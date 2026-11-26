Trong bối cảnh chiến trường hiện đại tràn ngập UAV cảm tử và đe dọa trên không ngày càng phức tạp, việc trang bị radar mảng pha chủ động RZ-001 Rezets (còn gọi B006 hoặc V006) do JSC Zaslon phát triển đang được xem là bước nâng cấp then chốt giúp trực thăng trinh sát-tấn công Ka-52M mở rộng đáng kể khả năng tác chiến.

Hệ thống radar nhỏ gọn gắn mũi này không chỉ khắc phục hạn chế của radar cơ học cũ mà còn mở ra tiềm năng đối không thực thụ, từ chống máy bay không người lái đến hỗ trợ đánh chặn tên lửa hành trình.

Trực thăng quân sự Ka-52 Alligator của Nga. Ảnh: united24media

Công nghệ và thông số kỹ thuật cốt lõi của radar RZ-001 Rezets trên trực thăng Ka-52M

Radar RZ-001 Rezets được thiết kế dưới dạng anten mảng pha quét điện tử chủ động cố định kích thước khoảng 900x300mm, tích hợp ít nhất 640 mô-đun thu phát hoạt động ở băng tần X/Ku. Khác biệt căn bản so với radar Arbalet-52 thế hệ trước nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn cơ cấu quét cơ học.

Nhờ đó, hệ thống đạt tốc độ quét cao hơn, khả năng chống nhiễu tốt hơn và thông lượng xử lý mục tiêu lớn hơn đáng kể, đồng thời giảm trọng lượng xuống còn khoảng 130kg với công suất xung đỉnh 1,8 kW. Radar hoạt động đa chế độ, bao gồm khẩu độ tổng hợp để quan sát mặt đất và chế độ không đối không.

Theo dữ liệu từ nhà sản xuất và các báo cáo kỹ thuật, ở chế độ SAR nó radar thể phát hiện nhóm xe tăng ở khoảng cách lên tới 40-45km; mục tiêu kiểu máy bay chiến đấu được phát hiện ở 50-70km; còn các UAV cảm tử nhỏ như FP-1 chỉ ở mức 17-20km.

Hệ thống được đánh giá bổ trợ hiệu quả cho tổ hợp quang điện tử GOES-451M, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, khói bụi dày đặc trên chiến trường khi kênh quang học bị hạn chế nghiêm trọng.

Ngoài ra, radar cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu chính xác cho đạn pháo 30mm mang ngòi nổ lập trình từ xa, tên lửa Vikhr-1 với ngòi nổ cảm ứng không tiếp xúc, cũng như hỗ trợ chỉ định cho tên lửa S-8VT - phiên bản rocket có khả năng dẫn đường tương tự dòng APKWS của phương Tây.

Điểm đáng chú ý nhất là khả năng thích ứng phần mềm và phần cứng để dẫn đường tên lửa không đối không R-77-1, với tầm hiệu quả ước tính 50-70km ở độ cao thấp và lên tới 90km ở độ cao trung bình, mở ra khả năng đối phó với tên lửa hành trình và trong một số tình huống là máy bay chiến thuật của đối phương.

Trực thăng Ka-52M mới của Nga được trang bị các cảm biến ngắm bắn mới. Ảnh: janes.com

Ưu điểm, hạn chế và ý nghĩa chiến thuật trên chiến trường hiện đại

Ưu điểm lớn nhất của RZ-001 nằm ở sự linh hoạt đa nhiệm. Khả năng quét điện tử nhanh kết hợp độ phân giải cao giúp trực thăng Ka-52M phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu nhỏ, tốc độ thấp như UAV cảm tử trong môi trường nhiễu loạn, đồng thời duy trì khả năng quan sát mặt đất tốt hơn radar cũ.

Việc tích hợp với các loại đạn và tên lửa hiện có giúp tận dụng tối đa kho vũ khí sẵn có mà không cần thay đổi lớn về cấu hình vũ khí.

Tiềm năng dẫn đường R-77-1 nếu được hiện thực hóa đầy đủ sẽ biến trực thăng tấn công Ka-52M từ nền tảng chủ yếu không đối đất thành một hệ thống có khả năng tự vệ và tấn công trên không ở mức độ nhất định, nâng cao khả năng sống sót khi hoạt động gần khu vực có đe dọa từ máy bay chiến đấu hoặc tên lửa hành trình.

So với radar Longbow trên trực thăng AH-64D, một số đánh giá cho rằng Rezets mang lại lợi thế về phạm vi phát hiện mục tiêu trên không và khả năng chống nhiễu nhờ kiến trúc AESA hiện đại hơn.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại những hạn chế cần nhìn nhận khách quan. Công suất và kích thước anten bị giới hạn bởi không gian mũi của trực thăng nên tầm phát hiện đối với mục tiêu nhỏ vẫn khiêm tốn hơn nhiều so với radar máy bay chiến đấu chuyên dụng.

Việc tích hợp đầy đủ tên lửa R-77-1 vẫn ở giai đoạn đề xuất và thích ứng, chưa có bằng chứng công khai về việc triển khai quy mô lớn hay hiệu quả thực chiến đã được kiểm chứng.

Quá trình sản xuất radar trước đây từng gặp khó khăn liên quan đến linh kiện, cho thấy rủi ro về chuỗi cung ứng và tiến độ trang bị đồng bộ cho toàn bộ phi đội trực thăng Ka-52M.

Ngoài ra, việc phụ thuộc vào kênh radar để dẫn đường một số loại vũ khí có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp đối kháng điện tử tiên tiến của đối phương.

Về tổng thể, radar RZ-001 Rezets đại diện cho bước tiến thực chất giúp trực thăng tấn công Ka-52M thích nghi tốt hơn với môi trường tác chiến hiện đại giàu UAV và đe dọa trên không, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện tích hợp vũ khí và khả năng sản xuất ổn định trong thời gian tới.

(Theo janes.com, eadaily.com, frontierindia.com, adepti-academy.nl)