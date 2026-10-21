Sức mạnh công nghệ giúp tên lửa HQ-7 tiêu diệt mọi mục tiêu bay trong 6.5 giây

Nhờ bước đột phá kỹ thuật từ việc đảo ngược công nghệ phương Tây cùng sự nâng cấp toàn diện về hệ thống đài radar, tên lửa phòng không HQ-7 cùng phiên bản xuất khẩu FM-90 đã trở thành khắc tinh hàng đầu của các mục tiêu bay tầm thấp, bảo vệ vững chắc các đơn vị cơ động và hạ tầng chiến lược.

Tên lửa HQ-7 Trung Quốc. Ảnh: missiledefenseadvocacy.org

Lịch sử hình thành và triết lý thiết kế

Vào cuối những năm 1970, Lục quân Trung Quốc đối mặt với nhu cầu cấp thiết về một hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm ngắn có khả năng phản ứng nhanh để bảo vệ các đội hình bọc thép trước nguy cơ từ máy bay bay thấp và tên lửa hành trình.

Thông qua việc tiếp cận công nghệ tổ hợp Crotale của Pháp, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ điện Trường Phong đã tiến hành giải mã và nội địa hóa hoàn toàn để tạo ra dòng tên lửa Hồng Kỳ 7, ký hiệu HQ-7.

Hệ thống được thiết kế theo triết lý cơ động cao, hoạt động tốt trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Toàn bộ tổ hợp được đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh lốp cơ động, cho phép triển khai và thu hồi trong thời gian rất ngắn, phù hợp với nhịp độ tiến quân của các đơn vị bọc thép.

Hệ thống tên lửa phòng không FM-90 (HQ-7B). Ảnh: en.missilery.info

Kiến trúc vô tuyến và cơ chế dẫn đường tiên tiến

Điểm then chốt tạo nên hiệu quả chiến đấu của tên lửa HQ-7 nằm ở hệ thống cảm biến và radar đa băng tần.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, tổ hợp sử dụng radar tìm kiếm băng J có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 17 km.

Sang biến thể nâng cấp HQ-7B hay FM-90, hệ thống được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động băng S, nâng khoảng cách phát hiện mục tiêu lên tới mười tám đến 25 km và theo dõi đồng thời hàng chục mục tiêu khác nhau.

Cơ chế dẫn đường kết hợp giữa lệnh vô tuyến và theo dõi quang-điện hồng ngoại. Khi radar phát hiện mục tiêu, đài điều khiển hỏa lực tự động tính toán tham số và phóng đạn.

Trong suốt hành trình bay, máy tính trung tâm liên tục gửi lệnh điều khiển vô tuyến để điều chỉnh quỹ đạo tên lửa.

Sự bổ sung của camera hồng ngoại và thiết bị theo dõi quang học giúp hệ thống vẫn duy trì khả năng tấn công chính xác ngay cả khi đối phương sử dụng gây nhiễu điện tử mạnh.

Tên lửa phòng không HQ-7 Trung Quốc. Ảnh: en.missilery.info

Thông số kỹ thuật và động lực học quả đạn

Quả đạn tên lửa HQ-7 có thiết kế khí động học tối ưu với chiều dài 3 mét, đường kính thân 0.76 mét và trọng lượng cất cánh khoảng 84.5 kilôgam.

Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, cung cấp gia tốc cực lớn giúp đạn đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 2.3 đến Mach 2.6.

Tầm bắn hiệu quả của phiên bản cơ sở HQ-7 đạt 12 km, trong khi biến thể FM-90 mở rộng phạm vi tiêu diệt lên 15 km. Độ cao tác chiến biến thiên từ 15 mét đến 6.000 mét, bao trọn vẹn dải bay tầm cực thấp của trực thăng vũ trang, máy bay cường kích, tên lửa diệt hạm và tên lửa hành trình.

Đầu đạn nổ phá mảnh nặng 15 kilôgam tích hợp ngòi nổ vô tuyến tiệm cận và va chạm, tạo ra bán kính sát thương rộng để đảm bảo khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ phát bắn đầu tiên.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cơ động, mọi thời tiết HQ-7 (Hồng Kỳ 7, mã xuất khẩu - FM-90) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp và cực thấp. Ảnh: en.missilery.info

Khả năng tác chiến mạng và triển khai thực địa

Một tiểu đoàn phòng không HQ-7 chuẩn gồm một xe chỉ huy trang bị radar tìm kiếm mục tiêu và 3-4 xe chiến đấu mang bệ phóng tên lửa.

Nhờ tích hợp máy tính xử lý tín hiệu số quy mô lớn và hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực, xe chỉ huy có thể phân chia mục tiêu theo mức độ đe dọa và truyền tọa độ chính xác tới từng xe phóng.

Thời gian phản ứng từ khi phát hiện mục tiêu đến khi phóng đạn chỉ mất khoảng 6,5 giây. Sau khi bắn hết 4-8 quả đạn trên bệ, xe cẩu chuyên dụng có thể nạp lại toàn bộ cơ số đạn trong thời gian chỉ khoảng hai phút.

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tính cơ động, radar hiện đại và tốc độ đánh chặn cao, HQ-7 cùng biến thể thương mại FM-90 tiếp tục giữ vai trò là mắt xích phòng thủ tầm thấp quan trọng trong học thuyết tác chiến hiện đại.

(Theo missiledefenseadvocacy.org, en.missilery.info)