Sức khỏe răng miệng - dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ ở người cao tuổi

Các nhà khoa học cho biết mất răng có thể làm tăng nguy cơ bị sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi, bên cạnh các yếu tố như sự cô lập xã hội và bệnh trầm cảm.

Nghiên cứu mới nhất, do giáo sư Kenji Takeuchi tại Đại học Tohoku dẫn đầu, góp phần bổ sung thêm hiểu biết rằng sức khỏe răng miệng kém có thể là nguyên nhân gây sa sút trí tuệ lớn hơn so với các đánh giá trước đây.

Khám răng định kỳ để giữ gìn sức khỏe răng miệng. (Nguồn: Pexels)

Khi chứng sa sút trí tuệ gia tăng trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy mối liên hệ giữa mất răng và việc phát triển bệnh lý thần kinh này.

Theo kết quả nghiên cứu, nguy cơ sa sút trí tuệ tăng lên ở người lớn tuổi có số răng ít hơn 20. Và mối liên hệ giữa việc mất răng với tình trạng suy giảm trí nhớ cao hơn ở nam giới.

Nghiên cứu đã đánh giá dữ liệu sức khỏe của hơn 47.000 người lớn tuổi ở Nhật Bản, với độ tuổi trung bình là 73. Các nhà khoa học ước tính mất răng chiếm hơn 7% các trường hợp, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe răng miệng tốt ở người già.

Ngoài ra, mất răng là nguyên nhân gây ra tỷ lệ sa sút trí tuệ cao hơn so với các yếu tố nguy cơ khác như ít vận động, hút thuốc hoặc trình độ học vấn thấp.

Các nhà khoa học nghi ngờ mất răng gây sa sút trí tuệ theo nhiều cách. Trước hết, ít răng có thể dẫn đến tình trạng dinh dưỡng kém, vốn liên quan đến suy giảm nhận thức.

Mất răng cũng phản ánh tình trạng viêm nhiễm răng miệng kéo dài, có khả năng dẫn đến viêm nhiễm toàn thân và suy giảm nhận thức sau đó.

Các nhà nghiên cứu hy vọng việc duy trì sức khỏe răng miệng sẽ được đưa vào các hướng dẫn và biện pháp y tế công cộng như là chiến lược quan trọng để phòng ngừa sa sút trí tuệ.

Một số phương pháp hiệu quả góp phần phòng ngừa sa sút trí tuệ gồm: chăm sóc bản thân đúng cách, khám răng định kỳ, kiểm soát việc hút thuốc, đảm bảo cung cấp fluoride tối ưu thông qua kem đánh răng và nước uống, và giảm tiêu thụ đường.

Mặt khác, “việc tăng cường khả năng tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng thiết yếu, đặc biệt là ở những nơi còn hạn chế nguồn lực như các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, sẽ rất quan trọng”, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

(theo The Independent)