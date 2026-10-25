Sức khỏe 7 nạn nhân vụ ngộ độc khí clo tại Hà Nội chuyển biến tích cực

Dự kiến, nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, 6/7 người bệnh có thể xuất viện trong thời gian tới.

Cụ thể, trường hợp nam người bệnh nguy kịch nhất 50 tuổi, đã có những tín hiệu hồi phục bước đầu sau 4 ngày hồi sức chuyên sâu.

PGS.TS.Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm chuyển đến Trung tâm, người bệnh trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp và suy đa phủ tạng, tiên lượng rất nặng.

Trước tình trạng nguy kịch, Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo hội chẩn toàn viện để đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho người bệnh. Kỹ thuật cao oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ chức năng trao đổi khí của phổi, kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực đã được hội đồng chọn lựa.

Đến nay, các chỉ số lâm sàng bước đầu cải thiện, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần duy trì VV-ECMO và tiếp tục được hồi sức, theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Hồi sức tích cực

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trong khi đó, 6 bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều đã cai được các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hiện tự thở khí phòng và có sức khỏe ổn định.

Tại Trung tâm Nhi khoa, hai bệnh nhi 4 và 6 tuổi, từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp, nay đã cai oxy, toàn trạng ổn định

Bốn người bệnh điều trị tại Trung tâm Chống độc, gồm hai vợ chồng sống gần khu vực xảy ra sự cố, một nam người bệnh 37 tuổi bị tổn thương giác mạc, hô hấp và một nam người bệnh 34 tuổi bị tổn thương phổi, cũng đang hồi phục tốt

Đáng chú ý, bệnh nhân 37 tuổi từng bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng, kèm bỏng kết giác mạc mắt, hiện đã cai máy thở và được chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Mặc dù sức khỏe đã cải thiện, các bệnh nhân vẫn được theo dõi sát nhằm phát hiện kịp thời những biến chứng có thể xuất hiện muộn sau ngộ độc khí clo.

Trước đó, ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong đó, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Các trường hợp nghi ngộ độc khí clo có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và các triệu chứng kích ứng đường hô hấp. Một số người bệnh có biểu hiện suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.