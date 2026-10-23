Sức khỏe của 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo đều có chuyển biến tích cực

Trường hợp nguy kịch nhất người đàn ông 50 tuổi vẫn đang được hỗ trợ bằng các kỹ thuật cao như oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhưng tình trạng lâm sàng đã cải thiện.

Trường hợp nguy kịch nhất người đàn ông 50 tuổi vẫn đang được hỗ trợ bằng các kỹ thuật cao như oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhưng tình trạng lâm sàng đã cải thiện.

Sáu bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều đã cai được các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hiện tự thở khí phòng và có sức khỏe ổn định.

Hai bệnh nhi 4 và 6 tuổi, tại Trung tâm Nhi khoa, từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp, nay đã cai oxy, toàn trạng ổn định.

Bốn người lớn điều trị tại Trung tâm Chống độc, gồm hai vợ chồng sống gần khu vực xảy ra sự cố, một nam người bệnh 37 tuổi bị tổn thương giác mạc, hô hấp và một nam người bệnh 34 tuổi bị tổn thương hô hấp, phổi, cũng đang hồi phục tốt.

Thăm khám cho bệnh nhân.

Đáng chú ý, bệnh nhân 37 tuổi, một trong 2 người bệnh nặng nhất chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, tổn thương hô hấp nghiêm trọng, kèm bỏng kết giác mạc mắt, hiện đã cai máy thở và được chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Mặc dù sức khỏe đã cải thiện, những người bệnh này vẫn được theo dõi sát nhằm phát hiện kịp thời những biến chứng có thể xuất hiện muộn sau ngộ độc clo.

Dự kiến, nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, 6/7 người bệnh sẽ có thể được xuất viện trong thời gian tới.