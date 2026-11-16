Sức lan tỏa từ không gian trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Công an Hà Nội

Không gian trưng bày thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và khách tham quan quốc tế

Đoàn cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội tham quan và tìm hiểu các pano trưng bày trực quan về chủ trương, nghị quyết của Đảng

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội nghe thuyết minh về các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW tại khu vực trưng bày ngoài trời

Không gian trưng bày chuyên đề là hoạt động thiết thực đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ

Không chỉ giới thiệu những tư liệu ảnh, tranh cổ động, sự kiện và nhân vật tiêu biểu, không gian trưng bày còn tái hiện sinh động những chiến công, dấu ấn và hoạt động thực tiễn của lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Triển lãm được bố trí thành 3 phần nội dung, gồm: “Tầm nhìn chiến lược”, “Lực lượng Công an nhân dân, Công an Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 22” và “An ninh trong kỷ nguyên số”

Mỗi hình ảnh, tư liệu là một lát cắt trực quan, giúp những nội dung mang tính lý luận, chính trị trở nên gần gũi, dễ hiểu và gắn bó hơn với thực tiễn công tác

Cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội theo dõi các bảng trưng bày trực quan, biểu đạt sinh động nội dung Nghị quyết từ nhận thức đến hành động

Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị tham quan không gian trưng bày, trao đổi về công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết

Các cán bộ, chiến sĩ, người lao động Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô tại không gian trưng bày

Thông qua những tư liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử, cán bộ, chiến sĩ được ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân

Du khách quốc tế chăm chú lắng nghe cán bộ thuyết minh giới thiệu về những hình ảnh, tư liệu quý giá ghi lại tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an Thủ đô