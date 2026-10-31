Sức khỏe là nền tảng để tình yêu bền vững, hôn nhân dài lâu

Khoảnh khắc dễ thương của gia đình anh Nguyễn Quốc Thiện và chị Nguyễn Thị Thúy Nga tại chương trình

Nền tảng vững chắc cho những tổ ấm tương lai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững. Công tác dân số hiện nay đã chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển, chú trọng đồng bộ quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số.

Ông Nguyễn Tăng Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - phát biểu tại Hội nghị

Một trong những nội dung cốt lõi của việc nâng cao chất lượng dân số là chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân. Thông qua khám sức khỏe trước khi kết hôn, mỗi người có thể chủ động lựa chọn biện pháp chăm sóc, điều trị hoặc dự phòng phù hợp, chuẩn bị tốt cho việc mang thai, sinh con an toàn và nuôi dưỡng thế hệ tương lai khỏe mạnh. Hoạt động này không nhằm tạo áp lực hay rào cản đối với quyết định kết hôn của các bạn trẻ, mà là hành động chủ động vì sức khỏe, thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và trách nhiệm đối với bản thân, người bạn đời và con cái.

Các đại biểu cùng 203 cặp đôi tham gia chương trình

Phát biểu tại chương trình, ThS. Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Thành phố, cho biết, dân số TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính đạt 14.002.598 người; tuổi thọ trung bình đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức bình quân cả nước (74,7 tuổi). Tuy nhiên, mức sinh của Thành phố đang rất thấp, chỉ 1,51 con/phụ nữ - thấp hơn mức sinh thay thế (2,1) và mức bình quân chung cả nước (1,91); tỷ số giới tính khi sinh trong 3 tháng đầu năm 2026 là 107 bé trai/100 bé gái. Những con số này ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương thức truyền thông để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ.

Theo báo cáo tại hội nghị, chương trình tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn miễn phí năm 2026 đã tiếp cận và hỗ trợ thành công cho 203 cặp đôi. Qua đó, giúp các bạn trẻ phát hiện sớm các nguy cơ, bệnh lý di truyền để dự phòng, điều trị hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm của thế hệ trẻ trước thềm hôn nhân.

Bạn Đỗ Nam Hoàng và Dương Thị Thanh Tâm, đại diện cho 203 cặp đôi, chia sẻ tại chương trình

Đại diện cho hơn 200 cặp đôi tham dự chương trình, bạn Đỗ Nam Hoàng chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ rằng tình yêu, sự tin tưởng và trách nhiệm là đủ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhưng khi tham gia chương trình và được các bác sĩ tư vấn, chúng tôi hiểu rằng sức khỏe chính là nền tảng để tình yêu bền vững, hôn nhân dài lâu và thế hệ tương lai khỏe mạnh. Từ trải nghiệm thực tế này, tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ một thông điệp chân thành: Hãy chủ động tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn - vì sức khỏe, vì tình yêu và hạnh phúc của chính mình".

Tại buổi lễ, 10 cặp đôi đại diện đã vinh dự nhận giấy chứng nhận và những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành.

Tôn vinh những khoảnh khắc gia đình "vẹn tròn hạnh phúc"

Bên cạnh mảng y tế tiền hôn nhân, không gian hội nghị còn ngập tràn cảm xúc với lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc" lần thứ 3 năm 2026. Trải qua các vòng sơ khảo, chung khảo và bình chọn trực tuyến với sự hưởng ứng của 1.274 gia đình, Ban Giám khảo đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh.

Gia đình anh Nguyễn Quốc Thiện và chị Nguyễn Thị Thúy Nga đạt giải nhất cuộc thi ảnh “Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc”

Mỗi bức ảnh tham gia là một câu chuyện bình dị nhưng đong đầy tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm giữa các thành viên. Các giải thưởng thuộc hạng mục Bình chọn Online và Ban Giám khảo bình chọn đã được trao tận tay các gia đình tiêu biểu, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các gia đình được trao giải Cuộc thi ảnh “Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc” lần thứ 3 năm 2026

Trang bị "chìa khóa vàng" giữ lửa yêu thương Khép lại chuỗi hoạt động phong phú của hội nghị, các đại biểu và các cặp đôi trẻ bước vào chuyên đề tập huấn mang tên "Nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình" do Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trực tiếp hướng dẫn. Chuyên đề mang đến những góc nhìn thực tế, trang bị các kỹ năng mềm thiết yếu từ quản lý tài chính, phân công trách nhiệm, kiểm soát cảm xúc cho đến phương pháp nuôi dạy con cái, giúp các bạn trẻ tự tin vượt qua những thử thách trong đời sống vợ chồng. Sự thành công của chương trình là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa ngành y tế, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội tại TPHCM, hướng tới mục tiêu xây dựng những gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và góp phần phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.