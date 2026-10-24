Sức khỏe 7 nạn nhân ngộ độc khí clo tại Hà Nội chuyển biến tích cực

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của cả 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo xảy ra tại xã Thượng Phúc ngày 19/10 đều ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Đáng chú ý, nam bệnh nhân 50 tuổi, trường hợp nguy kịch nhất trong vụ việc, đã có những dấu hiệu hồi phục bước đầu sau quá trình hồi sức chuyên sâu.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm chuyển đến Trung tâm, người bệnh trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp và suy đa phủ tạng, tiên lượng rất nặng.

Trước tình trạng nguy kịch, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện để lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ chức năng trao đổi khí của phổi, kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực.

Sau 4 ngày điều trị, các chỉ số lâm sàng của người bệnh bước đầu cải thiện, huyết áp đã ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải duy trì VV-ECMO và tiếp tục được theo dõi, hồi sức chặt chẽ tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Trong khi đó, 6 bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều đã cai được các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hiện có thể tự thở khí phòng và sức khỏe ổn định.

Tại Trung tâm Nhi khoa, hai bệnh nhi 4 tuổi và 6 tuổi, từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp, nay đã cai oxy và toàn trạng ổn định.

Bốn bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, gồm hai vợ chồng sống gần khu vực xảy ra sự cố, một nam bệnh nhân 37 tuổi bị tổn thương mắt và đường hô hấp, cùng một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi, cũng đang hồi phục tốt.

Trong đó, bệnh nhân 37 tuổi từng bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng, kèm bỏng kết mạc và giác mạc. Đến nay, người bệnh đã cai được máy thở và được chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Mặc dù sức khỏe đã cải thiện, các bệnh nhân vẫn được bác sĩ giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện kịp thời những biến chứng có thể xuất hiện muộn sau ngộ độc khí clo. Theo Bệnh viện Bạch Mai, nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, 6 trong số 7 bệnh nhân có thể được xuất viện trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 19/10, sự cố phát tán khí clo xảy ra tại một cơ sở thu gom phế liệu ở xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến nhiều người dân xung quanh bị ảnh hưởng sức khỏe. Những bệnh nhân nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, khí clo có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, dẫn đến phù phổi, suy hô hấp cấp và các biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, tổn thương phổi có thể tiếp tục tiến triển sau khi người bệnh đã rời khỏi khu vực phơi nhiễm.

Vì vậy, người nghi ngờ hít phải khí clo cần được đánh giá y tế kịp thời, đặc biệt khi xuất hiện các triệu chứng như ho nhiều, tức ngực, khó thở, khò khè hoặc kích ứng mắt. Không nên chủ quan ngay cả khi các triệu chứng ban đầu đã thuyên giảm.