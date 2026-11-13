Sức khỏe nạn nhân trong vụ sập dãy nhà ở TP.HCM

Liên quan vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP.HCM), Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị thương, trong đó một trường hợp nghi tổn thương nội sọ được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi nhận được điều động của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, một xe cấp cứu cùng một bác sĩ và một điều dưỡng được điều động đến hiện trường để phối hợp sơ cứu, cấp cứu các nạn nhân.

Bệnh viện cũng hỗ trợ chuyển 2 trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một bệnh nhân đa chấn thương và một người bị chấn thương vùng chân.

Hiện trường vụ sập nhà ở TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, các bệnh nhân được tiếp nhận gồm: bà H.T.S. (56 tuổi), được theo dõi tổn thương nội sọ và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Ba trường hợp còn lại gồm: bệnh nhân C.N.Q. (15 tuổi) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương; bà T.T.H. (45 tuổi) bị xây xát vùng mặt, tay chân, sưng nề vùng trán, được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang; ông T.V.P. (39 tuổi) bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương.

Sau khi thăm khám và xử lý vết thương, sức khỏe của 3 bệnh nhân này ổn định, được xuất viện trong ngày.

Đối với bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, thông tin ban đầu cho biết người bệnh tỉnh táo, có thể gọi hỏi và thực hiện y lệnh. Bệnh nhân đang được chụp phim để khảo sát, đánh giá các tổn thương.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cho biết, đội cấp cứu của đơn vị vẫn túc trực tại hiện trường để hỗ trợ công tác cấp cứu người bị nạn cho đến khi kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ.