Sức lan toả từ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật dành cho tuổi trẻ Cà Mau

Chiều 10/11, Tỉnh đoàn phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi. Đây là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Cà Mau hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn; Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải (bên

trái) và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao giải “Tập thể xuất sắc” cho Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai).

Diễn ra từ ngày 10-24/10/2026, cuộc thi ứng dụng hiệu quả nền tảng công nghệ thông tin, hình thức thi trực tuyến linh hoạt. Sau 2 tuần phát động, Ban tổ chức ghi nhận hơn 55.400 lượt dự thi.

Nội dung bộ câu hỏi bám sát các quy định pháp luật gắn liền với đời sống thanh thiếu niên như: Luật Thanh niên, Luật An ninh mạng, chuyển đổi số, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Phòng, chống ma tuý, các quy định về vphòng, chống bạo lực học đường..., giúp thí sinh tiếp cận kiến thức tự nhiên, dễ nhớ và áp dụng vào thực tế.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong (bên trái) và Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài trao giải Nhất cho em Nguyễn Thị Y Nguyên (lớp 12T4, Trường THPT Giá Rai).

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai) giành giải “Tập thể xuất sắc” với gần 25.000 lượt học sinh tham gia; em Nguyễn Thị Y Nguyên, học sinh lớp 12T4 của trường, đoạt giải Nhất tại cuộc thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Ngọc (bên trái) và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trang Anh Thư trao các giải Nhì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Trần Đăng Khoa trao giải Ba cho các thí sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Ngô Diễm Phúc (bên phải) và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiêu Việt Tiên trao các giải Khuyến khích.

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2026" là sự đổi mới về phương thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong kỷ nguyên số. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật trong thế hệ trẻ.

Ban tổ chức và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2026".