Không dừng ở hoạt động tuyển dụng trực tiếp, các chương trình ngày càng mở rộng sang tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường, kết nối đào tạo và hỗ trợ người lao động tiếp cận các chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo số liệu công bố của Bộ Tài chính, quý III/2026, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 11,2% tổng số thanh niên trong nhóm tuổi này. Con số tăng 195.100 người so với quý trước. Năm 2025, nhóm thanh niên này có khoảng 1,39 triệu người, chiếm 10,5%, cao hơn năm 2024 là 30.900 người.

Thực tế, một bộ phận thanh niên gặp khó khăn khi chuyển tiếp từ nhà trường sang thị trường lao động, chưa xác định được công việc phù hợp hoặc chưa có điều kiện tiếp tục học nghề. Vì vậy, việc đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động, giúp họ tiếp cận nhà tuyển dụng và định hướng kỹ năng cần thiết đang trở thành yêu cầu quan trọng trong phát triển thị trường lao động.

Mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm

Khoảng hơn 1.000 người lao động, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Mao Điền và các khu vực lân cận đã đến tìm kiếm thông tin và cơ hội việc làm tại ngày hội. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ngày hội việc làm “Kết nối việc làm - Chuyển đổi số công nghiệp - Hướng tới sản xuất xanh” ở xã Mao Điền (Hải Phòng) được tổ chức mới đây đã thu hút 45 doanh nghiệp và một trường cao đẳng tham gia. Các đơn vị mang đến 192 vị trí tuyển dụng với tổng cộng 5.298 việc làm trống, tập trung vào những ngành nghề như điện, điện tử, dệt may, giày da, cơ khí, xây dựng. Trong số doanh nghiệp tham gia có 22 doanh nghiệp FDI và 23 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khoảng 1.000 lao động địa phương và các khu vực lân cận đã đến tìm hiểu thông tin, tiếp cận nhà tuyển dụng.

Điểm đáng chú ý là người lao động không chỉ được tìm hiểu vị trí tuyển dụng mà còn được tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hướng dẫn tạo tài khoản, cập nhật thông tin trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Theo ông Tăng Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng, sự phát triển của thành phố kéo theo nhu cầu lao động tăng cao, song cũng đặt ra thách thức về thiếu hụt nhân lực có kỹ năng, nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Trung tâm đang đổi mới phương thức tổ chức các phiên giao dịch, ngày hội việc làm, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng tại ngày hội cũng phản ánh rõ yêu cầu về chất lượng nhân lực. Bà Trần Thị Lan Hương, Giám đốc hành chính nhân sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAID Hải Dương, cho biết doanh nghiệp cần tuyển lao động có chuyên môn về điều khiển, PLC, tạo hạt, cơ khí, cơ điện. Đây là những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, người lao động phải được đào tạo về tự động hóa và có thể đạt mức thu nhập đến 30 triệu đồng/tháng.

Ở góc độ người tìm việc, anh Nguyễn Quý Duy, cựu sinh viên chuyên ngành điện tử, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, cho biết ngày hội giúp anh có thêm thông tin, cơ hội việc làm và nhận diện rõ hơn yêu cầu của thị trường. Theo anh, người lao động cần tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, trong đó có kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI), để thích ứng với xu hướng mới.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội việc làm tổ chức ngày 15/11 ở phường Phú Mỹ giới thiệu hơn 6.500 cơ hội việc làm, phục vụ nhu cầu bổ sung nhân lực cho cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm của doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Có 50 đơn vị tuyển dụng tham gia, với các ngành nghề thuộc lĩnh vực cơ khí - chế tạo, sản xuất công nghiệp, cảng biển - logistics, dịch vụ - thương mại, du lịch - khách sạn và năng lượng.

Bên cạnh việc làm trong nước, người lao động còn được tiếp cận thông tin tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Pháp, Hy Lạp.

Chương trình dành sự ưu tiên hỗ trợ người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người chưa có việc làm ổn định, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và các nhóm lao động đặc thù. Đáng chú ý, đại diện 11 trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố cùng tham gia chia sẻ dữ liệu, mở rộng kết nối việc làm liên vùng. Cách làm này góp phần giúp thông tin tuyển dụng vượt ra ngoài phạm vi một địa phương, tạo thêm lựa chọn cho người lao động và nguồn ứng viên cho doanh nghiệp.

