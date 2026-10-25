Sức mạnh công nghệ làm nên 'sát thủ trên không' Arash-3 Iran, không cần GPS

Giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông và cuộc đua công nghệ quân sự ngày càng khốc liệt, Iran vừa chính thức công bố Arash-3, thế hệ máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa mới nhất do Lực lượng Lục quân Iran (Artesh) phát triển.

Được nâng cấp toàn diện từ nền tảng Arash-2, UAV Arash-3 không chỉ gây chú ý bởi khả năng tàn phá gấp nhiều lần tiền nhiệm mà còn đánh dấu bước tiến công nghệ quan trọng với hệ thống dẫn đường kháng nhiễu tuyệt đối và việc tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Nền tảng thiết kế khí động học của UAV Arash-3 tiếp tục kế thừa những ưu điểm cấu trúc từ dòng UAV Arash với chiều dài khoảng 4,5 mét và sải cánh chừng 4 mét.

Máy bay vận hành linh hoạt nhờ hai tùy chọn động cơ gồm piston truyền thống cho tốc độ hành trình 180-220 km/h hoặc động cơ phản lực giúp đẩy tốc độ tối đa lên 400-500 km/h.

Máy bay không người lái UAV Arash-3 của Iran. Ảnh chụp màn hình từ bản tin Đài truyền hình Rasadkadeh/militarnyi.com.

Để cất cánh từ các nền tảng di động hoặc cơ động xuất phát từ các căn cứ ngầm sâu trong lòng đất, UAV Arash-3 sử dụng hai tầng đẩy phụ trợ nhiên liệu rắn (booster).

Phạm vi tác chiến chiến lược của dòng UAV này ước tính đạt từ 1.500km đến 2.000km, cho phép vươn tới các mục tiêu tầm xa trong khu vực Trung Đông.

Điểm nâng cấp mang tính đột phá lớn nhất nằm ở sức mạnh hỏa lực. Trong khi Arash-2 chỉ mang được phần đầu nổ nặng khoảng 50kg, phiên bản UAV Arash-3 nâng tải trọng chiến đấu lên mức 100-150kg.

Khối lượng thuốc nổ này kết hợp giữa hợp chất nổ mạnh chứa bột nhôm tạo áp suất cao cùng các vật liệu gây cháy đặc biệt. Cơ chế ngòi nổ đa dạng bao gồm nổ chạm, nổ xuyên chậm hoặc ngòi nổ không gian sử dụng sóng vô tuyến.

Các máy bay không người lái UAV Arash 2 của Iran. Nguồn ảnh: Truyền thông Iran/militarnyi.com.

Các nhà phân tích quân sự nhận định sự kết hợp này tăng khả năng công phá tổng thể lên khoảng 2,3 lần, biến UAV Arash-3 thành công cụ hủy diệt hiệu quả đối với các cơ sở hạ tầng kiên cố, căn cứ quân sự hay hệ thống phòng không đối phương.

Về mặt công nghệ điều khiển, UAV Arash-3 giải quyết bài toán cốt lõi của tác chiến hiện đại: tác chiến trong môi trường bị tác chiến điện tử (EW) chế áp nặng nề.

Iran trang bị cho UAV Arash-3 hệ thống dẫn đường đa kênh độc lập hoàn toàn với tín hiệu vệ tinh GNSS/GPS. UAV Arash-3 kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính INS (Inertial Navigation System), bản đồ địa hình và các cảm biến quang điện tử hiện đại.

Nhờ đó, ngay cả khi toàn bộ tín hiệu GPS (Global Positioning System) bị làm giả hoặc bị gây nhiễu diện rộng, UAV Arash-3 vẫn duy trì chính xác quỹ đạo bay.

Màn phóng máy bay không người lái UAV Arash-3. Năm 2026. Ảnh chụp màn hình từ bản tin của Kênh truyền hình Rasadkadeh/militarnyi.com.

Đáng chú ý, việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp UAV Arash-3 tự động nhận diện, phân tích hình ảnh và chọn lọc mục tiêu ở giai đoạn cuối. AI giúp tối ưu hóa góc đánh lái, tăng khả năng phân biệt mục tiêu giả và nâng cao tỷ lệ trúng đích.

Mặc dù các thông số về hiệu suất tác chiến thực tế vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng, sự xuất hiện của UAV Arash-3 khẳng định xu hướng tự chủ công nghệ UAV tầm xa của Iran, đồng thời tạo ra áp lực không nhỏ lên các hệ thống phòng không đa tầng hiện nay.

(Theo militarnyi.com, zamin.uz, prm.ua)