Sức mạnh công nghệ tên lửa AGM-188A Rusty Dagger Mỹ bị Nga tuyên bố bắn hạ

Trong bản tin mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11/2026, lực lượng phòng không Nga lần đầu tiên chính thức thông báo đã đánh chặn 4 tên lửa AGM-188A Rusty Dagger của Mỹ.

Đây là loại vũ khí được phát triển đặc biệt trong khuôn khổ chương trình ERAM nhằm cung cấp cho Ukraine khả năng tấn công tầm xa với chi phí thấp hơn nhiều so với các tên lửa hành trình truyền thống.

Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế. Theo thông tin từ các nguồn Nga, trong vòng 24 giờ, hệ thống phòng không đã tiêu diệt 4 quả tên lửa AGM-188A Rusty Dagger cùng với hàng trăm UAV và một số bom dẫn đường.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger từ một tiêm kích F-16D trong đợt bay thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Eglin. Ảnh: Không quân Mỹ/armyrecognition.com

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Thông tin chưa được xác minh độc lập từ bên thứ ba, do đó vẫn cần được xem xét thận trọng trong bối cảnh thông tin chiến trường thường mang tính tuyên truyền từ cả hai phía.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger do công ty Zone 5 Technologies của Mỹ phát triển trong khuôn khổ chương trình Extended Range Attack Munition (ERAM) do Không quân Mỹ khởi xướng từ năm 2024.

Mục tiêu chính của chương trình là tạo ra một loại tên lửa hành trình cỡ nhỏ, giá thành thấp, có thể sản xuất hàng loạt để đáp ứng nhu cầu tấn công tầm xa của Ukraine mà không phụ thuộc vào các hệ thống đắt đỏ như Storm Shadow hay ATACMS.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger. Ảnh: Zone 5

Tháng 8/2025, Lầu Năm Góc đã phê duyệt khả năng bán khoảng 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine với tổng giá trị ước tính 825 triệu USD, bao gồm cả thiết bị hỗ trợ và dịch vụ liên quan.

Lô hàng đầu tiên theo kế hoạch được giao vào tháng 10/2026, phù hợp với thời điểm xuất hiện trong báo cáo của phía Nga.

Về thông số kỹ thuật, các nguồn mở cho thấy tên lửa AGM-188A Rusty Dagger có tầm bắn được công bố khoảng 930km trong điều kiện tối ưu (phóng từ độ cao lớn), tốc độ khoảng 735 km/h và đầu đạn nặng khoảng 225kg.

Tên lửa AGM-188A Rusty Dagger dưới bụng tiêm kích. Ảnh: Thomas M. Barley, Không quân Mỹ/twz.com

Một số tài liệu khác đề cập tầm bắn cơ bản quanh mức 450-500km tùy theo quỹ đạo bay thấp để tránh radar. Tên lửa được thiết kế có thể phóng từ máy bay chiến đấu F-16, cũng như các tiêm kích Xô viết còn lại của Ukraine như Su-27 và MiG-29.

Gần đây còn xuất hiện thông tin về khả năng phóng từ bệ phóng mặt đất sau khi tích hợp động cơ đẩy bổ trợ. Thiết kế nhấn mạnh vào chi phí thấp, khả năng sản xuất nhanh và độ chính xác nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp GPS/INS, với một số phiên bản được cho là có khả năng chống nhiễu tốt hơn.

Việc Nga tuyên bố đánh chặn thành công loại tên lửa AGM-188A Rusty Dagger mang ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự. Nếu thông tin chính xác, nó cho thấy hệ thống phòng không Nga đã thích ứng và nhận diện được mối đe dọa mới chỉ sau thời gian ngắn tên lửa được đưa vào sử dụng thực tế.

Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ trên vùng biển Vịnh Florida phóng thử nghiệm tên lửa AGM-188A Rusty Dagger. Ảnh: Không quân Mỹ/migflug.com

Đối với Ukraine, tên lửa AGM-188A Rusty Dagger đại diện cho nỗ lực tăng cường khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với số lượng lớn và chi phí hợp lý hơn, giúp giảm áp lực lên kho vũ khí tầm xa vốn hạn chế.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh và thiết kế tối giản cũng đặt ra câu hỏi về khả năng sống sót trước hệ thống phòng không dày đặc của đối phương.

Sự kiện này phản ánh xu hướng vũ khí hóa nhanh chóng trong xung đột hiện tại, khi cả hai bên liên tục đưa vào sử dụng các hệ thống mới được phát triển hoặc cải tiến trong thời gian ngắn.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga còn nhiều điểm cần làm rõ và xác minh. Việc theo dõi các báo cáo tiếp theo từ cả hai phía sẽ giúp làm sáng tỏ hơn hiệu quả thực tế của loại tên lửa này cũng như khả năng đối phó của hệ thống phòng không Nga.

(Theo defence-blog.com, rg.ru, life.ru, topwar.ru, designation-systems.net)