Gắn kết tuyển dụng với đào tạo nghề

Sinh viên trường Cao đẳng Đồng Tháp tìm hiểu thông tin việc làm tại ngày hội, sáng 12/11/2026. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Không chỉ hướng đến những người đang tìm việc, ngày hội việc làm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp tiếp xúc sớm với doanh nghiệp, xác định yêu cầu nghề nghiệp và chủ động chuẩn bị hành trang tham gia thị trường lao động.

Ngày hội việc làm lần thứ III năm 2026 tại Trường Cao đẳng Đồng Tháp thu hút hơn 700 học sinh, sinh viên, cựu sinh viên; hơn 24 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp và trên 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gián tiếp thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Trong số người tham gia có hơn 600 học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, đang có nhu cầu tìm hiểu và lựa chọn việc làm.

Theo Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Tháp, đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng tại ngày hội là cơ sở để nhà trường rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động kết nối được thể hiện qua kết quả giải quyết việc làm tại địa phương. Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Đồng Tháp tổ chức 120 phiên giao dịch, ngày hội việc làm, thu hút 290 lượt doanh nghiệp và trên 27.000 người tham gia. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 46.130 lao động, đạt 92,3% kế hoạch; gần 2.060 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 85,8% kế hoạch.

Tại Lào Cai, việc đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo được thể hiện qua mô hình “học kỳ doanh nghiệp” của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Với chương trình đào tạo nghề công nghệ ô tô, người học dành 30% thời lượng cho lý thuyết và 70% cho thực hành, được tiếp cận thiết bị, công nghệ và môi trường làm việc thực tế.

Năm học 2025-2026, nhà trường tổ chức cho gần 1.200 sinh viên thuộc 53 lớp thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, nhờ liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng, khoảng 60-70% học viên các ngành công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ khí, công nghệ thông tin có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, với mức thu nhập từ 8 triệu đồng/tháng trở lên.

Cách làm này giúp người học sớm tiếp xúc với yêu cầu công việc, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia định hướng kỹ năng và lựa chọn nhân lực phù hợp. Thay vì đợi đến khi tốt nghiệp mới tìm kiếm việc làm, sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, thể hiện năng lực và tiếp cận nhà tuyển dụng ngay trong quá trình học.

Một hình thức kết nối khác được triển khai tại Vĩnh Long là tổ chức ngày hội đồng thời theo phương thức trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện ngày 1/11 thu hút hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cùng hơn 1.800 học sinh, sinh viên và người lao động. Thông qua hoạt động tư vấn, đối thoại và khảo sát, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh nắm bắt nhu cầu tìm việc của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để tham mưu kế hoạch đào tạo, giới thiệu việc làm sát thực tế.

Tăng cường kết nối, hỗ trợ thanh niên tìm việc

Thực tế từ các địa phương cho thấy, ngày hội việc làm đang trở thành một kênh hỗ trợ thiết thực để người lao động tiếp cận doanh nghiệp, còn nhà tuyển dụng có điều kiện tìm kiếm nhân lực phù hợp. Tuy nhiên, nhu cầu lao động giữa các ngành nghề, địa bàn và trình độ chuyên môn không đồng nhất. Trong khi một số doanh nghiệp cần tuyển số lượng lớn lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều vị trí kỹ thuật lại đòi hỏi trình độ chuyên môn và kỹ năng cao. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng kết nối, bảo đảm thông tin tuyển dụng đến đúng đối tượng và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.

Ngày 13/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 11636/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho thanh niên. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phát triển kỹ năng nghề, đào tạo lại, hỗ trợ học sinh, sinh viên, thanh niên tìm việc làm; vận hành hiệu quả Sàn giao dịch việc làm quốc gia, thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội và chủ động điều tiết, cân đối cung - cầu lao động.

Để những kết nối tại ngày hội chuyển thành việc làm ổn định, thông tin tuyển dụng cần được cập nhật thường xuyên, hoạt động tư vấn phải gắn với nhu cầu thực tế và đào tạo nghề cần theo sát yêu cầu của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để người lao động, nhất là thanh niên mới tốt nghiệp hoặc đang gặp khó khăn khi gia nhập thị trường lao động, có thêm cơ hội lựa chọn nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình làm việc.