.5, tương đương khoảng 3.000 km/h, cùng trần bay 18.300 mét và bán kính chiến đấu vượt mốc 1.200 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không.

Toàn bộ khung sườn của máy bay được chế tạo bằng công nghệ vật liệu mới với tuổi thọ thiết kế lên tới 20.000 giờ bay, gấp đôi so với các thế hệ tiền nhiệm.

Sức mạnh công nghệ đáng gờm nhất của F-15EX nằm ở hệ thống điện tử hàng không thế hệ mới với kiến trúc hệ thống nhiệm vụ mở OMS, cho phép tích hợp nhanh chóng các loại vũ khí và phần mềm hiện đại trong tương lai.

Trái tim trinh sát của máy bay là radar mảng pha quét điện tử chủ động Raytheon AN/APG-82(V)1 có khả năng phát hiện, theo dõi và khóa nhiều mục tiêu bay tàng hình hoặc tên lửa hành trình ở cự ly rất xa trong điều kiện gây nhiễu điện tử dày đặc.

Chiếc tiêm kích F-15EX Eagle II biên chế thường trực thứ hai của Không quân Mỹ thuộc Phi đội Tiêm kích số 67 hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kadena, Nhật Bản vào ngày 15/11/2026, thúc đẩy quá trình chuyển đổi của căn cứ này sang lực lượng Eagle II đồn trú thường trực. Nguồn ảnh: Không quân Mỹ.

Để bảo vệ máy bay trước các hệ thống phòng không đối phương, F-15EX được tích hợp tổ hợp tác chiến điện tử chủ động và thụ động EPAWSS có năng lực tự động phát hiện, phân tích, gây nhiễu và chế áp radar địch theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số hoàn toàn Fly-by-Wire giúp máy bay duy trì độ ổn định khí động học tối ưu ngay cả khi mang tải trọng vũ khí cực lớn.

Với tổng tải trọng mang vác lên tới 13,4 tấn trên hàng loạt giá treo cải tiến, F-15EX được giới phân tích quân sự ví như một "xe tải chở tên lửa" thực thụ trên không trung.

Trong cấu hình không chiến tối đa, một chiếc F-15EX có thể mang theo tới 12 tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường radar chủ động AIM-120 AMRAAM, hoặc dòng tên lửa tầm xa thế hệ mới AIM-260 JATM, nhiều gấp rưỡi so với tải trọng tiêu chuẩn của các dòng F-15 cũ.

Ngoài ra, trạm treo trung tâm gia cường của máy bay còn đủ khả năng mang theo các loại vũ khí siêu vượt âm kích thước lớn nặng hơn 3 tấn, để tấn công các mục tiêu giá trị cao từ ngoài tầm với của lưới lửa phòng không đối phương.

Chiếc tiêm kích F-15EX Eagle II biên chế thường trực đầu tiên của Không quân Mỹ thuộc Phi đội Tiêm kích số 67 hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Kadena ở Okinawa vào ngày Chủ nhật (15/11/2026). Ảnh: Không quân Mỹ.

Bài toán tác chiến hiệp đồng tại "mắt xích" chiến lược Okinawa

Dưới góc độ tác chiến hiện đại, sự hiện diện của 36 chiếc F-15EX tại Kadena không nhằm thay thế vai trò của các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm như F-35A Lightning II hay F-22 Raptor, mà tạo ra một mô hình tác chiến hiệp đồng bổ trợ lẫn nhau.

Trong kịch bản xung đột cường độ cao, các tiêm kích tàng hình có khoang vũ khí trong hạn chế sẽ đảm nhiệm vai trò trinh sát tiền phương, xâm nhập vùng trời tranh chấp và chỉ thị mục tiêu qua liên kết dữ liệu bảo mật.

Ngay phía sau, phi đội F-15EX với tốc độ vượt trội và kho tên lửa khổng lồ sẽ đóng vai trò bệ phóng hỏa lực từ cự ly an toàn, tạo ra mật độ áp đảo về số lượng đạn đánh chặn mà các dòng máy bay tàng hình khó có thể tự đảm đương.

Tuy nhiên, việc bố trí thường trực 36 chiếc F-15EX tại một căn cứ tiền phương như Kadena cũng đặt ra những thách thức lớn về công tác bảo đảm an toàn trước các đòn tập kích tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa trong khu vực.

Do F-15EX không phải là máy bay tàng hình và có kích thước lớn, Không quân Mỹ buộc phải kết hợp việc triển khai lực lượng này với các biện pháp phân tán lực lượng sang nhiều sân bay dự bị, tăng cường hệ thống nhà chứa kiên cố và củng cố lưới lửa phòng thủ tên lửa tại Okinawa.

Nhìn chung, bước đi này khẳng định sự điều chỉnh linh hoạt của Lầu Năm Góc trong việc kết hợp giữa công nghệ tàng hình đắt đỏ và sức mạnh hỏa lực quy mô lớn để giữ vững cán cân quân sự tại Tây Thái Bình Dương.

(Theo dvidshub.net, japantimes.co.jp, armyrecognition.com, news.sbs.co.kr)