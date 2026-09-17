Sức khỏe 5 nạn nhân vụ cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM hiện ra sao?

Trưa 17/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đơn vị đã tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà dân xảy ra tại một con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng đừ, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng da rải rác toàn thân độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, với diện tích khoảng 30%. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và thực hiện nội soi phế quản. Bệnh nhân được nhập Khoa Hồi sức tích cực (ICU) khu B để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân N.Q.T. (sinh năm 2012) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói. Bệnh nhân có các vết bỏng da rải rác ở mặt, ngực, bụng và tứ chi. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ II - III ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 45%.

Nạn nhân trong vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được cho thở oxy qua mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Sau cấp cứu, bệnh nhân được nhập Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân nữ N.T.T.T. (sinh năm 1988) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, có các vết bỏng da rải rác ở mặt và hai tay. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I - II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%.

Bệnh nhân được thở oxy qua mask, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Sau đó, bệnh nhân được nhập Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân N.P.T. (sinh năm 2011) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, có các vết bỏng da rải rác ở mặt và hai tay. Bệnh nhân được chẩn đoán bỏng hô hấp, bỏng da do lửa độ I - II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%.

Bệnh nhân được thở oxy qua mask, đặt nội khí quản, truyền dịch, sử dụng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Bệnh nhân được nhập Khoa Hồi sức cấp cứu khu D để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân còn lại là bà N.T.T (sinh năm 1960) được đưa đến bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) để theo dõi sức khoẻ.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM, khoảng 1h23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy nhà dân tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 và 10 với 7 xe chữa cháy các loại cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn, cứu hộ. 5 nạn nhân được hướng dẫn, giải cứu ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện.

Trong quá trình tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại tầng trệt và tầng lửng của căn nhà.

Đến 2h6 phút, đám cháy được khống chế. Khoảng 2h36 cùng ngày, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, vụ cháy làm khoảng 145/200m² diện tích căn nhà bị ảnh hưởng. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa ước tính thành tiền.

Lực lượng chữa cháy bảo vệ được khoảng 55m² diện tích còn lại của căn nhà, đồng thời ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Con hẻm nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Lương Ý)

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 4 tầng, gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 2 tầng lầu và sân thượng, tổng diện tích khoảng 200m². Đây là nhà ở riêng lẻ dạng nhà ống, tầng trệt được sử dụng để xe máy, gồm cả xe sử dụng xăng và xe điện; các tầng phía trên dùng để ở.

Căn nhà có 2 lối thoát nạn, gồm một lối ra cửa chính và một lối từ sân thượng sang nhà bên cạnh.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng 1 và tầng 2 của căn nhà.

Vụ cháy xảy ra vào ban đêm, các nạn nhân đang ngủ nên phát hiện cháy muộn và báo cháy chậm. Khói, khí độc dày đặc làm giảm khả năng quan sát, gây khó khăn cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong quá trình tiếp cận, chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn.