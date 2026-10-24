Sức mạnh 'Ba Nhất' giữ bình yên địa bàn Duy Xuyên

Bám cơ sở, kiên quyết làm sạch địa bàn

Trung tá Trần Phạm Quang Duy, Trưởng Công an xã Duy Xuyên, chia sẻ giữa vùng đất Duy Xuyên đang vươn mình phát triển, áp lực về ANTT là không nhỏ, nhưng tập thể Công an xã đã chứng minh được bản lĩnh thép và trái tim đầy nhân ái của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Công an xã Duy Xuyên tổ chức ra quân, thể hiện quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lực lượng Công an xã Duy Xuyên tổ chức test ma túy ngẫu nhiên cho người lao động trên địa bàn.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã Duy Xuyên đã bám sát địa bàn cơ sở, kiên quyết tấn công tội phạm, quyết tâm làm sạch tệ nạn ma túy và lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Ba Nhất” bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.

Theo thống kê của Công an xã, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn xã Duy Xuyên ghi nhận 8 vụ với 26 đối tượng, bao gồm các hành vi đánh bạc trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp và vi phạm pháp luật khác.

Đặc biệt, trên lĩnh vực ma túy, hướng tới mục tiêu “xã không ma túy” vào năm 2027, lực lượng Công an xã Duy Xuyên đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phát hiện 5 vụ với 17 đối tượng liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đưa 2 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và 12 đối tượng cai nghiện tự nguyện.

Với quyết tâm làm sạch địa bàn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhân dân, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy (từ 5/8-20/9), Công an xã Duy Xuyên đã ra quân quyết liệt, tổng rà soát trọng điểm; tiến hành xét nghiệm chất ma túy gần 600 trường hợp, phát hiện 16 trường hợp dương tính (trong đó có 14 người sử dụng mới), lập hồ sơ quản lý 7 đối tượng và xử lý 3 vụ với 7 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngoài ra, Công an xã Duy Xuyên còn phối hợp với Trạm truyền thanh xã xây dựng tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp, cháy nổ và trật tự, an toàn giao thông qua mô hình “Tiếng loa an ninh” với tần suất 7 lần/tuần.

Các tổ nghiệp vụ Công an xã Duy Xuyên ký giao ước thi đua triển khai phong trào “Ba Nhất”.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an xã Duy Xuyên còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội lập hồ sơ giải ngân cho 2 trường hợp vay vốn theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg nhằm tạo sinh kế, giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Thế trận lòng dân và những mô hình tự quản thiết thực

Theo Trung tá Trần Phạm Quang Duy, nhận thức việc giữ vững ANTT là vì nhân dân nên phải biết dựa vào dân, do đó thời gian qua Công an xã Duy Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với gần 200 lượt phát thanh lưu động, tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy thu hút hàng ngàn học sinh, đoàn viên và người dân tham gia tại các thôn Chiêm Sơn, Chiêm Sơn Đông, Trung Đông, Phú Bông và các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Duy Xuyên thăm hỏi, động viên lực lượng Công an xã.

Cán bộ Công an xã Duy Xuyên thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Bên cạnh đó, 4 mô hình tự quản về ANTT tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả cao, tiêu biểu như mô hình “1+5” (1 người tái hòa nhập cộng đồng có 5 tổ chức giúp đỡ), “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh” và “Dân vận khéo”.

Đáng chú ý, mô hình “6 không” tại thôn Chiêm Sơn (không tội phạm, không ma túy, không cờ bạc, không rác thải ô nhiễm, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và an toàn giao thông) đang phát huy hiệu quả tích cực. Công an xã Duy Xuyên đang lên kế hoạch nghiên cứu, nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại trên địa bàn xã.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên còn để lại những dấu ấn xúc động thông qua các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Đơn vị đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu - Em nuôi của Đoàn”, nhận đỡ đầu em Trần Quốc Thắng (SN 2014, trú thôn Chiêm Sơn Đông) có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại, với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm đến khi em tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã Duy Xuyên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. Điển hình như thực hiện chương trình bát cháo tình thương, nấu hơn 350 suất cháo phát cho bệnh nhân tại Bệnh viện khu vực Duy Xuyên; tham gia tổ chức chương trình Trung thu tại thôn Ông Nét, xã Trà Đốc, nấu 500 suất ăn, trao 150 phần quà Trung thu, 150 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn và 20 xe đạp cho trẻ em vùng cao, tổng kinh phí xã hội hóa 40 triệu đồng; thăm tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Đặc biệt, vào tối 14/7 vừa qua, 14/7/2026, chị Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2002, thường trú xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú xã Duy Xuyên) khi điều khiển xe mô tô trên địa bàn xã Duy Xuyên đã tự tông vào gốc cây, tử vong tại chỗ.

Qua nắm tình hình, Công an xã Duy Xuyên biết được chị Ly là mẹ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình ra xã Duy Xuyên thuê trọ để mưu sinh và nuôi hai con nhỏ, gồm một cháu 7 tuổi và một cháu 3 tuổi.

Phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, truyền thống “tương thân, tương ái”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên đã phát động, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng các mạnh thường quân. Qua đó, đã vận động được 10,4 triệu đồng để hỗ trợ đưa thi thể chị Ly về quê ngay trong đêm và góp phần lo hậu sự cho chị.

Công an xã Duy Xuyên đến nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người già yếu, khó khăn trong đi lại.

Hội viên phụ nữ Công an xã Duy Xuyên trao quà tặng học sinh trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” (trái) và trao 10,4 triệu đồng cho người thân chị Nguyễn Thị Cẩm Ly bị tử vong do tai nạn giao thông.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng Công an xã đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn gần gũi, tận tâm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Đánh giá về các mặt công tác của Công an xã Duy Xuyên thời gian qua, Trung tá Trần Phạm Quang Duy nhấn mạnh: “Toàn bộ những kết quả toàn diện mà chúng tôi đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho việc quán triệt và triển khai nghiêm túc phong trào thi đua “Ba Nhất” do Bộ Công an phát động. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã đã lồng ghép chặt chẽ các tiêu chí thi đua vào mọi mặt công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng. Nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt; tinh thần chủ động, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì nhân dân phục vụ ngày càng được nâng lên rõ rệt”.

Xã Duy Xuyên (Đà Nẵng) được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Duy Trung, Duy Trinh, Duy Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây. Xã Duy Xuyên có diện tích tự nhiên gần 126km2, dân số hơn 32.000 người.